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নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইবি লোক প্রশাসন বিভাগের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

Published

7 minutes ago

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ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) লোক প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। এ সময় তাদের মাঝে বৃক্ষ বিতরণ করা হয়।

বুধবার (১৫ জুলাই) বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন ভবনের দ্বিতীয় তলায় নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়। পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে লোক প্রশাসন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. বেগম রোকসানা মিলি। এছাড়াও বিভাগের অন্যন্য শিক্ষকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

লোক প্রশাসন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, “বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু ও প্রকৃতিকে রক্ষা করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছে সেই থেকেই আমাদের নবীনদের বৃক্ষ উপহার ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা। আমরা চাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ যেন বৃক্ষরোপণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।”

এ সময় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বলেন, “বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত ভালো একটা কাজ । আমরা এখানে প্রায় ১০ হাজার বৃক্ষরোপণ করার উদ্যোগ নিয়েছি।”

তিনি আরো বলেন, “ক্যাম্পাসটিকে একদিকে বৃক্ষ রোপণ করে ফলপ্রসূ করা, প্রাকৃতিক একটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি ক্যাম্পাসকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আমি সহযোগিতা চাই।একদিকে ক্লিন, অন্যদিকে গ্রিন -এই কার্যক্রমটা আমরা নিয়েছি। আশা করি তোমরা আমাদেরকে সহযোগিতা করবে, বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা করবে।”

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সহজ উপায়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ব্রয়লার মুরগির স্যুপ

Published

11 hours ago

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জুলাই ১৫, ২০২৬

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লাইফস্টাইল ডেস্ক

সহজলভ্য, তুলনামূলক সাশ্রয়ী এবং অল্প সময়েই রান্না করা যায় বলে ব্রয়লার মুরগি এখন অনেক পরিবারের নিয়মিত খাবারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ঝোল, ভুনা, কোরমা কিংবা ফ্রাইয়ের পাশাপাশি এই মুরগি দিয়ে তৈরি করা যায় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর স্যুপও। বিশেষ করে সকালের নাশতা বা বৃষ্টিভেজা বিকেলে এক বাটি গরম স্যুপ এনে দিতে পারে ভিন্ন স্বাদ।

ব্রয়লার মুরগির স্যুপ তৈরি করতে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না। সঠিক উপায়ে রান্না করলে সাধারণ উপকরণ দিয়েই তৈরি করা সম্ভব মুখরোচক একটি পদ।

যেসব উপকরণ লাগবে:
ব্রয়লার মুরগির মাংস, পেঁয়াজ কুচি, আদা ও রসুন বাটা, গাজর, ক্যাপসিকামসহ পছন্দের সবজি, গোলমরিচের গুঁড়া, পরিমাণমতো লবণ, সামান্য তেল বা মাখন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পানি।

প্রস্তুত প্রণালি:
প্রথমে মুরগির মাংস ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এরপর একটি পাত্রে সামান্য তেল বা মাখন গরম করে পেঁয়াজ কুচি, আদা ও রসুন হালকা ভেজে নিন। এবার মুরগির মাংস দিয়ে কয়েক মিনিট কষিয়ে প্রয়োজনমতো পানি যোগ করুন।

মাংস নরম হয়ে এলে এতে গাজর, ক্যাপসিকামসহ পছন্দের সবজি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। সবশেষে স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে গরম গরম ব্রয়লার মুরগির সুস্বাদু স্যুপ।

রান্নার আগে মুরগি ভালোভাবে পরিষ্কার করা জরুরি। অতিরিক্ত তেল বা মসলা ব্যবহার না করে পরিমিত মসলায় রান্না করলে স্বাদ যেমন বজায় থাকে, তেমনি খাবারও হয় স্বাস্থ্যকর। পাশাপাশি মুরগি ভালোভাবে সেদ্ধ হয়েছে কি না, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

অল্প সময়ে সহজে তৈরি করা যায় এবং স্বাদ ও পুষ্টিগুণে ভরপুর হওয়ায় ব্রয়লার মুরগির স্যুপ হতে পারে পরিবারের সব সদস্যের জন্য একটি চমৎকার খাবার।

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কুয়েতে মার্কিন সামরিক স্থাপনাতে ড্রোন-মিসাইল ছুড়ল ইরান

Published

22 hours ago

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জুলাই ১৪, ২০২৬

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আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক হামলার জবাবে কুয়েতে অবস্থানরত মার্কিন সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) রাত প্রায় ১০টার দিকে কুয়েতের সশস্ত্র বাহিনী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইরান থেকে ছোড়া ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করতে দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনী কাজ করছে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি বিবেচনায় সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার আহ্বান জানিয়েছে কুয়েতের সেনাবাহিনী।

এর কিছুক্ষণ আগে ইরানের কিশ ও কেশম দ্বীপ লক্ষ্য করে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার রাত পৌনে ১০টার দিকে ইরানি সংবাদমাধ্যমের বরাতে এ তথ্য জানায় আল-জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত তিন দিন ধরেই দ্বীপ দুটিতে দফায় দফায় হামলা চালিয়ে আসছে মার্কিন বাহিনী। মঙ্গলবারের নতুন হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির তথ্য প্রকাশ করেনি ইরান।

কেশম দ্বীপকে ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হরমুজ প্রণালিতে অবস্থিত ইরানের দ্বীপগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়। এই দ্বীপের মাধ্যমে হরমুজ প্রণালিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে তেহরান। বিভিন্ন সূত্রের ধারণা, সেখানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র মজুত রয়েছে। এ কারণেই সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দ্বীপটিকে লক্ষ্য করে বারবার হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

সূত্র: আল-জাজিরা

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প্রায় অকেজো অবস্থায় ইবির প্রধান ফটক সংলগ্ন টিউবওয়েল, চরম ভোগান্তিতে শিক্ষার্থী-দোকানি-পথচারী

Published

22 hours ago

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জুলাই ১৪, ২০২৬

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ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) প্রধান ফটক সংলগ্ন একমাত্র টিউবওয়েলটি দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে বারবার বিকল হওয়ায় নিরাপদ পানির সংকটে পড়েছেন শিক্ষার্থী, পথচারী, প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালনকারী আনসার সদস্য এবং আশপাশের দোকানিরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েক দফা মেরামত করা হলেও তা স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় দুই-এক দিনের মধ্যেই আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।

সরেজমিনে দেখা যায়, প্রধান ফটকের পাশে স্থাপিত টিউবওয়েলটি থেকে স্বাভাবিকভাবে পানি ওঠে না। কখনো একেবারেই পানি পাওয়া যায় না, আবার কখনো অল্প সময়ের জন্য সচল থাকলেও দ্রুত বিকল হয়ে পড়ে। ফলে তীব্র গরমে কিংবা দীর্ঘ সময় ক্যাম্পাসে অবস্থান করা শিক্ষার্থী ও পথচারীদের বিশুদ্ধ পানির জন্য চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম বলেন, “প্রধান ফটক দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এখানে একমাত্র পানির উৎস এই টিউবওয়েল। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই এটি নষ্ট থাকে। কয়েক দিন পরপর মেরামত করা হলেও আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান না হলে ভোগান্তি থেকেই যাবে।”

প্রধান ফটকের সামনে ফল বিক্রেতা এক দোকানি বলেন, “আমরা দোকানের কাজে এবং খাওয়ার জন্য এই টিউবওয়েলের পানির ওপর নির্ভর করি। নষ্ট থাকলে অনেক দূর থেকে পানি আনতে হয়। এতে সময় যেমন নষ্ট হয়, তেমনি ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।”

প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালনকারী এক আনসার সদস্য বলেন, “আমরা সারাদিন এখানেই দায়িত্ব পালন করি। পানি না থাকলে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েছি। তারা লোক পাঠিয়ে মেরামতও করেছে। কিন্তু দুই দিন যেতে না যেতেই আবার নষ্ট হয়ে যায়। এতে একই সমস্যা বারবার তৈরি হচ্ছে।”

আরেক পথচারী বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশপথে এমন একটি মৌলিক সেবার অবস্থা খুবই হতাশাজনক। বাইরে থেকে কেউ এলে বিশুদ্ধ পানির জন্য সমস্যায় পড়েন। দ্রুত স্থায়ী সমাধান করা প্রয়োজন।”

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিস প্রধান মোহা. আলাউদ্দিন বলেন, “আমরা বিষয়টি অবগত হওয়ামাত্র প্রকৌশল অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকিটা প্রকৌশল অফিস জানে। প্রায় এক সপ্তাহ আগেই পাঠানো হয়েছে।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী এ. কে. এম শরীফ উদ্দীন বলেন, “কিছুদিন আগে আমরা এস্টেট অফিস থেকে একটি ফাইল পেয়েছি। যাচাই-বাছাই চলছে। যাচাই-বাছাই শেষে ঠিক করার জন্য চূড়ান্ত ও যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

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