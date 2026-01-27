তীব্র তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র, মৃত্যু ১৮

আন্তর্জাতিক
তীব্র তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র, মৃত্যু ১৮
তীব্র শীত ও ভয়াবহ তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাত, বিদ্যুৎ–বিচ্ছিন্নতা ও ফ্লাইট বাতিলের পাশাপাশি এই দুর্যোগে দেশজুড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৮ জন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২৫টি অঙ্গরাজ্যে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা।
শীতের প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর–পূর্বাঞ্চলের নিউইয়র্ক ও ম্যাসাচুসেটস থেকে শুরু করে দক্ষিণের টেক্সাস ও নর্থ ক্যারোলাইনা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়। এসব অঞ্চলে কোথাও কোথাও ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। তাপমাত্রা নেমে গেছে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। তুষারঝড়ের সরাসরি প্রভাব পড়েছে প্রায় ১১ কোটি ৮০ লাখ মানুষের ওপর। সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ১৫ কোটির বেশি মানুষকে।
দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে। সেখানে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করেছেন। এ ছাড়া নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি জরুরি সহায়তার প্রয়োজন হলে বাসিন্দাদের যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। টেনেসি, লুইজিয়ানা, টেক্সাস, ম্যাসাচুসেটস ও কানসাস থেকেও মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
তুষারঝড়ের প্রভাবে গত রোববার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ১১ হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়। উড়োজাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ার ডটকম জানিয়েছে, সোমবার এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। একই সঙ্গে টেক্সাস থেকে ভার্জিনিয়া পর্যন্ত স্থানীয় সময় সোমবার ভোর চারটা পর্যন্ত ৮ লাখ ২০ হাজারের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎ–বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, তুষারঝড়ের মূল বলয় উত্তর–পূর্বাঞ্চল থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে সরে যাওয়ার কথা ছিল। তবে একই সময়ে আর্কটিক অঞ্চল থেকে নতুন করে ঠান্ডা বায়ু প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে উত্তর–পূর্বাঞ্চলে আরও ভারী তুষারপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে তীব্র শীত আরও কয়েক দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ।
ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে মৃত ১০, নিখোঁজ ৮০
ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম জাভা প্রদেশের পাসির লাঙ্গু গ্রামে ভূমিধসের জেরে মাটিচাপা পড়ে নিহত হয়েছেন ১০ জন এবং এখনও নিখোঁজ আছেন কমপক্ষে ৮০ জন। গত ২৪ জানুয়ারি শনিবার ভোরের দিকে ঘটেছিল এই ভূমিধস।
পাসির লাঙ্গু গ্রামটি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা থেকে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। আগের দিন শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণই এ ভূমিধসের কারণ।
গ্রামের বাসিন্দা দেদি কুরনিওয়ান (৩৬) এএফপিকে জানান, তারা এই প্রথম ভূমিধসের মতো দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, ‘মাঝে মাঝে বৃষ্টি বেশি হলে নিকটস্থ নদী থেকে গ্রামে পানি ঢুকে পড়ে এবং তা অল্প সময় স্থায়ী হয়; কিন্তু (শনিবারের আগ পর্যন্ত) এই গ্রামে কখনও ভূমিধস ঘটেনি। আমরা এই প্রথম এ গ্রামে এমন দুর্যোগ দেখলাম।’
ভূমিধসে নিখোঁজদের সন্ধানে কাজ শুরু করেছে দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর উদ্ধারকারী দল। কিন্তু এখনও থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হতে থাকায় ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না; ফলে উদ্ধার তৎপরতায় কাঙ্ক্ষিত গতিও আনা যাচ্ছে না।
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ এবং বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত খুব কম ঘটে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। গত নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত রাজধানী জাকার্তা এবং পশ্চিম জাভা, সুমাত্রাসহ বিভিন্ন প্রদেশে ঘন ঘন ভারী বর্ষন ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে।
ফিলিপাইনে ৩৫০ যাত্রী নিয়ে ডুবে গেছে ফেরি, জীবিত উদ্ধার ১৩৮
ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ বাসিলানে যাত্রীবোঝাই ৩৫০ জনের বেশি যাত্রী বহনকারী একটি ফেরি ডুবে গেছে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া এ পর্যন্ত ১৩৮ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন কোস্টগার্ড বাহিনীর ডুবুরিরা।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) মধ্যরাতের পর এ দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীবাহী জাহাজ এমভি ত্রিশা কার্স্টিন-৩ বন্দর শহর জাম্বোয়াঙ্গা ছেড়ে দক্ষিণ সুলু প্রদেশের জোলো দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল।
বাসিলানের মেয়র আরসিনা লাজা কাহিং ন্যানোহ এবং ফিলিপাইন কোস্টগার্ড বাহিনীর বাসিলান শাখার কর্তৃপক্ষ জানায়, ফেরিটিতে ৩৩২ যাত্রী ও ২৭ ক্রু ছিলেন। দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এখনো নিখোঁজ আছেন কমপক্ষে ৪৩ জন। এ ছাড়া এ পর্যন্ত ১৩৮ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন কোস্টগার্ড বাহিনীর ডুবুরিরা।
দুয়া বলেন, দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য তদন্ত চলছে। এদিকে বাসিলান প্রদেশের টাউন মেয়র আরসিনা লাজা কাহিং ন্যানোহ ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন, ফেরিডুবিতে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। তিনি বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার এবং মৃতদেহ নৌকায় তোলার একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।
একটি পৃথক ভিডিও বিবৃতিতে কাহিং ন্যানোহ বলেন, উত্তাল সমুদ্র এবং অন্ধকারের কারণে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হচ্ছে।
বাসিলানের জরুরি উদ্ধারকর্মী রোনালিন পেরেজ বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, কমপক্ষে ১৩৮ জনকে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে।
মিন্দানাওয়ের কোস্টগার্ড কমান্ডার দুয়া জানিয়েছেন, কী কারণে ফেরিটি ডুবে গেছে, তাৎক্ষণিকভাবে সেটি স্পষ্ট নয় এবং এ বিষয়ে তদন্ত করা হবে। তিনি আরও বলেন, জাম্বোয়াঙ্গা বন্দর ছেড়ে যাওয়ার আগেই কোস্টগার্ড ফেরিটি সরিয়ে ফেলেছে এবং অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাইয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।
ঘন ঘন ঝড়, জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা, অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং নিরাপত্তা বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে ফিলিপাইনে প্রায়ই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।
জার্মানির ডর্টমুন্ডে ৫ তলা ভবনে আগুন, রক্ষা পেল দুই বাংলাদেশি পরিবার
জার্মানির ডর্টমুন্ড শহরে একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ওই ভবনে থাকা দুটি বাংলাদেশি পরিবার অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছেন।
স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত তৎপরতায় আগুন বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গেছে।
প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়, ভবনটির নিচতলায় প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়া ওপরের তলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়লে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে।
ওই ভবনের ওপরের তলাগুলোতে দুটি বাংলাদেশি পরিবার বসবাস করেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় তারা ভবনের ভেতরে থাকলেও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের সহায়তায় নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।
ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় আগুন কেবল নিচতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে কোনো বড় ধরনের প্রাণহানি বা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।
আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
তীব্র তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র, মৃত্যু ১৮
