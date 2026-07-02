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ডাগআউট থেকেই আনচেলত্তির প্রিয় জিনিস চুরি! ‘চোর’ দলেরই একাধিক ফুটবলার

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32 minutes ago

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তিনিই চাণক্য। তিনিই চালিকাশক্তি। ডাগআউটে এই ব্রাজিল দলের আসল শক্তি এখন কার্লো আনচেলত্তি। এমনিতে লোকটা রাশভারী প্রকৃতির। দল চাপে পড়লেও তিনি চাপে পড়েন না। বা পড়লেও সেটা প্রকাশ করেন না। আবার জয়ে বিশেষ উচ্ছ্বাসও দেখা যায় না তার চোখেমুখে। তবে তার একটা স্বভাব বড় লক্ষনীয়। চুইংগাম বড় ভালোবাসেন ব্রাজিলের হেড কোচ। সেই চুইংগাম নিয়েই এবার বড়সড় এক কাণ্ড ঘটে গেল ব্রাজিলের ম্যাচ চলাকালীন।

মাঠে তখন বাঁচা-মরার লড়াই করছে ব্রাজিল। প্রতিপক্ষও শক্তিশালী জাপান। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ দেখা গেল রিজার্ভবেঞ্চের সামনে হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে এনড্রিক। যা খুলে কিছু একটা তুলে মুখে পুরলেন তিনি। তারপর প্যাকেটটা ধরালেন পাশে থাকা দানিলোকে। ব্রাজিলীয়ান মিডফিল্ডার আবার ভেতরে থাকা বস্তু দিলেন অন্য সতীর্থদের। পরে সেই গ্যংয়ে যোগ দিলেন দলের সেরা তারকা সাইডবেঞ্চে থাকা নেইমারও।

এরপরই এনড্রিকদের দেখে বোঝা গেল, প্যাকেট থেকে চুইংগাম নিচ্ছিলেন তারা। কিন্তু সেই প্যাকেটের মালিক কে? সেখানেই চমক। ওই চুইংগাম ছিল স্বয়ং কোচ কার্লো আনচেলত্তির। অর্থাৎ, খোদ হেড স্যরের খাবারই চুরি করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন তার শিষ্যরা। সেই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন দলের কনিষ্ঠতম সদস্য এনড্রিক। তাতে আবার শামিল নেইমারের মতো কিংবদন্তিও।

এতেই ব্রাজিল দলের পরিবেশটা বোঝা যায়। যে দলে হেডকোচের চুইংগাম চুরি করে দিব্যি ভাগাভাগি করে খেয়ে নিতে পারেন টিমের সবচেয়ে ছোট থেকে সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য, সে দলের পরিবেশ যে ফুরফুরে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও এনড্রিককে ওই চুইংগাম চুরির কোনও শাস্তি পেতে হয়েছিল কিনা স্পষ্ট নয়

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শিবির নেতা হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

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23 seconds ago

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জুলাই ২, ২০২৬

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গাইবান্ধার সাঘাটায় ছাত্রশিবির নেতা সাইফুল্লাহ বারী হত্যা মামলার প্রধান আসামি যুবদলের বহিস্কৃত নেতা মোকলেসুর রহমান মুকুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে এই মামলায় ৫ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার (০১ জুলাই) রাতে গাজীপুরের হারিকেন কোম্পানি এলাকা থেকে সাঘাটা থানা পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার মোকলেসুর রহমান মুকুল বোনারপাড়া ইউনিয়নের বাটি গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি বোনারপাড়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক (সদ্য বহিস্কৃত)। এদিকে

‎নিহত সাইফুল্লাহ বারী উপজেলার শিমুলতাইড় গোরস্থানপাড়া গ্রামের হাবিবুর রহমান মাওলানার ছেলে। তিনি রংপুর ধাপের সাতগড়া মডেল কামিল মাদরাসার আল কোরআন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। বোনারপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রশিবিরের সভাপতি ছিলেন সাইফুল্লাহ বারী।

‎বৃহস্পতিবার (০২ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব আলম।

তিনি জানান, সাইফুল্লাহ হত্যা মামলায় এ পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার প্রধান আসামি মোকলেসুর রহমান মুকুলসহ আশরাফ, রবিউল, শাহ আলম এবং একজন অজ্ঞাতনামা আসামি। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২১ জুন বিকেলে সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া চারমাথা এলাকায় প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে নিহত হন ছাত্রশিবির নেতা সাইফুল্লাহ বারী। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, বিকেল পৌনে ৩টার দিকে বোনারপাড়া ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক নেতা মোখলেছুর রহমান মুকুল ও তার সহযোগীরা তার ওপর হামলা চালিয়ে ছুরিকাঘাত করেন।

‎এ ঘটনায় নিহতের বাবা হাবিবুর রহমান ২২ জুন সাঘাটা থানায় মামলা করেন। মামলায় ছয় জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১৪ থেকে ১৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।

‎ঘটনার পর একই রাতে জেলা যুবদলের পক্ষ থেকে মোখলেছুর রহমান মুকুলকে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রাথমিক সদস্য পদসহ বহিষ্কার করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ জনতা তার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। পরবর্তীতে রাজধানী ঢাকাসহ গাইবান্ধায় ইসলামী ছাত্রশিবির বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে।

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কেপ ভার্দের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার একাদশে থাকছেন যারা

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1 hour ago

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জুলাই ২, ২০২৬

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কেপ ভার্দের বিপক্ষে বিশ্বকাপের শেষ ৩২-এর লড়াইয়ের আগে সুখবর পেয়েছে আর্জেন্টিনা। চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। ফলে রক্ষণভাগে আবারও দেখা যেতে পারে এই ডিফেন্ডারকে। তবে লিওনেল স্কালোনির একাদশে শেষ মুহূর্তে চমকও থাকতে পারে। নিকোলাস তালিয়াফিকোর বদলে সুযোগ পেতে পারেন ফাকুন্দো মেদিনা।

রোমেরো আজ সতীর্থদের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় অনুশীলন করেছেন এবং কোচিং স্টাফের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আগামীকাল শেষ অনুশীলনের পর তাকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন স্কালোনি। সবকিছু ঠিক থাকলে জর্ডানের বিপক্ষে তার জায়গায় খেলা নিকোলাস ওতামেন্দিকে বেঞ্চে ফিরতে হতে পারে।

অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে হাঁটুতে আঘাত পাওয়ায় জর্ডানের ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন রোমেরো। তবে পুরোনো চোট কাটিয়ে এখন তিনি পুরোপুরি ফিট হওয়ার পথে এই সেন্টার ব্যাক।

রক্ষণভাগে পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলেও আক্রমণভাগে এখনো রয়েছে ধোঁয়াশা। লিওনেল মেসির সঙ্গী হিসেবে লাউতারো মার্তিনেজ কিছুটা এগিয়ে থাকলেও হুলিয়ান আলভারেজও রয়েছেন লড়াইয়ে। কে শুরুর একাদশে থাকবেন, তা এখনো নিশ্চিত করেনি আর্জেন্টিনা টিম ম্যানেজমেন্ট।

আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কেপ ভার্দেকে কতটা চেনেন, তাদের ফুটবল ইতিহাস কেমন?

বাঁ প্রান্তেও হতে পারে চমক। চোট থেকে ফিরে জর্ডানের বিপক্ষে খেলেছেন তালিয়াফিকো। তবে সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে ফাকুন্দো মেদিনার পারফরম্যান্স তাকে একাদশে জায়গা করে দিতে পারে। বৃহস্পতিবারের অনুশীলনে দুজনকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করেছেন স্কালোনি।

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মধ্যমাঠে অবশ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। রদ্রিগো ডি পল, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ ও থিয়াগো আলমাদাকেই দেখা যেতে পারে প্রথম একাদশে। শনিবার মিয়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে রাত ৪টায় কেপ ভার্দের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। জিতলেই নিশ্চিত হবে শেষ ষোলোর টিকিট। এরপর তাদের প্রতিপক্ষ হবে অস্ট্রেলিয়া অথবা মিশর।

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আমরা আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারাবো: কেপ ভার্দের প্রেসিডেন্ট

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1 day ago

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জুলাই ১, ২০২৬

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বিশ্বকাপের শেষ ৩২-এ আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচের আগে বড়সড় আত্মবিশ্বাসের কথা শুনিয়েছেন কেপ ভার্দের প্রেসিডেন্ট জোস মারিয়া নেভেস। তার বিশ্বাস, বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ১-০ গোলে হারানোর সামর্থ্য রয়েছে তার দেশের।

সাড়ে পাঁচ লাখেরও কম জনসংখ্যার দেশ কেপ ভার্দে এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলছে। কঠিন গ্রুপে উরুগুয়ে, স্পেন ও সৌদি আরবকে পেছনে ফেলে তারা জায়গা করে নিয়েছে নকআউট পর্বে।

প্রথম বিশ্বকাপেই এমন সাফল্যের পর আত্মবিশ্বাসী নেভেস বলেন, ‘আমরা ১-০ গোলে জিতব।’

বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘আমার বিশ্বাস, কেপ ভার্দে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারাতে পারবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা জয়ের জন্যই খেলতে নামবো। যখন কোনো দলের প্রতি প্রত্যাশা কম থাকে, কিন্তু সেই দলের জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন অনেক কিছুই সম্ভব।’

নেভেসের মতে, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এই ম্যাচটি কেপ ভার্দের বিশ্বকাপ যাত্রারই স্বাভাবিক পরিণতি। তিনি বলেন, ‘আমরা এই বিশ্বকাপে এসেছি নিজেদের ভাগ্য নিজেরা লেখার জন্য, আর সেই পথেই এখন আমাদের সামনে চ্যাম্পিয়নদের মোকাবিলা করার সুযোগ এসেছে। তাই একই দৃঢ়তা, একই মানসিকতা এবং জয়ের লক্ষ্য নিয়েই আমরা আর্জেন্টিনা ও মেসির বিপক্ষে মাঠে নামবো। আমাদের লক্ষ্য পরের পর্ব।’

আগামী ৪ জুলাই মায়ামির রক গার্ডেন স্টেডিয়ামে হবে দুই দলের লড়াই

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