আন্তর্জাতিক
নেতানিয়াহুকে হিটলারের পরিণতি বরণ করতে হবে -এরদোয়ান
ছবি: সংগৃহীত
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
কাতারে হামাস নেতাদের ওপর ইসরাইলের হামলা তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান। তিনি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সামলোচনা করে বলেছেন, ‘আদর্শগতভাবে নেতানিয়াহু হিটলারের আত্মীয়ের মতো’। বার্তা সংস্থা আনাদোলুর থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) কাতারের দোহা থেকে দেশে ফেরার সময় তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, হিটলার যেমন কল্পনা করতে পারেননি যে তার সামনে পরাজয় অপেক্ষা করছে, ঠিক তেমনি নেতানিয়াহুকেও একইরকম পরিণতি ভোগ করতে হবে।
কাতারে ইসরাইলের হামলার প্রেক্ষিতে দোহায় আয়োজিত আরব-মুসলিম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এরদোয়ান। সেখানে হামাসের আলোচকদের ওপর হামলাকে ‘আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি একটি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি। বলেন, উগ্র মানসিকতা ইসরাইলের নেতৃত্বকে ফ্যাসিবাদী আদর্শে একটি খুনি নেটওয়ার্কে পরিণত করেছে।
তিনি মনে করেন, পশ্চিমা দেশগুলো ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলে ইসরাইলের ওপর চাপ বাড়বে।
গত সপ্তাহে কাতারে হামলা চালায় ইসরাইল। এতে হামাসের পাঁচ সদস্য ও কাতারের এক নিরাপত্তা কর্মী নিহত হন। হামলার সময় গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া প্রস্তাবের ওপর আলোচনা চলছিল। এ হামলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।