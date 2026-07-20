Connect with us

top1

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ গবেষণা প্রকল্পের সেমিনার অনুষ্ঠিত

Published

36 seconds ago

on

রাশেদ হোসেন, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি:

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আয়োজনে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ৩৫টি গবেষণা প্রকল্পের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২০ জুলাই) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স কক্ষে সেমিনারের উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, গবেষণাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষতার অন্যতম মানদণ্ড। যে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় যত এগিয়ে, সে বিশ্ববিদ্যালয় তত বেশি জ্ঞানচর্চা ও বৈশ্বিক র‌্যাঙ্কিংয়ে অগ্রসর হয়। নবীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক অবস্থানে রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গবেষকদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, রিসোর্স পার্সনদের পরামর্শ কাজে লাগিয়ে গবেষণা প্রকল্পগুলো আরও পরিশীলিত করতে হবে এবং গবেষণা প্রতিবেদন মানসম্মত জার্নালে প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হবে। কোনো গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রত্যাখ্যাত হলেও সংশ্লিষ্ট পরামর্শ অনুসরণ করে পুনরায় জমা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। গবেষকদের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞান ও গবেষণায় আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. বখতিয়ার উদ্দিন সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইমদাদুল হুদা এবং গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের পরিচালক ড. মো. হাবিবুর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এ এইচ এম কামাল, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সাখাওয়াত হোসেন সরকার এবং চারুকলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ এমদাদুর রাশেদ (রাশেদ-সুখন)। স্বাগত বক্তব্য দেন ফোকলোর বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. আতিজা দীল আফরোজ।

সেমিনারে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আতিকুল ইসলাম, লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. পারভেজ আজহারুল হক, অর্থনীতি বিভাগের মো. ফরিদ উদ্দিন খান এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. মুনশি ইসরাইল হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাসুদুর রহমান। এ সময় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অর্থায়নে আয়োজিত এ সেমিনারে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের চারটি ভেন্যুতে মোট ৩৫টি গবেষণা প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top1

২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে রেকর্ড ১৫ বিলিয়ন ডলার আয় করছে ফিফা

Published

1 day ago

on

জুলাই ১৯, ২০২৬

By

ক্রীড়া ডেস্ক

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে রেকর্ড ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয়ের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নির্ধারিত ১১ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রাকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে গেছে এ আয়। টিকিট বিক্রি ও হসপিটালিটি সেবা থেকে এসেছে রাজস্বের বড় অংশ।

শনিবার (১৮ জুলাই) ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর কাছে রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, আয় বৃদ্ধির বড় উৎস ছিল হসপিটালিটি সেবা এবং টিকিট বিক্রি।

জানা গেছে, টিকিটের সেকেন্ডারি মার্কেট বা পুনঃবিক্রয় বাজার থেকেও উল্লেখযোগ্য রাজস্ব পেয়েছে ফিফা। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কাছ থেকে ১৫ শতাংশ এবং বিক্রেতার কাছ থেকে আরও ১৫ শতাংশ ফি আদায় করা হয়েছে, যা সংস্থাটির আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই অতিরিক্ত রাজস্বের সুফল সদস্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলোর কাছেও পৌঁছাবে। একই সঙ্গে নানা বিতর্কের মধ্যেও বিশ্বকাপ সফলভাবে আয়োজনের পর রেকর্ড আয়ের মাধ্যমে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

আগামী মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফিফা সভাপতির পুনর্নির্বাচনকে সামনে রেখে ইনফান্তিনো ইতোমধ্যে ২০০টিরও বেশি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থনের আশ্বাস পেয়েছেন বলেও জানা গেছে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, বাড়তি তহবিল পাওয়ার সম্ভাবনার কারণে অনেক সদস্য অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশ্যে সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে পারে।

রেকর্ড রাজস্ব ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি বিশ্বকাপ আয়োজনের সম্ভাবনাও জোরালো করতে পারে। বিডের জন্য উন্মুক্ত পরবর্তী বিশ্বকাপ হবে ২০৩৮ সালে। গত শুক্রবার এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও যুক্তরাষ্ট্রে আবার বিশ্বকাপ আয়োজনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ট্রাম্প বলেন, “আপনাদের আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নেওয়া উচিত। এবার আমরা এককভাবে আয়োজক হতে চাই। কানাডা ও মেক্সিকো থাকবে না।”

এদিকে, ২০২৯ সালের ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফিফার আলোচনা চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

Continue Reading

top1

মেসিকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপে ইতিহাস এমবাপ্পের

Published

1 day ago

on

জুলাই ১৯, ২০২৬

By

ফিফা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে গোলের দেখা পাননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। এমনকি তৃতীয়স্থান নির্ধারণী ম্যাচের প্রথমার্ধেও নিষ্প্রভ ছিলেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে যেন বদলে গেল পুরো চিত্র। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জোড়া গোল করে ফ্রান্সকে শুধু ম্যাচেই ফেরাননি, গড়েছেন বিশ্বকাপের ইতিহাসে নতুন বিশ্বরেকর্ডও।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে ৮ গোল নিয়ে লিওনেল মেসির সঙ্গে যৌথভাবে এবারের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন এমবাপ্পে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুই গোল করে আর্জেন্টাইন তারকাকে ছাড়িয়ে যান তিনি। একইসঙ্গে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায়ও এককভাবে শীর্ষে উঠেছেন ফ্রান্স অধিনায়ক।

বিশ্বকাপে মেসির মোট গোলসংখ্যা ২১টি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জোড়া গোলের পর এমবাপ্পের গোলসংখ্যা এখন ২২। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় সবার ওপরে জায়গা করে নিলেন তিনি।

ম্যাচে প্রথমার্ধেই বড় ধাক্কা খায় ফ্রান্স। ইংল্যান্ডের চার গোলে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে তারা। তবে বিরতির পরই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করে লে ব্লুজরা।

ম্যাচের ৪৮তম মিনিটে মাইকেল অলিসের দারুণ থ্রু-পাস থেকে বক্সের ভেতরে বল পান এমবাপ্পে। কোনো ভুল না করে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে ইংলিশ গোলরক্ষক জর্ডান হেন্ডারসনকে পরাস্ত করেন তিনি।

এই গোলের মধ্য দিয়ে চলতি বিশ্বকাপে নিজের নবম গোল পূর্ণ করেন এমবাপ্পে। এতে মেসিকে পেছনে ফেলে গোলদাতার তালিকায় এককভাবে শীর্ষে উঠেন।

এরপর ৬৬তম মিনিটে আসে আরও বড় মুহূর্ত। মাইকেল অলিসের সঙ্গে দুর্দান্ত ওয়ান-টু পাসের পর বক্সের কিনারা থেকে বাঁ পায়ের শক্তিশালী শটে বল জালে পাঠান এমবাপ্পে। চলতি বিশ্বকাপে এটি তার দশম এবং বিশ্বকাপ ইতিহাসে মোট ২২তম গোল।

এই জোড়া গোলের সুবাদে গোল্ডেন বুটের দৌড়েও সবার ওপরে উঠে গেছেন এমবাপ্পে। তার সবচেয়ে কাছের প্রতিদ্বন্দ্বী মেসির গোলসংখ্যা ৮টি। তবে আর্জেন্টাইন অধিনায়কের সামনে এখনো ফাইনাল বাকি রয়েছে, যেখানে স্পেনের বিপক্ষে গোল বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন তিনি।

Continue Reading

top1

টানা অষ্টম রাতেও ইরানে মার্কিন হামলা, বন্দর আব্বাস-কেশম দ্বীপে বিস্ফোরণ

Published

2 days ago

on

জুলাই ১৯, ২০২৬

By

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইরানে টানা অষ্টম রাতের মতো হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী বন্দর আব্বাস ও কেশম দ্বীপে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ঘটনার পর তদন্ত শুরু করেছে ইরানি কর্তৃপক্ষ। একই সময়ে জর্ডানে ইরানের হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে দুই মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

টানা অষ্টম রাতেও ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী বন্দর আব্বাস ও কৌশলগত কেশম দ্বীপে একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাতে এসব বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, বন্দর আব্বাসের বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, প্রাদেশিক কর্মকর্তারা বিস্ফোরণের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও এটি মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বা যুদ্ধবিমানের আঘাত ছিল কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তাসনিমের প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় রাত ৩টা ৩৮ মিনিটের দিকে কেশম দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অন্তত তিন থেকে পাঁচটি স্থানে হামলা হয়েছে। পরে সংস্থাটি জানায়, দ্বীপের উপকণ্ঠে অন্তত ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে হামলায় হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

এদিকে জর্ডানে অবস্থিত একটি মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা প্রতিহত করার সময় দুই মার্কিন সেনা নিহত এবং আরও একজন নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)।
মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, হামলায় আহত চার সেনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসা শেষে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সামান্য আহত অন্য সেনাসদস্যরাও

Continue Reading

Trending