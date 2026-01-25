Connect with us

ধানের শীষকে বিজয়ী করা আমাদের ইমানি দায়িত্ব : নজরুল

17 hours ago

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর আকিদাগত সমস্যা আছে। জামায়াত যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে তারা মওদুদীর ইসলাম বাস্তবায়ন করার জন্য ফিকির করবে। তারা ক্ষমতায় আসলে ইসলামের ক্ষতি বেশি হবে, তাই আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সাথে জোট করেছি। অতএব ইসলামকে অক্ষত রাখতে ধানের শীষকে বিজয়ী করা আমাদের ইমানি দায়িত্ব।’

রোববার (২৫ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় ঈশ্বরগঞ্জ অডিটোরিয়ামে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের উপজেলা শাখার উদ্যোগে কর্মী সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দেওবন্দের আদলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করি, যে কারণে আমরা তাদের সাথেই জোট করেছি, যাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতিটা কম হয়। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ ঐক্যমতে, জামায়াতে ইসলামী কোনো ইসলামি দল নয় বিধায় আমরা বিএনপিকে সমর্থন করেছি। আপনারা সবাই ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবুকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন।’

নেতাকর্মীরা বলেন, ময়মনসিংহ-৮ আসনে লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবুর বিকল্প কোনো প্রার্থী নেই। তিনি একজন সৎ, যোগ্য ও মানবিক প্রার্থী। ঈশ্বরগঞ্জবাসীর ভাগ্য উন্নয়নে মাজেদ বাবুকে ধানের শীষে ভোট জয়যুক্ত করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু বলেন, ‘আলেম সমাজ জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে ইসলামের পথে ঐক্যবদ্ধ করে। শ্রদ্ধার সাথে বলতে চাই, আমি নির্বাচিত হলে আলেম সমাজকে সাথে নিয়ে একটি শিক্ষিত এবং আধুনিক ঈশ্বরগঞ্জ গড়ে তুলব। আপনার সবাই দলমত নির্বিশেষে ধানের শীষে ভোট দিবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন।’

উপজেলা শাখার সভাপতি উস্তাজুল হুফফাজ হাফেজ আহমদ আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাহমুদুল হক আযীযীর আহ্বানে কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রকৌশলী লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু। আরও ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ‎মুফতি জাকির হোসাইন কাসেমী, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি আব্দুল্লাহীল বাকী, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম ভূঁইয়া মনি প্রমুখ।

হাসনাতের প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্জুরুল আহসানের আপিলের শুনানি আজ

2 hours ago

জানুয়ারি ২৬, ২০২৬

মনোনয়নপত্র বাতিলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর রিট খারিজ করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদনের শুনানি আজ।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) আপিল আবেদনের শুনানি করবেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত।

এর আগে, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর রিট খারিজ করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপিল আবেদনটি করেন মুন্সীর আইনজীবী সাইফুল্লাহ আল মামুন। ওই আবেদনের ওপর বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) শুনানি নিয়ে এই আদেশ দেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত।

তার আগে, মনোনয়নপত্র বাতিলে ইসির সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর রিট খারিজ করে দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। তিনি একই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

গত বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে ওই দিন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম, ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ ও অ্যাডভোকেট সাইফুল্লাহ আল মামুন।

হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা, অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে শুনানি শেষে গত ১৭ জানুয়ারি হাসনাত আবদুল্লাহর আপিল মঞ্জুর করে ইসি। এতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র অবৈধ হয়। ইসির ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে গত সোমবার (১৯ জানুয়ারি) হাইকোর্টে রিট করেন মুন্সী।

নাগরিকদের আমানতের পাহারাদার হতে চায় জামায়াত

16 hours ago

জানুয়ারি ২৫, ২০২৬

ঋণখেলাপিদের ছায়া দিয়ে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখানো হাস্যকর। আমাদের বেগম পাড়া গড়ার কোনো খায়েস নেই। আমরা মানুষের টাকা লুটপাট করতে আসিনি, আমরা আপনাদের আমানতের পাহারাদার হতে চাই। চৌকিদার হতে চাই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বকশিবাজার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলেন তিনি।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বিচারের নামে অবিচার করে আমাদের ১১ জন শীর্ষ নেতাকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে। পাঁচজনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে এবং ছয়জনকে জেলের ভেতরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসেরে কোরআনকেও রহস্যজনকভাবে খুন করা হয়েছে।

২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশপ্রেমিক সেনাসদস্য এবং সাধারণ মানুষের ওপর চলা জুলুমের তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

জামায়াতে ইসলামীর আমির বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ মানে আপনি আজাদির পক্ষে। ফ্যাসিবাদ যেন আর ফিরে না আসে, সে জন্যই এই ‘হ্যাঁ’ ভোট দরকার। আমরা পেছনে কামড়াকামড়ি করতে চাই না, বরং সমৃদ্ধ আগামীর দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

তিনি বলেন, যে দলের কর্মীরা চাঁদার জন্য নিজের ভাইদের জীবন কেড়ে নেয়, তাদের বিষয়ে জনগণকে নতুন করে ভাবতে হবে। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশের মানুষের শাসক নয়, বরং প্রকৃত সেবক হিসেবে কাজ করবে।

হ্যাঁ মানে আজাদি, না মানে গোলামি: জামায়াত আমির

17 hours ago

জানুয়ারি ২৫, ২০২৬

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, “হ্যাঁ মানে আজাদি, না মানে গোলামি। আমাদের প্রথম ভোট হবে ‘হ্যাঁ’ ভোট। সবাই ‘হ্যাঁ’ ভোট নিশ্চিত করলে দেশ জয়ী হবে। ভোটের দিন কেন্দ্রগুলো পাহারা দিতে হবে। কেউ ভোট দখল করতে এলে প্রতিরোধ করতে হবে।” রবিবার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে পুরান ঢাকার ধূপখোলা মাঠে জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।

জামায়াত মনোনীত ও ১১ দল সমর্থিত ঢাকা-৬ আসনের প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নানের সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন করা হয়।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, “গত ৫৪ বছরে যারা দেশ শাসন করেছে, তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়নি। তরুণরা মাদক ও নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। এদের জন্য আমাদের মায়া হয়।”

তরুণরা মাদক ও নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে দাবি করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, “তাদের জন্য আমাদের মায়া হয়।” 

দায়িত্ব পেলে সারাদেশকে ফুলের মতো সাজানো হবে জানিয়ে জামায়াতের শীর্ষ এই নেতা বলেন, “দেশ নিয়ে মানুষ গর্ব করবে। আমরা চাঁদাবাজি করবো না, দুর্নীতি করবো না, প্রশয়ও দেবো না। নিশ্চয়ই মানুষ এরইমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে কাকে ভোট দেবে।”

বেকার ভাতা প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, “আমরা বেকার ভাতা দেবো না। রাষ্ট্রের টাকা থাকলেও দেবো না। এতে বেকারত্ব কমবে না, আরও বাড়বে। আমরা ভাতা নয়, কাজ দেবো।” তিনি আরও বলেন, “তরুণদের শক্তিতেই দেশ এগিয়ে যাবে। আর সেই লক্ষ্যেই যুবকদের এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।”

বক্তব্য শেষে জামায়াতের আমির ড. আব্দুল মান্নানের হাতে দলীয় প্রতীক তুলে দেন। একইসঙ্গে ঢাকা-৮ আসনের জোট প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর হাতেও শাপলা কলি প্রতীক তুলে দেন।

