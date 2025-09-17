আন্তর্জাতিক
নেতানিয়াহুকে তার কাজের শাস্তি পেতেই হবে- কাতার
ছবি: সংগৃহীত
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
দোহায় চালানো হামলার পর ইসরায়েলকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছে কাতার। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে যে অপরাধ করেছেন, তার জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে।
সম্প্রতি দোহায় ইসরায়েলি হামলার ঘটনাকে নেতানিয়াহু ‘ব্যর্থ অভিযান নয়, বরং কাতারের জন্য একটি বার্তা’ বলে উল্লেখ করেন।
এর জবাবে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি বলেন, “নেতানিয়াহু সব সময় তার নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য নানা অজুহাত দেন। আমরা তাকে একটা স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই-আন্তর্জাতিক আইন ভাঙলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।”
গাজায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা এখন কতটা বাস্তবসম্মত, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “যেখানে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মধ্যস্থতাকারী দেশের ওপরই বোমা ফেলছেন এবং আলোচনার টেবিলে বসা মানুষগুলোকে হত্যার হুমকি দিচ্ছেন, সেখানে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন।”
মুখপাত্র আরও জানান, এই মুহূতে কাতারের প্রধান লক্ষ্য নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, ইসরায়েলি হামলার সমুচিত জবাব দেওয়া এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনা। অন্য যেকোনো রাজনৈতিক বিষয় এখন আমাদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ।”
উল্লেখ্য, কাতার দীর্ঘদিন ধরে মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে গাজায় যুদ্ধ থামানোর জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে আসছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি