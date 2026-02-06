Connect with us

top1

তারেক রহমানের আইকনিক ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’ উন্মোচিত 

Published

54 minutes ago

on

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ পুনর্গঠনের এখনই সময়। প্রায় ২০ কোটি মানুষের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও নিরাপদ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে বিএনপি সুনির্দিষ্ট ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জনগণের বাস্তবসম্মত পরিকল্পনাকেই তারেক রহমানের তার আইকনিক ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’ হিসেবে অভিহিত করেন।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণাকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, জনগণের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা থেকেই বিএনপির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জনগণের সুদৃশ্য ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনাকেই তিনি ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’ হিসেবে অভিহিত করেন।

তিনি আরও বলেন, এই পরিকল্পনায় দেশের চার কোটিরও বেশি তরুণ, মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমিকের কথা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। দেশ ও বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং একটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রতিটি খাতের জন্য আলাদা কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top1

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ আল জাবের গুলিবিদ্ধ

Published

2 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬

By

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ আল জাবের গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নিজের ফেসবুক পেইজে এক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

এ ঘটনায় বিস্তারিত তথ্য এখনো জানা যায়নি।

বিস্তারিত আসছে…

Continue Reading

top1

আগে প্রজ্ঞাপন তারপরে নির্বাচনের দাবি আন্দোলনকারীদের

Published

2 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬

By

নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নেওয়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা সোয়া ১১টার পর থেকে পুলিশ আন্দোলনকারীদের সরাতে টিয়ার গ্যাস, জলকামান ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে শুরু করে। পরে দুপুর ১টার পর আন্দোলনকারীরা যমুনা এলাকা ছেড়ে শাহবাগের দিকে সরে যেতে বাধ্য হন। এ সময় কয়েকজন আন্দোলনকারীকে আটকও করা হয়েছে।

এর আগে সকালে নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হন সরকারি চাকরিজীবীরা। পরে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রা করেন তারা।

বেলা ১১টার দিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের পাশের সড়কে পুলিশের দেওয়া ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন সরকারি চাকরিজীবীরা। এ সময় বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা।

আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, আজকের মধ্যেই নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ করতে হবে, অন্যথায় তারা বাড়ি ফিরবেন না।

পে-স্কেল বাস্তবায়ন নিয়ে বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও গেজেট প্রকাশ না করায় ক্ষোভ জানান তারা। এ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের সময় পে কমিশন গঠিত হলেও গেজেট প্রকাশ না হওয়ায় অবিচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

Continue Reading

top1

পুলিশ সদস্য ও চাকরিজীবীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ

Published

5 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬

By

নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নেওয়া সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা সোয়া ১১টার পর থেকে এই সংঘর্ষ চলে। এ সময় পুলিশকে আন্দোলনকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস, জলকামান ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে।

আজ সকালে নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হন সরকারি চাকরিজীবীরা। পরে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রা করেন তারা।

বেলা ১১টার দিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের পাশের সড়কে পুলিশের দেওয়া ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন সরকারি চাকরিজীবীরা। এ সময় বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা।

আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, আজকের মধ্যেই নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ করতে হবে, অন্যথায় তারা বাড়ি ফিরবেন না।

পে-স্কেল বাস্তবায়ন নিয়ে বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও গেজেট প্রকাশ না করায় ক্ষোভ জানান তারা। এ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের সময় পে কমিশন গঠিত হলেও গেজেট প্রকাশ না হওয়ায় অবিচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

Continue Reading

Trending