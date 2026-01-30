ডেভিল হান্ট ফেজ-২: ঢাকায় ২৪ ঘণ্টার ভেতর গ্রেফতার ৩৫

আইন-শৃঙ্খলা
ডেভিল হান্ট ফেজ-২: ঢাকায় ২৪ ঘণ্টার ভেতর গ্রেফতার ৩৫
রাজধানীতে গত ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বিশেষ কার্যক্রম ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২’-এর আওতায় ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডিএমপির মোট ১১টি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
ডিএমপি মিডিয়া বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোতে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দিনব্যাপী এই অভিযান পরিচালিত হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৪ জন শাহবাগ থানা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এছাড়া যাত্রাবাড়ী ও খিলগাঁও থানায় ৪ জন করে এবং অন্যান্য থানায় বাকিরা গ্রেফতার হয়। ডিএমপি মিডিয়া বিভাগ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
কোতয়ালী থানা সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) কোতয়ালী থানা পুলিশ এই থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে একজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতের নাম— সাব্বির হোসেন (২৪)। লালবাগ থানা পুলিশ দুইজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন— শাহীন বাপ্পী শামীম ওরফে সেলিম (২৫) ও আমির হোসেন (২৬)। ডেমরা থানায় গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম— আক্তার হোসেন (৫৩)। সূত্রাপুর থানায় গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি— মনা ব্যাপারী (২৭)। মোহাম্মদপুর থানায়— মোঃ হাফিজুল ইসলাম (২৬)। বাড্ডা থানায়— মোঃ সাহেব আলী (২১)।
খিলগাঁও থানায় গ্রেফতার হন চারজন। এরা হলেন— তাজবিন খান (৩২), শরিফুল ইসলাম (২৯), মোঃ ফারুক (৩৫) ও শরিফুল ইসলাম (৫৩)। হাজারীবাগ থানায় তিনজন— সুফল চৌধুরী (৩৫)৷ মোঃ মুন্না (২০) ও মেহেদী হাসান (৩০)। যাত্রাবাড়ি থানায় গ্রেফয়াত্র হন চারজন। এরা হলেন— ইফতেখার রেজা (৪০), মামুন (৩০), রাজিব (২৬) ও শাওন ওরফে সেন্টু (২৮)।
অপরদিকে শেরেবাংলা নগর থানা সূত্রে জানা যায়, দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে তারা তিনজনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন— এ বি এম মাহমুদুল বসরি (৩০), মোঃ জয়নাল হাওলাদার(৬৩) ও মোঃ সেলিম (৩০)।
এছাড়া শাহবাগ থানা সূত্রে জানা যায়, দিনব্যাপী অভিযানে গ্রেফতার হন ১৪ জন। এরা হলেন— মোঃ রমজান (১৯), কাউছার আহম্মেদ (৩৩), মোঃ আলম সরদার (৪২), মোঃ আইউব আলী (৩৩), মিজানুর রহমান (৩৮), মোঃ শাহদাত (২৪), এমসার ইউনুছ (৪০), মাইখেল চন্দ্র (২৮), আলী আহম্মেদ (২৬), ইয়াহিয়া ফেরদৌস হিটলার (৩০), লিমন (১৯), মোঃ করিম মিয়া (২৬), মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৩৫) ও মোঃ রমজান আলী (২৪)।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের ইতিমধ্যে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
শেরপুরে পুলিশ কর্মকর্তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
শেরপুর শহরের একটি ভাড়া বাসা থেকে শাহিনুল ইসলাম (৪০) নামে এক পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি শেরপুর সদর থানায় এএসআই (নিরস্ত্র) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
বুধবার (২৯ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১১টার দিকে শহরের গৃর্দা নারায়ণপুরের একটি ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। শাহিনুল ইসলাম জামালপুর সদর উপজেলার টেবিরচর গ্রামের মৃত শামছুল হকের ছেলে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে ডিউটি শেষ করে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাসায় ফেরেন শাহিনুল ইসলাম। বেলা ১১টার দিকে তার স্ত্রী মাকসুদা পারভীন সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে জামালপুরের নান্দিনা এলাকায় বাবার বাড়িতে চলে যান। দুপুর ২টার দিকে স্ত্রী শাহিনুল ইসলামের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এরপর একাধিকবার কল করা হলেও কোনও সাড়া না পেয়ে রাতে স্ত্রী ও তার ভাই জামালপুর থেকে শেরপুরের ভাড়া বাসায় ফিরে আসেন। রাত ১১টার দিকে বাসায় পৌঁছে তারা দেখেন, প্রধান দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ।
পরে পেছনের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলে জানালার গ্রিলের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় শাহিনুল ইসলামকে ঝুলতে দেখেন। এরপর দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
খবর পেয়ে জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শেরপুর সদর থানার একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।
প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে, বুধবার দুপুর ২টা থেকে রাত ১১টার মধ্যবর্তী কোনও এক সময় শাহিনুল ইসলাম আত্মহত্যা করেন।
নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শাহিনুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। পরিবারের ধারণা, চরম মানসিক অবসাদ থেকেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন।
শেরপুর সদর থানা পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
বগুড়ায় জার্মান পিস্তলসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার
বগুড়ার শাজাহানপুরে জার্মানির তৈরি একটি পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন এবং স্ত্রী জান্নাত আক্তারকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল ও রাতে দুই দফা অভিযানে উপজেলার আশেকপুর ইউনিয়নের বয়রাদীঘি এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার সাজ্জাদ হোসেন বয়রাদীঘি গ্রামের বাসিন্দা।
সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাপ্টেন সাদিফ ও লেফটেন্যান্ট ফাহাদের নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের একটি দল সাজ্জাদকে প্রথমে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জার্মানির তৈরি একটি ৯ মিলিমিটার পিস্তল নিজের কাছে থাকার কথা স্বীকার করেন।
এরপর সাজ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে জান্নাত আক্তার পিস্তলটি বাড়ির পাশের একটি নর্দমায় ফেলে দেন।
পরে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানভীরের নেতৃত্বে তল্লাশি চালিয়ে নর্দমা থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া বাড়িটি থেকে বেশ কয়েকটি দেশীয় ধারালো অস্ত্রও জব্দ করা হয়েছে।
সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সাজ্জাদের অন্যান্য সহযোগীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী।
হাসপাতালে নারী চিকিৎসকদের ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা, ইন্টার্ন চিকিৎসক আটক
টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নারী চিকিৎসকদের জন্য নির্ধারিত ওয়াশরুমে গোপন ক্যামেরা বসানোর অভিযোগে এক ইন্টার্ন চিকিৎসককে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালজুড়ে চরম উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত ইন্টার্ন চিকিৎসক রায়হান কবির ইমনকে শনাক্ত করেন। পরে তাকে হাসপাতাল পরিচালকসহ অবরুদ্ধ করে রাখেন ক্ষুব্ধ ইন্টার্ন চিকিৎসকরা।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ অভিযুক্ত চিকিৎসককে হেফাজতে নেয়। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।
টামেক হাসপাতালের পরিচালক আব্দুল কুদ্দুস জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এখনো মামলা হয়নি, তবে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মচারীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা দ্রুত সুষ্ঠু তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমীন গণমাধ্যমকে জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
Trending
