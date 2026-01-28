নওগাঁয় পলিটেকনিক ছাত্রকে কুপিয়ে জখম

সর্বশেষ
নওগাঁয় পলিটেকনিক ছাত্রকে কুপিয়ে জখম
নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁয় পূর্বশত্রুতার জেরে মো. কাওসার (১৮) নামের এক পলিটেকনিক শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার ১০টার দিকে খাবার নিতে ছাত্রাবাসের নিচে নামলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাশের রাস্তায় তার ওপর এ হামলা হয়।
এ ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীর বাবা নওগাঁ সদর মডেল থানায় ছয়জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৭-৮ জনের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেছেন।
আহত কাওসার নওগাঁ সরকারি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের এনভায়রনমেন্ট বিভাগের প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী।
জানা যায়, কাওসার আরজি নওগাঁ গ্রামের হাসিনা ছাত্রাবাসে থাকতেন। ছাত্রাবাসের বড় ভাই-ছোট ভাইকে সম্মান করা নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে খাবার নিতে ছাত্রাবাসের নিচে নামলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাশের রাস্তায় তাকে ও তার বড় ভাই মো. সিদরাতুল মুনতাহা সানকে ঘিরে ধরে অভিযুক্তরা। এ সময় তারা লাঠি, লোহার রড, হাঁসুয়া, চাকু, ছোরা ও বড় ছুরিসহ দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা দুজনকে মারধর শুরু করে। একপর্যায়ে ধারালো বড় ছুরি দিয়ে মো. কাওসারের পেটে আঘাত করে। এতে তার পেটের বাঁ পাশে গুরুতর জখম হয় এবং নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে তার বড় ভাই সানকেও মাথায় কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়।
পরে স্থানীয় লোকজন ও সহপাঠীরা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। আহত দুজনকে প্রথমে নওগাঁ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর কাওসারের অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।
এ বিষয়ে নওগাঁ সদর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ নিয়ামুল হক জানায়, এজাহার গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আন্তর্জাতিক
সিরিয়ায় ওয়াইপিজির মাইন বিস্ফোরণে নিহত ৫
সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের আলেপ্পো শহরে ওয়াইপিজি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে অন্তত পাঁচজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। আলেপ্পোর তিশরিনি ও কারা কোজাক বাঁধসংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা নিজ বাড়িতে ফেরার সময় এ বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আলেপ্পো মিডিয়া ডিরেক্টরেট এক বিবৃতিতে জানায়, এলাকা ছাড়ার আগে ওয়াইপিজি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে অসংখ্য বেসামরিক বাড়ি ও সড়কে স্থলমাইন পুঁতে রাখে। এতে দীর্ঘদিন পর ঘরে ফেরা সাধারণ মানুষ প্রাণঘাতী ঝুঁকির মুখে পড়ছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গোষ্ঠীটি চলে যাওয়ার আগে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক বাড়িতে স্থলমাইন পুঁতে গেছে। বর্তমানে এসব স্থলমাইন সাধারণ মানুষের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
এদিকে মানবিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) ও সিরিয়ান আরব রেড ক্রিসেন্টের সঙ্গে সমন্বয় করে আলেপ্পো রেসপন্সের কেন্দ্রীয় কমিটি খাদ্য, চিকিৎসা ও ত্রাণসামগ্রী বহনকারী মানবিক সহায়তা বহর আইন আল-আরাব (আইন আল-আরাব) এলাকায় পাঠিয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সিরিয়ান সেনাবাহিনীর অপারেশনস কমান্ড ঘোষিত নূর আলি ক্রসিং দিয়ে বহু বেসামরিক নাগরিক এলাকা ত্যাগ করেছে। তাদের জন্য সাররিন শহর ও আলেপ্পো নগরে একাধিক আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে।
মতামত
তারেক রহমানের জাদুতে কুপোকাত প্রতিপক্ষ
১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এক ব্যতিক্রমী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
তিনি এমন কৌশলে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেছেন যা দেখে প্রতিপক্ষ তার জবাব দিবে কি, উত্তর খুঁজে পেতেই তারা রীতিমত খাবি খাচ্ছে। তার নতুন বক্তব্য, নতুন উপস্থাপন তুমুলভাবে জনতার হৃদয়ের স্পর্শ করেছে।
তারেক রহমান গদবাঁধা কোন কথা বা কোনো আকর্ষণীয় বক্তব্য দিয়েও তার নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেননি। চটকদার কোন স্বপ্নও দেখাচ্ছেন না। মিথ্যার ফুলঝুরি অথবা নাটকীয় অভিনয় দেখিয়েও কারো নজর কাড়ার চেষ্টা করছেন না।
তিনি সাধারণদের মাঝে অতিশয় সাধারণ বেশেই হাজির হচ্ছেন। সঙ্গে রাখছেন কখনো প্রিয়তমা স্ত্রী জুবাইদা রহমানকে, কখনো প্রাণপ্রিয় মেয়ে জায়মা রহমানকে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন নজীর স্থাপন করছেন।
বক্তব্যের শুরুতেই তিনি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছেন এলাকার মানুষদের, স্থানীয় খেটে খাওয়া লোকদের। জনে জনে তিনি তাদের মুখে শুনছেন এলাকার সমস্যার কথা। তাদের বাসস্থানের সংকট, পয়নিষ্কাশন সংকট, শিক্ষা চিকিৎসার অপ্রতুলতার কথা। একটা স্বৈরাচারী গোষ্ঠী শাসনের নামে দুঃশাসন চালিয়ে তাদের নিঃশেষ করে দিয়েছে।
তাদের বাড়িঘর দখল করেছে, সহায়-সম্পদ দোকানপাট লুণ্ঠন করেছে, মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে, নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে। তারা এসবের প্রতিকার চায়। এলাকার সাধারণদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের সমস্যাগুলো উঠে আসছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।
সাধারণ মানুষ বাগাড়ম্বর পছন্দ করে না। বাগাড়ম্বরপূর্ণ কোন কথাও শুনতে চায় না। তারা চায় তাদের সমস্যার সমাধান হোক।
ভুক্তভোগীদের মুখে তাদের সমস্যার কথা শুনে তিনি বলছেন, আল্লাহ যদি রহমত করেন এবং আপনারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন তবে আমি এ সমস্যা সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।
এ বক্তব্যের প্রতিউত্তর কী হতে পারে? বিরুদ্ধপক্ষ এর জবাবে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন? কোন কৌশলই না। কারণ নির্বাচনে জনসম্পৃক্ততার বাইরে আর কোন কৌশলই কার্যকর না। ফলে তারা তার মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছেন।
১৭ বছর পর তিনি সগৌরবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ৩০০ ফিটের জনসমুদ্রে এসেই সকলের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বলেছেন, আমার একটা স্বপ্ন আছে, দেশকে এবং দেশের মানুষকে নিয়ে।
তারপর থেকে তিনি তার স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে জোর কদমে এগিয়ে চলেছেন। তার প্রচারের ধরন দেখে তারা তাকে মোকাবেলা করবে দূরে থাক, প্রতিপক্ষ তার সামনে দাঁড়াতেই সাহস পাচ্ছে না।
শুধু বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নবধারার নির্বাচনী কৌশল নয় বরং তার পারিবারিক ঐতিহ্যও অহংকার করার মত। তার হেরিটেজ তাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।
তার বাবা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, যিনি একাধারে স্বাধীনতার ঘোষক, সফল রাষ্ট্রনায়ক, স্বাধীনতার স্থপতি এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। দুর্ভিক্ষপীড়িত একটা দেশকে তিনি সমৃদ্ধির রেলসড়কে তুলে দিয়ে যান।
তার মা আপোষহীর নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তিনি গণতন্ত্রের মা এবং গণতন্ত্র উদ্ধারে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন।
এবার আসা যাক দেশনায়ক তারক রহমান প্রসঙ্গে। তার কথা বলার ঢং এবং রাজনীতির ধরন একেবারেই অন্যরকম। সেটা দেখে দেশবাসীর মত বিশ্বের মানুষও বিস্মিত বিমুগ্ধ। তারা চোখ কপালে তুলে বিস্ময়ের সুরে বলছেন ‘এই তারেক কোন তারেক’! দীর্ঘ ১৭ বছরে নিপীড়নের আগুনে পুড়ে তিনি খাঁটি সোনা নয়, পরশপাথরে পরিণত হয়েছেন।
তিনি এত নির্যাতিত হয়েছেন যেন একবারও প্রতিশোধের শব্দ উচ্চারণ করেননি। বরং বলেছেন দেশকে নিয়ে তার অনেক পরিকল্পনা আছে। আমরা ভেবে দেখলাম সেই পরিকল্পনার কথা। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান উ ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের মতই তিনি দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান।
তার কি দেশের কাউকে প্রতিপক্ষ মনে করার প্রয়োজন আছে? মনে হয় না। তার সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতাইবা কয়জন রাখে। সেজন্য তার কোন অহংকারও নেই। বরং যোগ্যতাকে তিনি দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে চান।
তিনি নির্বাচন ছাড়াই জাতীয় সরকারের প্রধান হতে পারতেন, সে প্রস্তাব তার কাছে ছিল। কিন্তু তিনি জনগণকে পাশ কাটিয়ে কোন কিছুই করতে রাজি হন নি। বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর ভোটের জন্য যুদ্ধ করেছে। জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে।
সেই জনতা যদি তাকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠায় তাহলেই তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছেন। যদি না পাঠায় তিনি আরো সময় নিয়ে প্রস্তুত হবেন। তারপরও চান দেশ ও দেশের আবহমান জনতার সাথে মিশে থাকতে। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে।
top3
‘আমার কষ্ট একটাই, ঢাকা-৮ আসনের ভোটার আমি’
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজ ভোট এলাকা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। ভোটের দিন এলাকার পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে স্যোশাল মিডিয়ায় নিজের মতামত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন অভিনেত্রী।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ভেরিফায়েড ফেসবুকে ফারিয়া নিজ ভোট এলাকা ঢাকা-৮ আসনের ভোটার হওয়ার কষ্ট প্রকাশ করেন।
প্রথমে মজা করে লেখেন, শান্তিনগরের ২৪/৭ জ্যাম এইটা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নাই। কিংবা আমার এলাকার কোনো এক মেয়ে জায়েদ খানের ছবি এমবুশ করা বালিশে ঘুমায় এইটা নিয়েও আমার কোনো কষ্ট নাই।
এরপরই ফারিয়া লেখেন, আমার কষ্ট একটাই। শান্তিনগর ঢাকা-৮ আসনে পড়ে আর আমি সেই আসনের ভোটার!
ব্যঙ্গ-রসের আড়ালে এলাকার রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করায় অভিনেত্রীর মন্তব্যে সহমত জানিয়েছেন নেটিজেনরা।
মন্তব্যের ঘরে কেউ কেউ বিষয়টিকে কৌতুকের ছলে দেখলেও বেশিরভাগ নেটিজেনই এলাকার রাজনৈতিক উত্তাপ ও নির্বাচনী সহিংসতার আশঙ্কার কথা মন্তব্যের ঘরে প্রকাশ করছেন।
মতিঝিল, শাহবাগ, রমনা, পল্টন ও শাহজাহানপুর থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৮ আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বিএনপির মির্জা আব্বাস, এনসিপির নাসিরউদ্দিন পাটওয়ারী এবং আলোচিত মডেল মেঘনা আলম।
সিরিয়ায় ওয়াইপিজির মাইন বিস্ফোরণে নিহত ৫
নওগাঁয় পলিটেকনিক ছাত্রকে কুপিয়ে জখম
তারেক রহমানের জাদুতে কুপোকাত প্রতিপক্ষ
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
ক্যাম্পাস2 days ago
প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি ইবি ছাত্রদলের, দ্বিমত পোষণের হিড়িক শিক্ষার্থীদের
-
রাজনীতি1 day ago
দুধ দিয়ে গোসল করে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের ৩০০ নেতাকর্মী
-
top11 day ago
আগে ৬০ ঘণ্টার বেশি প্রশিক্ষণ, তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্স: ফাওজুল কবির
-
top11 day ago
আবু সাঈদ হত্যা মামলার যুক্তিতর্ক শেষ, রায় যেকোনো দিন
-
top11 day ago
পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন রাষ্ট্রপতি
-
top11 day ago
৫ আগস্টের পর কিছু মানুষের চেহারা রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গেছে: জামায়াত আমির
-
top12 hours ago
‘হাতে কোপ দিয়ে ৩২৬ ধারা বানাও’: নিজ কর্মীদের ফাঁসাতে বিএনপি নেতার ছেলের অডিও ভাইরাল
-
top11 day ago
তারেক রহমানের সফরে চাঙ্গা তৃণমূল, ভুলছে বিভেদ