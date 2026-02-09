তরুণদের হাতে নতুন দেশ তুলে দিতে কাজ করছি : জামায়াত আমির

top3
তরুণদের হাতে নতুন দেশ তুলে দিতে কাজ করছি : জামায়াত আমির
জুলাইয়ের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী তরুণদের হাতে নতুন দেশ তুলে দিতে কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘জুলাইয়ের মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তরুণদের নিয়ে ঐক্যের বাংলাদেশ গড়তে চাই। এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে পারিবারিক পরিচয় নিয়ে দেশের পরিচালকের আসনে বসতে পারবে না। এমন বাংলাদেশ বানাতে চাই, যেখানে রাষ্ট্র হবে সবার। সরকার হবে জনগণের।’
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) ভাষণটি সম্প্রচার করা হয়।
শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা এমন দেশ চাই, যেখানে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর হিম্মত সবার থাকে না। এই হিম্মত আবরার ফাহাদ, আবু সাইদ মুগ্ধ ওসমান হাদি ও তাদের সহযোদ্ধারা দেখিয়েছে। এই দেশ সময়ের সাহসী সন্তানদের হাতে তুলে দিতে চাই। তারাই এ দেশের ভবিষ্যৎ রচনা করবে।’
জামায়াতের আমির বলেন, ‘জনগণ চায় নিরাপত্তা, সুশাসন, ইনসাফ। বাংলাদেশকে এসব অঙ্গীকার আর মূল্যবোধের আলোকে সাজাতে চাই। রাষ্ট্রের মৌলিক কিছু সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এই বাস্তবায়ন সম্ভব হবে গণভোটে হ্যাঁ ভোট দিলে। সংস্কার প্রক্রিয়া পূর্ণতা পাবে।’
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘২০১৪, ১৮, ২৪ সালে নির্বাচনের নামে তামাশা করে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। এসব নিপীড়িন এবং অধিকার ফিরে পেতে রক্তাক্ত জুলাই আসে। তরুণরা নতুন দেশ দেখতে চায়। দেশের মানুষ পরিবর্তন দেখতে চায়। কিন্তু একটি মহল পরিবর্তনবিরোধী। কারণ পরিবর্তন হলে তাদের অপকর্ম বন্ধ হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের শাসকশ্রেণি সরকারি পদে নির্বাচিত হয়ে নিজেদের মালিক মনে করেছে। ফলে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ পদ-পদবি সবকিছু ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ হাসিলের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছে।’
গোপালগঞ্জে বিএনপি প্রার্থীর জনসভা
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে বিশাল গণমিছিলের মাধ্যমে শোডাউন করেছেন গোপালগঞ্জ-১ (কাশিয়ানী-মুকসুদপুর) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী সেলিমুজ্জামান সেলিম।
সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে তার সমর্থনে উপজেলার ভাটিয়াপাড়া এলাকা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেন, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য দেশের মানুষ দীর্ঘ ১৬ বছর অপেক্ষা করেছেন। অনেক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছে। এ নির্বাচনে একটি দল অবৈধ প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে পারে। এসব বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
তিনি আরও বলেন, কাশিয়ানী ,মুকসুদপুর উপজেলার মানুষ এবারের নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ধানের শীষের প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে ইনশাআল্লাহ।
মিছিলটি ভাটিয়াপাড়া গোলচত্বর থেকে শুরু হয়ে কালনা, চরভাটপাড়া, ঘোনাপাড়া, ভাদুলিয়া, সাজাইল, দরিপদ্মপিলা হয়ে বাথানডাঙ্গা বাজারে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলে কাশিয়ানী,মুকসুদপুর উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন
খালেদা জিয়ার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চাই : মজনু
ফেনী-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মুন্সী রফিকুল আলম মজনু বলেছেন, খালেদা জিয়ার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য আপনাদের সেবক হতে চাই।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) ফেনীর ছাগলনাইয়া আদালত মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
রফিকুল আলম মজনু বলেন, আমি খালেদা জিয়ার রেখে যাওয়া আমানত আপনাদেরকে সাথে নিয়ে তারেক জিয়ার হাতে তুলে দিতে চাই। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ফেনীতে তার নির্বাচনী জনসভায় বার বার বলে গিয়েছেন খালেদা জিয়ার মর্যাদা আপনারা সবাই মিলে রক্ষা করবেন।
তিনি আরও বলেন, এই আসনটি খালেদা জিয়ার আসন। এখান থেকে তিনি বার বার নির্বাচিত হয়েছেন। এবারও এ আসনে ধানের শীষের জোয়ার হবে। এখানকার মানুষ খালেদা জিয়ার দলকেই বিজয়ী করবে।
ছাগলনাইয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নুর আহাম্মদ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জালাল আহমদ মজুমদার, বেলাল উদ্দিন আহমেদ, মশিউর রহমান বিপ্লব, আবু তালেব, সহ প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদিকা রেহানা আক্তার রানু, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন খন্দকার।
বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পৈত্রিক ভিটা ফেনী-১ আসনে। এ আসন থেকে ৫ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এ আসনটিতে এবারও বিপুল ভোটে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে মাঠে মরিয়া হয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে নেতাকর্মীরা।
প্রচারণার শেষ দিনে এ আসনের ছাগলনাইয়া আদালত মাঠে জনসভার উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার কয়েক হাজারো নেতাকর্মী ও ভোটাররা অংশগ্রহণ করেন।
স্বতন্ত্র প্রার্থীর গাড়িবহরে হামলা
লালমনিরহাট-১ (হাতীবান্ধা-পাটগ্রাম) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শিহাব আহমেদের গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ হামলায় প্রার্থীসহ অন্তত দুজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাতে হাতীবান্ধা উপজেলার ফকিরপাড়া ইউনিয়নের জোড়পুকুর এলাকায় লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
দলীয় কর্মী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাটগ্রাম উপজেলায় একটি জনসভা শেষ করে রাতে গাড়ি নিয়ে ফিরছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শিহাব আহমেদ। তার গাড়িবহরটি হাতীবান্ধার জোড়পুকুর এলাকায় পৌঁছলে একদল দুর্বৃত্ত চলন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে প্রার্থীর গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং কাচের আঘাতে শিহাব আহমেদসহ গাড়িতে থাকা আরও একজন আহত হন। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে শিহাব আহমেদের সমর্থকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা তাৎক্ষণিকভাবে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়ক অবরোধ করেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এই অবরোধের ফলে মহাসড়কের দুপাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বিক্ষোভকারীদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।
হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রমজান আলী জানান, বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে হামলাকারীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
