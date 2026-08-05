তিন দিনের ছুটিতে গাজীপুর ছাড়ছেন লাখো মানুষ, মহাসড়কে তীব্র চাপ

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তিন দিনের ছুটিতে গাজীপুর ছাড়ছেন লাখো মানুষ, মহাসড়কে তীব্র চাপ
অলটাইম ডিজিটাল রিপোর্ট
টানা তিন দিনের ছুটি উপলক্ষে শিল্পাঞ্চল গাজীপুর ছেড়ে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় ফিরছেন লাখো কর্মজীবী মানুষ। ঘরমুখো মানুষের চাপ বাড়ায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগে কয়েকটি পরিবহন অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে বলেও অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা।
বুধবার (৫ আগস্ট) সকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা ত্রিমোড় এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তা ও মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় ঘরমুখো মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়।
শিল্প পুলিশ সূত্র জানায়, জুলাই গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষে দুই দিনের সরকারি ছুটির সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা তিন দিনের অবকাশ পেয়েছেন শিল্পকারখানার শ্রমিকরা। এ কারণে বিপুলসংখ্যক কর্মজীবী মানুষ নিজ নিজ গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।
উত্তরাঞ্চলের ২৬ জেলার প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত চন্দ্রা ত্রিমোড়ে ভোর থেকেই যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বাড়তে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাসড়কের প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকায় ধীরগতির যানজট সৃষ্টি হয়। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গাজীপুরে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশার মানুষ এদিন বাড়ির পথে রওনা দেন।
ঘরমুখো মানুষের এই চাপকে কেন্দ্র করে কয়েকটি পরিবহন নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ ওঠে। চন্দ্রা এলাকার কয়েকটি বাস কাউন্টারে কৃত্রিম টিকিট সংকট দেখিয়ে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন যাত্রীরা।
যাত্রী তাসনীম হোসেন বলেন, তিন দিনের ছুটি পেয়েছেন বলে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে বাড়ি যাচ্ছেন। কিন্তু বাস কাউন্টারে গিয়ে টিকিট পাননি। পরে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে বাসে উঠতে হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে চন্দ্রা এলাকার শাহ ফাতেহ আলী পরিবহনের কাউন্টার মালিক ইলিয়াস হোসেন বলেন, পরিবহনের তুলনায় যাত্রীর চাপ বেশি থাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অনেক গাড়ি কাউন্টারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকেও যাত্রী তুলছে, যার কারণে ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে।
হাইওয়ে পুলিশ গাজীপুর রিজিয়নের নাওজোড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর হোসেন বলেন, ভোর থেকেই মহাসড়কে যাত্রীদের চাপ বেড়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কাজ করছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগেও পরিবহন সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়েছে।
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ঢাকা কলেজে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, পোস্টার সরিয়ে নিল প্রশাসন
ঢাকা কলেজ প্রতিনিধি
বিএনপির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রোপাগান্ডা চালানোর অভিযোগ তুলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ছাত্রদলের একাংশ। সোমবার সকালে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে এ-সংক্রান্ত পোস্টার টানানো হলেও পরে কলেজ প্রশাসন সেগুলো অপসারণ করে ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখে।
কলেজের প্রশাসনিক ভবন, মূল ফটকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগানো পোস্টারগুলোতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ঢাকা কলেজে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার কথা উল্লেখ ছিল। পোস্টারিংয়ের বিষয়টি সামনে আসার পর প্রশাসনের উদ্যোগে সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়।
পোস্টারিংয়ে নেতৃত্ব দেওয়া ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য (পদ স্থগিত) শেখ পারভেজ মোশাররফ বলেন, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বক্তব্য সামাজিক বিভেদ ও রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। তার দাবি, একটি নতুন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কর্মসূচি ও আদর্শ থাকা উচিত। কিন্তু এনসিপি বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েই রাজনীতি করছে। তিনি বলেন, সুস্থ ধারার রাজনীতিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই, তবে ধারাবাহিকভাবে প্রোপাগান্ডা চালানো হলে জনগণই এর জবাব দেবে।
অন্যদিকে পোস্টারিংয়ের সমালোচনা করেছেন জাতীয় ছাত্রশক্তি ঢাকা কলেজ শাখার সদস্য সচিব সজিব উদ্দিন। তিনি বলেন, ঢাকা কলেজ কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের একক সম্পত্তি নয়। কাউকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার অধিকার কারও নেই। তার অভিযোগ, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে এ ধরনের কর্মসূচির পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।
এ বিষয়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস বলেন, ক্যাম্পাসে সীমিত পরিসরে কিছু পোস্টার লাগানো হয়েছিল। বিষয়টি জানার পর সেগুলো সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কলেজ প্রশাসন কোনোভাবেই ক্যাম্পাসের শিক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হোক, তা চায় না।
প্রসঙ্গত, গত ২৮ জুলাই হবিগঞ্জে এনসিপির ‘জুলাই মার্চ’ কর্মসূচিতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের গাড়িবহরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এনসিপির অভিযোগ, ওই ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জড়িত ছিলেন। তবে বিএনপির দাবি, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী পরিকল্পিতভাবে বিএনপি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে তাকে বয়কট ও অবাঞ্ছিত ঘোষণার কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে।
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এমবাপ্পেকে বাংলাদেশে আনার পরিকল্পনা সরকারের
স্পোর্টস ডেস্ক
দেশব্যাপী আয়োজিত ‘প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ’ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ঢাকায় আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। একই সঙ্গে দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে ফুটবল দল গঠনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠান দল গঠন করতে ব্যর্থ হলে তাদের এমপিও স্থগিত রাখার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।
সোমবার (৩ আগস্ট) সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
মীর শাহে আলম জানান, প্রতিযোগিতাকে আরও বিস্তৃত করতে উপজেলা পর্যায়ে একটি মাঠের পরিবর্তে চার থেকে পাঁচটি মাঠে একযোগে খেলার আয়োজন করা হবে। এতে আরও বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে এবং সারাদেশে ফুটবল উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের বরাদ্দ থেকে প্রতিযোগিতার ব্যয় নির্বাহ করা যায়। প্রয়োজনে রাজস্ব খাত থেকেও অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেলা পরিষদ ও পৌরসভাগুলোকে জেলা পর্যায়ের খেলার জন্য আর্থিক সহায়তা দিতে চিঠি দেওয়া হবে।
প্রতিমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকেও মাঠপর্যায়ের আয়োজনের জন্য বরাদ্দ দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে মাঠ থেকেই প্রতিভাবান ফুটবলার উঠে আসবে। এজন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ফুটবল দল গঠন করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, কোনো কারিগরি কলেজ, মাদ্রাসা, উচ্চবিদ্যালয় বা সাধারণ কলেজ যদি দল গঠন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের এমপিও স্থগিত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। ছাত্রসংখ্যা কম থাকলেও বিকল্প উপায়ে দল গঠন নিশ্চিত করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান কেন দল গঠন করতে পারছে না, সেটিও খতিয়ে দেখা উচিত।
মীর শাহে আলম বলেন, যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১১ বা ১৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে একটি দলই গঠন করতে না পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে সেখানে শিক্ষার্থীর সংকট রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির বিষয়ে তদন্ত করা প্রয়োজন।
তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, প্রতিটি উপজেলায় খেলার মাঠ সংস্কারের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হলে স্থানীয়ভাবে মাঠগুলো খেলার উপযোগী করা সহজ হবে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, “আমরা চাই সারাদেশে ফুটবল নিয়ে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হোক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা আশা করছি, প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপের সমাপনী অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক তারকা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ঢাকায় আনা সম্ভব হবে।”
এছাড়া তিনি জানান, প্রতিটি ভেন্যুতে একজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার নেতৃত্বে ভেন্যু কমিটি গঠন করা হবে। উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্যও স্থানীয়ভাবে সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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দুবাই কারাগার থেকে জামিনে মুক্ত বেনজীর, ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা
অলটাইম ডিজিটাল রিপোর্ট
বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ দুবাইয়ের কারাগার থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, মুক্তির পর তিনি ইউরোপের একটি দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আপাতত তার দুবাই ত্যাগের অনুমতি নেই এবং পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের জিম্মায় রয়েছে।
পারিবারিক সূত্রের দাবি, গত বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তিনি কারামুক্ত হন। এর আগে ২৭ জুলাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) একটি আদালত তার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।
তবে বেনজীর আহমেদের মুক্তির বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের ইন্টারপোল শাখা ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়ার কথা জানায়নি। এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকেও কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়া হয়নি।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বাংলাদেশ সরকারের পাঠানো প্রত্যর্পণসংক্রান্ত নথি এবং আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে দুবাইয়ের আদালতে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে শর্তসাপেক্ষে তাকে জামিন দেওয়া হয়।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দুবাইয়ে বেনজীর আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দুবাই পুলিশের সহায়তায় এবং আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের সহযোগিতায় ওই অভিযান পরিচালিত হয়। গত ১২ জুন এ বিষয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করে দুবাই পুলিশ।
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারসহ একাধিক অভিযোগে বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে দুদক। সেই তদন্তের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
বেনজীর আহমেদ ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার এবং র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) মহাপরিচালক ছিলেন।
২০২১ সালের ডিসেম্বরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র র্যাবের কয়েকজন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে সেই তালিকায় বেনজীর আহমেদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়।
২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে এলে তদন্ত শুরু করে দুদক। অভিযোগ ওঠার পর তিনি দেশ ত্যাগ করেন। পরে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয় এবং আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করা হয়।
তিন দিনের ছুটিতে গাজীপুর ছাড়ছেন লাখো মানুষ, মহাসড়কে তীব্র চাপ
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