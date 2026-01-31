নির্বাচনে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা কে কত টাকা পাবেন?

top2
নির্বাচনে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা কে কত টাকা পাবেন?
নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষক এবং আনসার সদস্যদের নির্বাচনি দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তবে আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি) আপনাদের কত টাকা সম্মানি ভাতা দেবে?
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র বাকি ১৩ দিন। নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় প্রায় সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ইসি। একই সঙ্গে যারা এবার নির্বাচনকালে দায়িত্ব পালন করবেন তাদের নাকি ভাতাও বাড়ানো হয়েছে।
আগের নির্বাচনগুলোতে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ৯ হাজার, সহকারী কর্মকর্তা ৭ হাজার এবং পোলিং কর্মকর্তাদের ৫ হাজার টাকা করে সম্মানি ভাতা দেওয়া হতো। এবার প্রিসাইডিং কর্মকর্তার ১ হাজার টাকা বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার। সহকারী কর্মকর্তাদেরও এক হাজার বেড়ে হয়েছে ৮ হাজার টাকা। যদিও এ তথ্যের সত্যতা এখনো নিশ্চিত করেনি ইসি।
এর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, আসন্ন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সবার ভাতা বাড়বে। বিশ্বস্ত একটি সূত্র বলছে, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সম্মানি ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি চূড়ান্ত। শুধু পোলিং কর্মকর্তা এবং আনসার সদস্যদের বিষয়টি বিবেচনাধীন। সব ঠিকঠাক থাকলে সবার ভাতা বাড়িয়ে পরিপত্র জারি করবে ইসি।
এদিকে নির্বাচনে দায়িত্বরতদের প্রশিক্ষণের জন্য আলাদাভাবে ১০০০ টাকা সম্মানি প্রধান করা হয়েছে। এর মধ্যে যাতায়াত ৫০০ ও অ্যাপ্যায়ন খরচ ৫০০ টাকা।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পরিচালনা এবং আইনশৃঙ্খলা খাত মিলিয়ে এবার ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা। ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটার আছে পৌনে ১৩ কোটি। মোট ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা থাকবেন ৭ লাখ ৮৫ হাজার ২২৫ জন।
তাদের মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তা ৬৯ জন, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ৫৯৮ জন, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ৪২ হাজার ৭৭৯ জন, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৮২ জন এবং পোলিং কর্মকর্তা ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৭৬৪ জন। এর পাশাপাশি পোস্টাল ভোটের দায়িত্বে থাকবেন প্রায় ১৫ হাজার কর্মকর্তা।
এবারের নির্বাচনে ৮১টি দেশি নিবন্ধিত সংস্থার মোট ৫৫ হাজার ৪৫৪ জন পর্যবেক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া বিদেশি পর্যবেক্ষক থাকবেন প্রায় ৫০০ জন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবেন বিভিন্ন বাহিনীর ৯ লাখ ৪৩ হাজার ৫০ জন সদস্য।
নির্বাচন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। প্রিসাইডিং কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পোলিং কর্মকর্তা—প্রত্যেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সম্মানি ভাতা মূলত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের একটি স্বীকৃতি মাত্র।
top2
ধানের শীষে ভোট দিলে শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে: সালাহউদ্দিন আহমদ
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বিরতিহীনভাবে নির্বাচনী গণসংযোগে চষে বেড়াচ্ছেন চকরিয়া ও পেকুয়া।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) নির্বাচনী প্রচারণার ৮ম দিনে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন চকরিয়া পৌরসভায়।
গণসংযোগের শুরুতেই চকরিয়া পৌরসভা এলাকার প্রখ্যাত আলেম মরহুম মাওলানা মাহমুদুর রহমানের করব জিয়ারত করেন। এরপর তিনি পৌরসভার বিমানবন্দর পাড়া, জালিয়া পাড়া,হিন্দু পাড়া, আমাইন্নারচর হালকাকারাসহ বেশ ক’টি ওয়ার্ডে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।
তার গণসংযোগে নারী-পুরুষ শ্রেণিপেশার মানুষের ঢল নামে। এ সময় সালাহউদ্দিন আহমদ সকলের কাছে ধানের শীষে ভোট চান।
পরে চকরিয়া পৌরসভার কাজী পাড়ায় গণসংযোগকালে পথসভায় সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন,আমরা বাংলাদেশের পক্ষের শক্তি। আপনারা দয়া করে ধানের শেষে ভোট দিলে এইবার বাংলাদেশে এমন একটা শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে আর কোনদিন আমাদের ভোটাধিকার আর কেউ হরণ করতে পারবে না। গণতান্ত্রিক অধিকার মানবাধিকার হরণ করতে পারবে না।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আমাদের সন্তানরা রক্ত দিয়ে ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে মুক্ত করেছে। ভবিষ্যতে যেন আর কখনো ভোটাধিকার আদায়ে রক্ত দিতে না হয়, সেজন্য আমাদের এবার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে-বাংলাদেশের পক্ষের শক্তির পক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির পক্ষে।
তিনি বলেন,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা,উন্নয়নের পরীক্ষিত দল। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে শিক্ষা,নারী উন্নয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বিএনপি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সারাদিন ধানের শীষে ভোট দিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা শান্তি, নিরাপত্তা সুশাসন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলব।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন- চকরিয়া পৌরসভা বিএনপি সভাপতি নুরুল ইসলাম হায়দার,চকরিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মু ফখরুদ্দীন ফরায়জী,চকরিয়া পৌরসভা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক এম আব্দুর রহিম,সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল আমিনসহ নেতৃবৃন্দ।
top2
বগুড়া বিএনপির ঘাঁটি, এটি আপনারা দেখে রাখবেন: তারেক রহমান
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বগুড়া বিএনপির ঘাঁটি। এই ঘাঁটির দায়িত্ব আপনাদের উপর দিলাম। এই ঘাঁটির জনগণকে আপনারা দেখে রাখবেন। অতীতে নানা সময়ে আপনাদের কাছে এসেছি।
এবার বগুড়া-৬ আসনে প্রার্থী হয়ে এসেছি। বগুড়ার সাতটি আসনেই আমাদের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে হবে। শুধু ভোট চাইলেই হবে না। আগের চেয়ে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় বগুড়ার ফোরস্টার হোটেল নাজ গার্ডেনে নিজের নির্বাচনি এলাকা বগুড়া-৬ (সদর) আসনের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, এখানে কোনো কোনো বক্তা বলেছেন, ভোটারের কাছে না গেলেও এখানে ধানের শীষ বিপুল ভোটে বিজয়ী হবে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এবারের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বসে থাকলে চলবে না।
সবার কাছেই যেতে হবে। বগুড়ার সাতটি আসনে বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতে হবে।
বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সহিদ-উন-নবী ও খায়রুল বাশার।
সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট এ কে এম মাহবুবুর রহমান, হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ভিপি সাইফুল ইসলাম, জয়নাল আবেদীন চাঁন, আলী আজগর তালুকদার হেনা, বগুড়া শহর বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট হামিদুল হক চৌধুরী হিরু, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি, বগুড়া সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাফতুন আহমেদ খান রুবেল প্রমুখ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন মরুহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করা হয়।
এরপরে তিনি সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে ১২টা ৪০ মিনিটে রওনা হন।
এ সময় ঢাকা রংপুর মহাসড়কের দুই পার্শ্বে লাখ লাখ জনতা তাঁকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। জনতার উদ্দেশ্যে তারেক রহমান হাত নাড়িয়ে তাদের স্বাগত জানান। পরে বগুড়ার শাজাহানপুর দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথসভায় যোগ দেন। এরপরে তিনি জেলার শেরপুরের ধুনট মোড়ে পথসভায় ভাষণ দেবেন বলে জানা গেছে।
top2
ভোটের ফল দিতে দেরি হলে তা মেনে নেওয়া হবে না : মির্জা আব্বাস
ভোটের ফলাফল ঘোষণা করতে দেরি হলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনের বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাস।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর পল্টনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।
মির্জা আব্বাস বলেন, নির্বাচন কমিশন বলছে তিনদিন লাগবে ফল দিতে, কাকে জেতাতে তারা এমনটা বলছে। এর পেছনে কারা কাজ করছে সেটা সরকারকে বের করার অনুরোধ।
যদি ১২ ঘণ্টার বেশি দেরি করে তাহলে বুঝতে হবে তাদের মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য আছে, সেটা আমরা মেনে নেব না। কোনো ধরনের অসততার কারণে অর্জিত এই ভোটাধিকার নষ্ট হতে দেব না, বলেন তিনি।
এদিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগে অবধি পোলিং এজেন্টরা স্থান ত্যাগ না করার আহ্বানও জানান তিনি।
বিএনপির এ নেতা বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধে এখনও ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। ঢাকা-৮ নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, যা সফল হতে দেওয়া হবে না। আমি সহ্য করছি। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেন না। আমরা পরিচ্ছন্ন নির্বাচন চাই।
এই নির্বাচন অনেক সংগ্রাম করে আদায় করতে হয়েছে জানিয়ে মির্জা আব্বাস বলেন, এই নির্বাচন কেউ দান করে নাই। অনেক ছেলেপেলে মনে করেন ২৪ এর জুলাইয়ে সব করেছেন, তাহলে ১৭ বছর কী করেছি আমরা? আমরা বরং এদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছি, সবাই সমর্থন দিয়েছে ২৪ এ।
তিনি আরও বলেন, হাসিনা যাওয়ার পর যতটা ভালো থাকার কথা, ততটা ভালো থাকতে পারেনি দেশের মানুষ। তাই বিএনপিকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে হবে। ভোটাধিকার ১২ তারিখে ঠিক করে প্রয়োগ করতে হবে, কারণ সেদিন খারাপ কিছু হতে পারে সেই শঙ্কা আছে।
নির্বাচনে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা কে কত টাকা পাবেন?
সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ ৯ মাসের জন্য বন্ধ হচ্ছে রোববার
পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার পরিভ্রমণে গোবিপ্রবি রোভার স্কাউট গ্রুপ
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
রাজনীতি2 days ago
আমরা ক্ষমতায় গেলে অবশ্যই শরিয়াহ আইনে দেশ চালাবো: চরমোনাই পীর
-
top11 day ago
৩৬টি জেলায় সরকারি মেডিকেল কলেজ করা হবে: জামায়াত আমির
-
আন্তর্জাতিক20 hours ago
বিয়ের পর প্রেমিকের সঙ্গে পালালেন স্ত্রী, লজ্জায় প্রাণ দিলেন স্বামী ও ঘটক
-
top22 days ago
নতুন স্বৈরাচারকে ক্ষমতায় বসাতে চাই না : নাহিদ ইসলাম
-
top32 days ago
আমাকে ভোট দিন, জয়ী হলে সবার বিয়ের ব্যবস্থা করব: এমপি প্রার্থী আশা
-
top31 day ago
‘ভারতীয় প্রক্সি বাহিনীর’ সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষে নিহত ৪১
-
top11 day ago
আজ ফেনী যাচ্ছেন জামায়াত আমির
-
আইন-শৃঙ্খলা1 day ago
ডেভিল হান্ট ফেজ-২: ঢাকায় ২৪ ঘণ্টার ভেতর গ্রেফতার ৩৫