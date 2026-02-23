Connect with us

ধর্মব্যবসায়ীদের কোথাও জায়গা দেওয়া হবে না: ধর্মমন্ত্রী

Published

11 minutes ago

on

ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ বলেছেন, যারা ইসলামের নামে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে চায়, তাদের কোথাও জায়গা দেওয়া হবে না।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইসলামী বইমেলা-২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, আল্লাহর হুকুম পালন ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। তার হুকুম পালন ছাড়া পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে ভূমিকা রাখছে, আমরা তাতে অভিভূত। তাদের ভূমিকার কারণে ফাউন্ডেশন থেকে যেসব ইসলামিক বই বের হচ্ছে, সেগুলো পড়ে আমরা ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো।

তিনি বলেন, অতীতে যারা অন্যায় অবিচার করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। অত্যাচারকারী, জুলুমবাজদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। যারা ইসলামের নাম নিয়ে ধর্ম ব্যবসা করতে চায়, তাদেরকে কোনো জায়গা দেওয়া হবে না।

এ সময় ইসলামি মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করে সাফল্য কামনা করেন কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামাল উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ছালাম খান প্রমুখ।

এবারের নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ: এমপি মাসুদ সাঈদী

Published

3 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৬

By

পিরোজপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ সাঈদী বলেছেন, এবারের নির্বাচন তার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পিরোজপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুধীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে।

তিনি বলেন, “বাংলাদেশের নির্বাচন মানেই অতীতে নানা ধরনের সন্ত্রাস, সহিংসতা, মামলা ও আতঙ্কের ঘটনা ঘটত। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এবার সারা দেশে বড় ধরনের কোনো রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেনি, কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও হয়নি। এজন্য নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।” মাসুদ সাঈদী আরও বলেন, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্য একটাই—দেশ ও জনগণের কল্যাণ। কিন্তু ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় যে লক্ষ্য ছিল—শোষণ ও বৈষম্যহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন—তা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি।

তিনি বলেন, “স্বাধীনতার ৫৪ বছরে আমাদের দীর্ঘ সময় ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ফলে ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়নি।”

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, “নির্বাচন কমিশন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন বলেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হয়েছে। আজকের এই সভা থেকে তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মামুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর সদর থানার ওসি (তদন্ত) তরিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেতৃবৃন্দ, এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা সেক্রেটারি অধ্যক্ষ জহিরুল হকসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা।

৬ সিটিতে দলীয় ব্যক্তিদের বসিয়ে সরকার জনআকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে

Published

21 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৬

By

৬ সিটি কর্পোরেশনে দলীয় ব্যক্তিদের প্রশাসক নিয়োগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে তিনি একথা বলেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ২২ ফেব্রুয়ারি সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন- এ দলীয় ব্যক্তিদের সরকার কর্তৃক প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সদ্য গঠিত বিএনপি সরকার এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শুরুতেই জনআকাক্সক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ছিল বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা, গণহত্যার বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারসমূহ এগিয়ে নেওয়া। এর প্রথম ধাপ হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে জনগণের প্রত্যাশা ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারসমূহে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল।

তিনি বলেন, এমন পরিস্থিতিতে ছয়টি সিটি কর্পোরেশনে সরকারদলীয় পদধারীদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সরকার জনআকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। এটি নৈতিকভাবে অত্যন্ত গর্হিত এবং জনগণের সঙ্গে সুস্পষ্ট প্রতারণার শামিল। এতে জনমনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, সরকারের এ পদক্ষেপ স্থানীয় সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ এবং একই সঙ্গে আরেকটি পাতানো নির্বাচনের প্রাথমিক ধাপ।

গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক সরকারের এই পদক্ষেপ গ্রহণের আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ বাতিলপূর্বক অনতিবিলম্বে সিটি কর্পোরেশনসহ সকল স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার জোর দাবি জানান তিনি।

পাসপোর্ট প্রাপ্তির ভোগান্তি কমাতে সরকারের নতুন উদ্যোগ

Published

1 hour ago

on

ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৬

By

পাসপোর্ট প্রাপ্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমাতে নতুন উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ভোগান্তি নিরসনে সরকার নতুন একটি পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে পরীক্ষামূলকভাবে এ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, দলিল লেখকদের মতো পাসপোর্ট কার্যক্রমেও কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত সহায়তাকারী হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হবে।

আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দেশে পাসপোর্ট নিয়ে অভিযোগ বহু দিনের। দেশের অধিকাংশ মানুষ জানেন না কীভাবে সঠিকভাবে আবেদন করতে হয়। ফলে অনেকেই দালালচক্র বা অসাধু মধ্যস্বত্বভোগীদের খপ্পরে পড়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ও হয়রানির শিকার হন।

