‘নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা করেছে ছাত্রদল’

‘নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা করেছে ছাত্রদল’
ঢাকা-৮ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। পোস্টে তিনি হামলাকে ‘পরিকল্পিত’ আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা জানান।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পরপরই হাসনাত আবদুল্লাহ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্টটি দেন।
পোস্টে হাসনাত আবদুল্লাহ লেখেন, ‘আমার ভাই নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের সামনে হামলা করেছে ছাত্রদল।ঢাকা-৮ আসনের এমপি প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বিগত ফ্যাসিস্ট বিরোধী সময়ের বিপ্লবী যোদ্ধা।’
তিনি আরও লেখেন, ‘পাটওয়ারীদের এত ভয় পাওয়ার কারণ কী? বিরোধী মতকে সহ্য করতে না পেরে হামলে পড়ার চর্চা এত দ্রুত শুরু করলেন আপনারা! এটা কি আপনাদের প্ল্যানের অংশ?’
ভোটারদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে পোস্টে বলা হয়, ‘ঢাকা-৮ আসনের ভোটারগণ, এবার আপনারা সিদ্ধান্ত নিবেন। ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে শত কোটি টাকা বানানো, নেতা-কর্মীদের রক্তের উপর বসে আঁতাতে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবেন কিনা।’
এছাড়া সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি লেখেন, ‘যারা একজন এমপি প্রার্থীর প্রতি সহিষ্ণু আচরণ করতে পারে না, তারা কীভাবে জনগণের হকের প্রতি ইনসাফ করবে?’
পোস্টের শেষাংশে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, ‘প্রিয় দেশবাসী, গুন্ডা-পান্ডার অভিভাবকদের হাতে, লুটেরা-মাফিয়াদের হাতে আপনাদের ভবিষ্যতকে তুলে দিয়েন না। নিজেদের অধিকার ও নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট হোন।’
এর আগে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে একটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়। ঘটনার সময় ক্যাম্পাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বলে ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে।
উল্লেখ্য, এর আগেও গত শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী রোডের মৌচাক এলাকার একটি গলিতে পথসভা চলাকালে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর নোংরা পানি ও ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে
গণভোট নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ
শরীয়তপুর প্রতিনিধি;
গণভোটে ‘না’ দেওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া একটি স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে উপজেলার ভোজেশ্বর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি ফরিদা বেগম নামের স্থানীয় এক নারী প্রকাশ্যে গণভোটে ‘না ভোট’-এর পক্ষে প্রচারণা চালান। বিষয়টি নিয়ে ‘সবুজ লাইব্রেরি’ নামের একটি ফেসবুক পেজে স্থানীয় এক জামায়াত নেতা একটি স্ট্যাটাস দেন।
ওই স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুরে ভোজেশ্বর এলাকায় বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে উত্তেজনা বাড়লে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। এতে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।
খবর পেয়ে নড়িয়া উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। আহতদের নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
সংঘর্ষে আহত নড়িয়া উপজেলা পশ্চিম শাখা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমির নজরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, স্থানীয় এক নারী প্রকাশ্যে ‘না ভোট’-এর পক্ষে প্রচারণা চালানোর বিষয়ে তার ছোট ভাই ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। সেই স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করেই বিএনপি সমর্থকদের একটি সংঘবদ্ধ দল তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে তিনি, তার ভাইসহ অন্তত ছয় জন আহত হন। তার দাবি, নির্বাচনি প্রচারণায় বাধা দিতেই পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে।
অন্যদিকে নড়িয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শরিফ ওয়াহিদুজ্জামান উজ্জ্বল পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, ভোজেশ্বর বাজার এলাকায় জামায়াত সমর্থকেরা সংঘবদ্ধভাবে তাদের ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সবুজ মাতবরের ওপর হামলা চালায়। লাঠি-সোটা দিয়ে পিটিয়ে অন্তত ছয় জন নেতাকর্মীকে আহত করা হয়েছে। তার দাবি, নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করতেই পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে এবং এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিচার দাবি করেন তিনি।
এ বিষয়ে নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাহার মিয়া জানান, ফেসবুকে দেওয়া একটি স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, শরীয়তপুর-২ সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রার্থী শফিকুর রহমান কিরণ এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী মাহামুদ হোসেন বকাউল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। স্থানীয়দের মতে, গণভোটকে কেন্দ্র করে এলাকায় আগে থেকেই রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছিল, যারই প্রতিফলন হিসেবে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।
‘ফ্যামিলি কার্ড আসলে ফাজলামি কার্ড, আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না’
বিএনপির ঘোষিত ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচিকে ‘ফাজলামি’ আখ্যা দিয়ে এটি ভোট কেনার নতুন কৌশল বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। তিনি বলেন, এসব কার্ড দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ভোট নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা এমসি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
সভায় মাজেদুর রহমান বলেন, ‘আগে শোনা যেত ভোটের আগের রাতে টাকা দিয়ে ভোট কেনা হয়। এবার এক মাস আগেই আইডি কার্ড নিয়ে তথাকথিত ফ্যামিলি কার্ড করা হচ্ছে। এটা ফ্যামিলি কার্ড নয়, এটা ফাজলামি কার্ড।’
তিনি অভিযোগ করেন, জনগণকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যেই এই কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। তার ভাষায়, ‘ভোট কেনার জন্য কখনো বিকাশে টাকা দেওয়া হচ্ছে, আবার কিছু লোককে গ্রুপ বের করে কাজ করানো হচ্ছে। ভোট কেনার এই নতুন পদ্ধতি আগেভাগেই শুরু হয়েছে।’ এ বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপও দাবি করেন তিনি।
জামায়াত প্রার্থী বলেন, ‘ক্ষমতায় যাওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতেই রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে হবে।’
দলীয় নেতাদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সংসদ সদস্যদের মধ্যে দুজন ছিলেন দলের রাহবার—মো. মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। তারা তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেন তিনি। তার অভিযোগ, দুর্নীতি না করার কারণেই তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, জামায়াতকে স্তব্ধ করতেই পাঁচজন নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং ছয়জনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন হজরত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, যিনি প্রায় ১৪ বছর কারাবন্দী ছিলেন।
সুন্দরগঞ্জে নিজের অবস্থান নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে মাজেদুর রহমান বলেন, ‘যত ষড়যন্ত্রই হোক, এই সুন্দরগঞ্জে আমাদের কেউ পরাস্ত করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।’ তিনি দাবি করেন, এই এলাকায় জামায়াতে ইসলামী পাঁচজন নেতাকে হারিয়েছে এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা আব্দুল আজিজকে মিথ্যা মামলা দিয়ে দেশছাড়া করা হয়েছিল। তার লাশও দেশে আনা যায়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।
বেলকা ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি মাওলানা এ কে এম নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এলডিপির জেলা আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের শহিদুল ইসলাম সরকার মঞ্জু, সেক্রেটারি সামিউল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।
পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন রাষ্ট্রপতি
দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালট হাতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন | ছবি : সংগৃহীত
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো এবারও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নিবন্ধন সম্পন্ন হলে অ্যাপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোটারদের কাছে ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হবে।
এর আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন নিজের নির্বাচনী এলাকা পাবনায় না গিয়ে পোস্টাল ভোট দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, আমি যদি বঙ্গভবন থেকে বের হয়ে সেখানে যাই, তাহলে ভোটের দিন আমার এলাকায় নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হবে। সাধারণ মানুষ হয়তো কিছু বিড়ম্বনার মুখে পড়বে। তাই আমার সচেতন বুদ্ধি বলে পোস্টাল ভোট দেওয়া উচিত।
দেশে ও প্রবাসে ১৫ লাখ ৩৩ হাজারের বেশি ভোটার পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি প্রবাসী।
