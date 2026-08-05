‘নিজ দলের লোকেরাই আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় না’

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‘নিজ দলের লোকেরাই আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় না’
অলটাইম ডিজিটাল রিপোর্ট
রাজধানীর বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ ফটকে আয়োজিত ১১ দলীয় ঐক্যের গণসমাবেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উদ্দেশ করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বলেছেন, তার নিজের দলের ভেতরেই এমন নেতারা রয়েছেন, যারা তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান না। তিনি দাবি করেন, দলের অভ্যন্তরে থাকা ‘দালালরাই’ তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।
বুধবার (৫ আগস্ট) ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী’ উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে অলি আহমদ বলেন, গত কয়েক মাস ধরে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বিভেদ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়ে আসছেন, যাতে সরকারের পতনের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। তিনি মঙ্গলবার দেশের তিনটি স্থানে ঘটে যাওয়া হামলার ঘটনাকে উল্লেখ করে বলেন, এসবই প্রমাণ করে দলের ভেতরের একটি অংশ তারেক রহমানের রাজনৈতিক ক্ষতি চায়। এ সময় তিনি বিএনপিকে নিজেদের দলে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন এবং এলডিপির পক্ষ থেকে সরকারের জন্য কোনো হুমকি নেই বলেও মন্তব্য করেন।
বক্তব্যে অতীত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেন এলডিপি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করেছিল এবং ২০০১ সালের মন্ত্রিসভাতেও জামায়াতের প্রতিনিধিরা ছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি প্রশ্ন তোলেন, তখনকার সরকার বা বিএনপিকে ‘রাজাকার’ বলা হবে কি না। একই সঙ্গে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের যৌথ আন্দোলনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেন, তিনি কখনো জামায়াতে যোগ দেননি; বরং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তিগুলো এখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে অলি আহমদ বলেন, আন্দোলনের সময় পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকলেও পরে বিএনপি এ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছে। তার মতে, জুলাইয়ের চেতনা ধরে রাখতে জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই। তিনি বিভাজনের রাজনীতি পরিহার করে সুশাসন, ন্যায়বিচার ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতি নিয়েও সমালোচনা করেন এলডিপি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকটের পাশাপাশি রাজধানীর সড়ক হকারদের দখলে চলে গেছে। সরকার যদি নিজ দলের হকারদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে দেশের ১৮ কোটি মানুষের সমস্যা কীভাবে সামাল দেবে—সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য সবার আগে ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য করার আহ্বান জানান তিনি।
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বৃষ্টি উপেক্ষা করে ১১ দলীয় ঐক্যের সমাবেশে নেতাকর্মীদের ঢল
অলটাইম ডিজিটাল রিপোর্ট
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে গণসমাবেশ শুরু হয়েছে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল থেকেই হাজারো নেতাকর্মী ও সমর্থক সমাবেশস্থলে জড়ো হয়েছেন।
বুধবার (৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানের।
সমাবেশ শুরুর সময় বৃষ্টি হলেও তাতে অংশগ্রহণে কোনো ভাটা পড়েনি। বৃষ্টির মধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে যোগ দেন। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট ও আশপাশের এলাকায় নেতাকর্মীদের উপস্থিতি আরও বাড়তে থাকে।
আয়োজকদের দাবি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতেই এ গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সমাবেশে বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।
সমাবেশকে কেন্দ্র করে বায়তুল মোকাররম ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
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৫ আগস্ট শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়া নিয়ে ভারত সরকারের অবস্থান জানালেন জয়সওয়াল
গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। সেখান থেকে নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন নিয়মিত। এবার ভারতের নয়াদিল্লিতে তিনি প্রথমবার প্রকাশ্য কোনো অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেবেন বলে জানা গেছে। শেখ হাসিনার বক্তব্যের বিষয়ে ভারতের অবস্থান জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।
মঙ্গলবার (০৪ আগস্ট) নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ-সংক্রান্ত কথা বলেন তিনি।
মঙ্গলবার (০৫ আগস্ট) নয়াদিল্লিতে ‘ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া’ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার নির্ধারিত ভাষণ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘ওই অনুষ্ঠানটি একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থা আয়োজন করছে। এতে সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই এবং ওই মঞ্চে কোনো মতামত প্রকাশ করা হলে সরকার তার কোনোটিই সমর্থন করে না।’
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সমঝোতার ভিত্তিতেই হবে সংবিধান সংশোধন: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
ডিজিটাল ডেস্ক
জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারকে এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সংবিধান সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এজন্য সব রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের মতামত নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সংশোধনী প্রস্তাব প্রণয়ন করা হবে বলে জানান তিনি।
মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) জাতীয় সংসদ ভবনে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের নবযাত্রা এবং রাষ্ট্র কাঠামোর বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ায় যেসব গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে সব রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সর্বজনগ্রহণযোগ্য সংশোধনী প্রস্তাব তৈরি করা হবে।
তিনি জানান, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঁচজন সদস্যের নাম এখনো পাওয়া যায়নি। তবে তারা নাম দিলে তা গ্রহণ করা হবে এবং তাদের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে। সংসদের ভেতরে ও বাইরে থাকা সব বিরোধী দল এবং সদস্যদের মতামত গ্রহণে কমিটি উন্মুক্ত থাকবে। কেউ সভায় উপস্থিত হয়ে কিংবা লিখিতভাবে মতামত দিলে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।
বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘তাদের আমরা সবসময় স্বাগত জানাব।’
সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে বড় কোনো চ্যালেঞ্জ রয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কমিটির সামনে চ্যালেঞ্জ নয়, বরং জনগণের প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান, শহীদদের আত্মত্যাগ এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার আলোকে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
কারা আলোচনায় অংশ নেবেন—এ বিষয়ে জানতে চাইলে কমিটির সভাপতি বলেন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, পেশাজীবী ও আগ্রহী অংশীজনদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী আলোচনার পরিধি আরও বিস্তৃত হতে পারে। তবে এ মুহূর্তে নির্দিষ্ট সময়সূচি চূড়ান্ত হয়নি।
জুলাই জাতীয় সনদ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সনদে যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যেসব বিষয়ে ভিন্নমত বা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ রয়েছে, সেগুলোও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার এবং আলোচনায় উঠে এলেও জুলাই জাতীয় সনদে স্থান না পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও বিবেচনায় নেওয়া হবে।
তিনি বলেন, ‘লক্ষ্য একটাই—সবার মতামতের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য, টেকসই এবং জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটায় এমন সংবিধান সংশোধনী প্রণয়ন করা।’
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম সভায় জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, কমিটির সদস্য জয়নুল আবেদীন, মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি, আন্দালিভ রহমান, মো. নুরুল হক, মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, ফারজানা শারমীন, সাকিলা ফারজানা ও মো. মাহমুদুল হক রুবেল উপস্থিত ছিলেন।
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‘নিজ দলের লোকেরাই আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় না’
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