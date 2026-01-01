Connect with us

নিরাপদ পানিকে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায়

Published

1 day ago

on

বিনামূল্যে নিরাপদ খাবার পানিকে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলামের দেওয়া এ রায়ের ১৬ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ওই রায় দেন হাইকোর্ট। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিরাপদ ও ব্যবহারযোগ্য পানি নিশ্চিত করতে ২০২০ সালে স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেছিলেন আদালত।

রুলে জানতে চাওয়া হয়, সব নাগরিকের জন্য নিরাপদ পানযোগ্য পানি সরবরাহ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি না এবং এই নিরাপদ পানি পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা যায় কি না। রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২৭ ফেব্রুয়ারি উচ্চ আদালত রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে আদালত বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানযোগ্য পানি পাওয়া একটি মৌলিক অধিকার এবং এই অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

গাইবান্ধায় জামায়তের প্রার্থীসহ ৮ জনের মনোনয়ন বাতিল

Published

5 hours ago

on

জানুয়ারি ২, ২০২৬

By

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গাইবান্ধার ৫টি আসনের মধ্যে ২টি আসনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসক ও রিটানিং কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা যাচাই-বাছাইয়ের ফলাফল জানান। গাইবান্ধায়-১ (সুন্দরগঞ্জ) ও গাইবান্ধা-২ সদর আসনে মোট ১৮ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে জামায়াতের প্রার্থীসহ ৫ ও গাইবান্ধা সদর-২ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীসহ ৩ মোট ৮ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

মনোনয়নপত্র বাতিল প্রার্থীরা হলেন- গাইবান্ধা-০১ সুন্দরগঞ্জ আসনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে চাকরি করায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান, সমর্থনকারী ভোটার সঠিক না হওয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোছা. সালমা আক্তার, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মোস্তফা মহসিন, দলের মনোনয়ন সঠিক না হওয়ায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী রমজান আলী ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. মাহফুজুল হক সরদার।

গাইবান্ধা-২ সদর আসনে দলের মনোনয়নপত্র সঠিক না হওয়ায় বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী মিহির কুমার ঘোষ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. আব্দুল মাজেদ ও হলফনামায় স্বাক্ষর না থাকায় খেলাফত মজলিশের প্রার্থী একেএম গোলাম আযমের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

মর্টার শেল উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

Published

12 hours ago

on

জানুয়ারি ২, ২০২৬

By

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে একটি পরিত্যক্ত পুরোনো মর্টার শেল উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের দৌলতখালী গ্রাম থেকে মর্টার শেলটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দৌলতখালী গ্রামের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার (অব.) মরহুম মো. আসমত উল্লাহর বসতবাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি মর্টার শেল পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মর্টার শেলটি উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতে নেয় সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদস্যরা।

উদ্ধারকৃত মর্টার শেলটির উচ্চতা আনুমানিক ২৪ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ১৮ কেজি বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এটি ১৯৭১ সালের সময়কার বলে অনুমান করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান কলবেলাকে জানান, পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৯৭১ সাল সময়কার উদ্ধারকৃত মর্টার শেলটি নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এনসিপির ইসি গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হলো

Published

2 days ago

on

ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫

By

ডা. তাসনিম জারার পর এবার তার স্বামী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ পদত্যাগ করেছেন। তবে পদত্যাগ করার আগেই শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে তাকে নির্বাহী কমিটির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত ৯টা ৪৬ মিনিটে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অনানুষ্ঠানিকভাবে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন।

এর আগে, এদিন সকাল ১১টা ২৪ মিনিটে নির্বাহী কমিটির গ্রুপ থেকে তাকে বের করে দেন সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

এনসিপির দায়িত্বশীল এক নেতা কালবেলাকে বলেন, ‘খালেদ সাইফুল্লাহ দল থেকে পদত্যাগ না করেই দল থেকে পদত্যাগ করা তার স্ত্রী তাসনিম জারার নির্বাচনে সহযোগিতা করেছেন। কোনো প্রকার অনুমতিও নেননি তিনি। আমরা আশঙ্কা করছি তিনি এখান থেকে তথ্যও পাচার করতে পারেন। সেজন্য আমরা দলের সদস্যসচিব বরাবর অভিযোগ দিলে তিনি গ্রুপ থেকে বের করেন। পরে তিনি রাতে পদত্যাগপত্র দেন।’

আহবায়ক বরাবর দেওয়া পদত্যাগপত্রে কোনো কারণ উল্লেখ না করেই খালেদ সাইফুল্লাহ লিখেন, ‘আমি জাতীয় নাগরিক পার্টির সকল পদ ও দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করছি।’

এর আগে, জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতাকে কেন্দ্র করে গত শনিবার দল থেকে পদত্যাগ করেন সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ আসন থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাসনিম জারা এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন, একই কমিটির সদস্য ছিলেন তার স্বামী খালেদ সাইফুল্লাহ। শেষ পর্যন্ত দুজনই এনসিপির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।

