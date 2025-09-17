Connect with us

আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুকে হিটলারের পরিণতি বরণ করতে হবে -এরদোয়ান

আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুকে তার কাজের শাস্তি পেতেই হবে- কাতার

আন্তর্জাতিক

গাজায় আরও ৫১ ফিলিস্তিনি নিহত, বাস্তুচ্যুত লাখো মানুষ

আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে গ্যাং সদস্য পাঠানোর অভিযোগ ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক

ভারতের অনুরোধে ইলিশ পাঠানো হয়েছে, কারো চাপে নয়: ফরিদা আখতার

আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে: দোহায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আন্তর্জাতিক

এরদোগানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল তুরস্ক

আন্তর্জাতিক

ক্ষমতার স্বাদ নিতে আসিনি, ছয়মাসের মধ্যে নির্বাচন দিবো -নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক

কারাবন্দী ইমরান খানের ওপর ‘নির্যাতনের’ অভিযোগ জাতিসংঘে

আন্তর্জাতিক

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়ার কামচাটকা অঞ্চল

আন্তর্জাতিক

নেতানিয়াহুকে হিটলারের পরিণতি বরণ করতে হবে -এরদোয়ান

ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

কাতারে হামাস নেতাদের ওপর ইসরাইলের হামলা তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান। তিনি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সামলোচনা করে বলেছেন, ‘আদর্শগতভাবে নেতানিয়াহু হিটলারের আত্মীয়ের মতো’। বার্তা সংস্থা আনাদোলুর থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) কাতারের দোহা থেকে দেশে ফেরার সময় তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, হিটলার যেমন কল্পনা করতে পারেননি যে তার সামনে পরাজয় অপেক্ষা করছে, ঠিক তেমনি নেতানিয়াহুকেও একইরকম পরিণতি ভোগ করতে হবে।

কাতারে ইসরাইলের হামলার প্রেক্ষিতে দোহায় আয়োজিত আরব-মুসলিম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এরদোয়ান। সেখানে হামাসের আলোচকদের ওপর হামলাকে ‘আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি একটি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি। বলেন, উগ্র মানসিকতা ইসরাইলের নেতৃত্বকে ফ্যাসিবাদী আদর্শে একটি খুনি নেটওয়ার্কে পরিণত করেছে।

তিনি মনে করেন, পশ্চিমা দেশগুলো ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলে ইসরাইলের ওপর চাপ বাড়বে।

গত সপ্তাহে কাতারে হামলা চালায় ইসরাইল। এতে হামাসের পাঁচ সদস্য ও কাতারের এক নিরাপত্তা কর্মী নিহত হন। হামলার সময় গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া প্রস্তাবের ওপর আলোচনা চলছিল। এ হামলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025. powered by All Time News.