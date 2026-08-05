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তোলারাম কলেজে বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ, আহত অন্তত ২০
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজে ‘জুলাই বিপ্লব দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ইসলামী ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর দাবি। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলা উত্তেজনার পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরে সরকারি তোলারাম কলেজে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরে তা কলেজের বাইরে চাষাঢ়া ও আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, ‘জুলাই বিপ্লব দিবস’ উপলক্ষে কলেজে আয়োজিত আলোচনা সভায় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতারা বক্তব্য দেন। বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে তা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। তবে ঘটনার জন্য উভয় সংগঠনই একে অপরকে দায়ী করেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, সংঘর্ষের সময় দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের হাতে লাঠিসোঁটা, লোহার পাইপ ও বাঁশ দেখা যায়। কয়েকজন স্থানীয় দোকানদার দাবি করেন, ছাত্রশিবিরের কয়েকজন নেতাকর্মীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও দেখা গেছে। এ ঘটনার একাধিক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
আহতদের মধ্যে ছাত্রশিবিরের তোলারাম কলেজ শাখার সভাপতি ইমদাদুল হক শুভ, সেক্রেটারি তামিম, অর্থ সম্পাদক জুহাস, মহানগর শাখার সভাপতি অমিত হাসান ও অর্থ সম্পাদক আরিফুল ইসলামের নাম জানা গেছে। অন্যদিকে ছাত্রদলের কর্মী ফয়সাল, রবিন ও তুহিন আহমেদ আহত হয়েছেন। আহতদের অধিকাংশ স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।
সরকারি তোলারাম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে কলেজে অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠান শেষে গেটের বাইরে একজন আহত হওয়ার খবর পান। পরে জানতে পারেন, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানালে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
ইসলামী ছাত্রশিবির নারায়ণগঞ্জ মহানগর শাখার সভাপতি অমিত হাসান অভিযোগ করেন, কলেজের ভেতরে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রদল। এতে তিনি নিজেও মাথায় আঘাত পেয়েছেন।
অন্যদিকে তোলারাম কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন জিয়া দাবি করেন, ছাত্রশিবিরের হামলায় ছাত্রদলের তুহিন আহমেদ, রবিন ও ফয়সালসহ কয়েকজন আহত হয়ে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তার ভাষ্য, সভায় উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ করায় ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা হামলা চালান।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হাসিনুজ্জামান বলেন, আলোচনা সভায় বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন, তবে তাদের আঘাত গুরুতর নয়।
তিনি জানান, খবর পেয়ে ফতুল্লা থানা ও ডিবি পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং উভয় পক্ষকে সরিয়ে দেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও তদন্ত শেষে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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‘নিজ দলের লোকেরাই আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় না’
অলটাইম ডিজিটাল রিপোর্ট
রাজধানীর বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ ফটকে আয়োজিত ১১ দলীয় ঐক্যের গণসমাবেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উদ্দেশ করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বলেছেন, তার নিজের দলের ভেতরেই এমন নেতারা রয়েছেন, যারা তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান না। তিনি দাবি করেন, দলের অভ্যন্তরে থাকা ‘দালালরাই’ তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।
বুধবার (৫ আগস্ট) ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী’ উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে অলি আহমদ বলেন, গত কয়েক মাস ধরে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বিভেদ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়ে আসছেন, যাতে সরকারের পতনের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। তিনি মঙ্গলবার দেশের তিনটি স্থানে ঘটে যাওয়া হামলার ঘটনাকে উল্লেখ করে বলেন, এসবই প্রমাণ করে দলের ভেতরের একটি অংশ তারেক রহমানের রাজনৈতিক ক্ষতি চায়। এ সময় তিনি বিএনপিকে নিজেদের দলে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন এবং এলডিপির পক্ষ থেকে সরকারের জন্য কোনো হুমকি নেই বলেও মন্তব্য করেন।
বক্তব্যে অতীত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেন এলডিপি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করেছিল এবং ২০০১ সালের মন্ত্রিসভাতেও জামায়াতের প্রতিনিধিরা ছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি প্রশ্ন তোলেন, তখনকার সরকার বা বিএনপিকে ‘রাজাকার’ বলা হবে কি না। একই সঙ্গে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের যৌথ আন্দোলনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেন, তিনি কখনো জামায়াতে যোগ দেননি; বরং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তিগুলো এখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে অলি আহমদ বলেন, আন্দোলনের সময় পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকলেও পরে বিএনপি এ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছে। তার মতে, জুলাইয়ের চেতনা ধরে রাখতে জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই। তিনি বিভাজনের রাজনীতি পরিহার করে সুশাসন, ন্যায়বিচার ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতি নিয়েও সমালোচনা করেন এলডিপি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকটের পাশাপাশি রাজধানীর সড়ক হকারদের দখলে চলে গেছে। সরকার যদি নিজ দলের হকারদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে দেশের ১৮ কোটি মানুষের সমস্যা কীভাবে সামাল দেবে—সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য সবার আগে ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য করার আহ্বান জানান তিনি।
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বৃষ্টি উপেক্ষা করে ১১ দলীয় ঐক্যের সমাবেশে নেতাকর্মীদের ঢল
অলটাইম ডিজিটাল রিপোর্ট
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে গণসমাবেশ শুরু হয়েছে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল থেকেই হাজারো নেতাকর্মী ও সমর্থক সমাবেশস্থলে জড়ো হয়েছেন।
বুধবার (৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানের।
সমাবেশ শুরুর সময় বৃষ্টি হলেও তাতে অংশগ্রহণে কোনো ভাটা পড়েনি। বৃষ্টির মধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে যোগ দেন। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট ও আশপাশের এলাকায় নেতাকর্মীদের উপস্থিতি আরও বাড়তে থাকে।
আয়োজকদের দাবি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতেই এ গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সমাবেশে বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।
সমাবেশকে কেন্দ্র করে বায়তুল মোকাররম ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
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৫ আগস্ট শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়া নিয়ে ভারত সরকারের অবস্থান জানালেন জয়সওয়াল
গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। সেখান থেকে নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন নিয়মিত। এবার ভারতের নয়াদিল্লিতে তিনি প্রথমবার প্রকাশ্য কোনো অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেবেন বলে জানা গেছে। শেখ হাসিনার বক্তব্যের বিষয়ে ভারতের অবস্থান জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।
মঙ্গলবার (০৪ আগস্ট) নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ-সংক্রান্ত কথা বলেন তিনি।
মঙ্গলবার (০৫ আগস্ট) নয়াদিল্লিতে ‘ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া’ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার নির্ধারিত ভাষণ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘ওই অনুষ্ঠানটি একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থা আয়োজন করছে। এতে সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই এবং ওই মঞ্চে কোনো মতামত প্রকাশ করা হলে সরকার তার কোনোটিই সমর্থন করে না।’
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