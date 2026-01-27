Connect with us

রাজনীতি

নির্বাচনী প্রচারে হামলা, প্রথমবারের মতো মহাসমাবেশের ঘোষণা মহিলা জামায়াতের

Published

11 hours ago

on

নির্বাচনী প্রচারণায় জামায়াতে ইসলামীর নারী কর্মীদের ওপর ‘বিএনপি নেতাকর্মীদের’ হামলার প্রতিবাদে মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে মহিলা জামায়াত। আগামী ৩১ জানুয়ারি রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রথমবারের মতো জামায়াতে ইসলামীর নারী শাখা এ কর্মসূচি পালন করবে।

জামায়াতে ইসলামীর মগবাজার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে এ সংবাদ সম্মেলন শুরু হয়। 

এতে বক্তব্য দেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এহসান মাহবুব জুবায়ের। তার পাশে ছিলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান মাওলানা এ টি এম মাছুম ও অলিউল্লা নোমান।

পরে জামায়াতে ইসলামীর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইলেকশন ক্যাম্পেইনের সময় নারীদেরকে হেনস্তা ও তাদের ওপর সহিংস হামলার প্রতিবাদে আগামী ৩১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের উদ্যোগে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।’

‘ফ্যামিলি কার্ড আসলে ফাজলামি কার্ড, আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না’

Published

13 hours ago

on

জানুয়ারি ২৭, ২০২৬

By

বিএনপির ঘোষিত ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচিকে ‘ফাজলামি’ আখ্যা দিয়ে এটি ভোট কেনার নতুন কৌশল বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। তিনি বলেন, এসব কার্ড দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ভোট নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা এমসি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

সভায় মাজেদুর রহমান বলেন, ‘আগে শোনা যেত ভোটের আগের রাতে টাকা দিয়ে ভোট কেনা হয়। এবার এক মাস আগেই আইডি কার্ড নিয়ে তথাকথিত ফ্যামিলি কার্ড করা হচ্ছে। এটা ফ্যামিলি কার্ড নয়, এটা ফাজলামি কার্ড।’

তিনি অভিযোগ করেন, জনগণকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যেই এই কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। তার ভাষায়, ‘ভোট কেনার জন্য কখনো বিকাশে টাকা দেওয়া হচ্ছে, আবার কিছু লোককে গ্রুপ বের করে কাজ করানো হচ্ছে। ভোট কেনার এই নতুন পদ্ধতি আগেভাগেই শুরু হয়েছে।’ এ বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপও দাবি করেন তিনি।

জামায়াত প্রার্থী বলেন, ‘ক্ষমতায় যাওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতেই রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে হবে।’

দলীয় নেতাদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সংসদ সদস্যদের মধ্যে দুজন ছিলেন দলের রাহবার—মো. মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। তারা তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেন তিনি। তার অভিযোগ, দুর্নীতি না করার কারণেই তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জামায়াতকে স্তব্ধ করতেই পাঁচজন নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং ছয়জনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন হজরত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, যিনি প্রায় ১৪ বছর কারাবন্দী ছিলেন।

সুন্দরগঞ্জে নিজের অবস্থান নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে মাজেদুর রহমান বলেন, ‘যত ষড়যন্ত্রই হোক, এই সুন্দরগঞ্জে আমাদের কেউ পরাস্ত করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।’ তিনি দাবি করেন, এই এলাকায় জামায়াতে ইসলামী পাঁচজন নেতাকে হারিয়েছে এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা আব্দুল আজিজকে মিথ্যা মামলা দিয়ে দেশছাড়া করা হয়েছিল। তার লাশও দেশে আনা যায়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বেলকা ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি মাওলানা এ কে এম নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এলডিপির জেলা আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের শহিদুল ইসলাম সরকার মঞ্জু, সেক্রেটারি সামিউল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।

রাজনীতি

দুধ দিয়ে গোসল করে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের ৩০০ নেতাকর্মী

Published

13 hours ago

on

জানুয়ারি ২৭, ২০২৬

By

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় দুধ দিয়ে গোসল করে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন ছেড়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন বগা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জালাল হাওলাদার। এসময় তার সঙ্গে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের আরও প্রায় ৩০০ নেতাকর্মী দলটিতে যোগ দেন।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে উপজেলার বগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক উঠান বৈঠকে পটুয়াখালী-২ আসনে ১১ দলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের সেক্রেটারি ড. মো. শফিকুল ইসলাম মাসুদের হাতে হাত রেখে জালাল ও তার অনুসারীরা জামায়াতে যোগদান করেন।

দুধ দিয়ে গোসল করে জামায়াতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে জালাল হাওলাদার বলেন, মনের কষ্টে ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অবহেলা সহ্য করতে না পেরে দুধ দিয়ে গোসল করে পবিত্র হয়ে জামায়াতে যোগ দিয়েছি। বিগত ১৭ বছর দলের দুর্দিনে রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। ভেবেছিলাম সুদিনে একজন সঠিক অভিভাবক পাব। কিন্তু যাকে বিএনপির মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, তিনি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করছেন। তিনি আমাদের খোঁজ নেন না, বরং আওয়ামী লীগকেই কাছে টানছেন। যারা আমাদের ওপর নির্যাতন করেছে, তারাই এখন তার সঙ্গে ঘোরে। তাই আগামীতে জামায়াতের পক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

একই সময়ে জালাল হাওলাদারের সঙ্গে বগা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য আবুল কালাম, উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য এস.এম আমিনুল ইসলাম, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মো. জাহিদুল ইসলাম, মৎস্যজীবী দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি জামাল খান ও শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ফারুক শরীফসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের প্রায় তিন শতাধিক নেতাকর্মী জামায়াতে যোগদান করেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের মনোনীত প্রার্থী ও দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ নবাগতদের হাতে উপহার হিসেবে জমজম কূপের পানি ও সৌদি আরবের খেজুর তুলে দেন।

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, দেশে ন্যায়বিচার, সুশাসন ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ আজ দলে দলে জামায়াতে যোগ দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, যারা আজ নতুন করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তারা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ বিষয়ে বাউফল উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো. তসলিম তালুকদার বলেন, কেউ যদি দলীয় পদ-পদবিতে থেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তবে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে আমরা দলীয় ফোরামে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেব।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা 

Published

14 hours ago

on

জানুয়ারি ২৭, ২০২৬

By

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক ও ১০ দলীয় জোট মনোনীত ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা চালানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে একটি অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী কলেজের ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, ছাত্রশক্তির নেতা সামি আব্দুল্লাহ বলেন, দুপুর ১২টার দিকে হামলা চালােনো হয়।

এর আগে, শনিবার (২৪ জানুয়ারি) ফজরের নামাজের পর টানা গণসংযোগ শেষে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন মিডিয়া টিমের সদস্য শামিল আবদুল্লাহ। তিনি জানান, সকাল ৮টা পর্যন্ত গণসংযোগ কার্যক্রম শেষ করার পর নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করেন।

তিনি বলেন, এ মুহূর্তে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। তিনি সুস্থ বোধ করলেই আবার কর্মসূচি শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ। পরে কর্মসূচির সময় ও স্থান মেসেজের মাধ্যমে জানানো হবে।

এর আগে শনিবার সকালে শান্তিনগর বাজারে এক গণসংযোগে বক্তব্য দেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। সেখানে তিনি বলেন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। আমরা এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। যারা ভয় দেখাতে আসবে, আমরা ধৈর্য ও শান্তির সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করব।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পলওয়েল মার্কেট, পিডব্লিউ কলোনি ও নয়াপল্টনে গণসংযোগ, পুরানা পল্টন মসজিদে জোহরের নামাজ আদায়, দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে লিটল জুয়েল স্কুলের সামনে নির্বাচনী পথসভা, বায়তুল মোকাররমে আসরের নামাজ এবং পরে মসজিদ এলাকা ও গুলিস্তানে গণসংযোগের কথা ছিল।

