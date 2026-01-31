top1
পক্ষপাতিত্ব করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠিন হবে কমিশন: ইসি সানাউল্লাহ
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, যদি নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কেউ ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারেন এবং পক্ষপাতিত্ব দেখান, তবে নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করবে শুধু ভোটার, অন্য কেউ নয়।
তার ভাষ্য, “আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে—ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও দলমত নির্বিশেষে সব ভোটার যাতে নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে এসে ভোট দিতে পারেন তা নিশ্চিত করা।” শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বরগুনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল ও ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন সার্থক করতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা অপরিহার্য। কমিশন, রিটার্নিং অফিসার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবার চোখে সব প্রার্থী সমান। সামান্যতম পক্ষপাতদুষ্ট কোনো নির্দেশনা কমিশন থেকে দেওয়া হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।
তিনি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস)-এর অপব্যবহার রোধে কঠোর নজরদারি কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএফআইইউসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে ভোটে অর্থের প্রভাব রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তিনি নির্দেশনা দেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা এমএফএস এজেন্টদের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করবেন, বিশেষত হঠাৎ লেনদেনের ভলিউম বৃদ্ধি বা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা অ্যাকাউন্ট সচল হওয়া বিষয়গুলোতে সজাগ থাকতে হবে।
ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও তার সুরক্ষা সম্পর্কেও ইসি সানাউল্লাহ বলেন। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে ফুটেজ সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া, পোস্টাল ভোটেও লাইভ ভেরিফিকেশন ছাড়া কোনো ভোট গ্রহণ করা হবে না, যাতে প্রকৃত ভোটারই ভোট দিচ্ছেন তা নিশ্চিত করা যায়। ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক দল ও মিশন প্রধানদের এই স্বচ্ছ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
কঙ্গোতে খনি ধসে দুই শতাধিক নিহত
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের (ডিআর কঙ্গো) রুবায়া কোলটানে খনি ধসে দুই শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। দেশটির নর্থ কিভু প্রদেশে বিদ্রোহীদের নিয়োগ করা গভর্নরের মুখপাত্র লুমুম্বা কাম্বেরে মুইসা এ তথ্য জানান।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।
বিশ্বের মোট কোলটানের প্রায় ১৫ শতাংশ উৎপাদন করে রুবায়া। এই কোলটান প্রক্রিয়াজাত করে ট্যান্টালাম তৈরি করা হয়। এটি মূলত একটি তাপ-সহনশীল একটি ধাতু, যা মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, মহাকাশযান উপাদান এবং গ্যাস টারবাইন নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
এই খনিতে প্রতিদিন কয়েক ডলারের বিনিময়ে হাতে খননকাজ করেন স্থানীয়রা। খনিটি ২০২৪ সাল থেকে এএফসি/এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গত বুধবার (২৮ জানুয়ারি) এই ধসের ঘটনা ঘটে।
গভর্নরের মুখপাত্র মুইসা বলেন, এই ভূমিধসে ২০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে খনি শ্রমিকদের পাশাপাশি নারী ও শিশুও রয়েছে। কিছু মানুষকে সময়মতো উদ্ধার করা গেছে। তবে তারাও গুরুতর আহত। তিনি বলেন, প্রায় ২০ জন আহত ব্যক্তি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন।
নর্থ কিভু প্রদেশে বর্ষাকালে মাটি নরম ও ভঙ্গুর থাকে। ভুক্তভোগীরা গর্তের ভেতরে থাকা অবস্থাতেই মাটি ধসে পড়ে বলে উল্লেখ করেছেন গভর্নরের মুখপাত্র।
এদিকে গভর্নরের এক উপদেষ্টা বলেন, মৃতের সংখ্যা অন্তত ২২৭ জন। তিনি গণমাধ্যমকে ব্রিফ করার অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি এ হতাহতের কথা জানান।
জাতিসংঘের অভিযোগ, এএফসি/এম২৩ রুবায়ার খনিজসম্পদ লুট করে তাদের বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের অর্থায়নে ব্যবহার করেছে, যা প্রতিবেশী রুয়ান্ডা সরকারের সমর্থনে চলছে। তবে কিগালি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
সূত্র : রয়টার্স।
সংস্কার ইস্যুতে বিএনপি কোনো লুকোচুরি করেনি, ‘জুলাই সনদ’ রক্ষা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব: তারেক রহমান
সংস্কার ইস্যুতে বিএনপি কোনো ধরনের লুকোচুরি করেনি বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, বিএনপি যে ‘জুলাই সনদে’ স্বাক্ষর করেছে, সেই সনদকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। আবু সাঈদ ও চট্টগ্রামের ওয়াসিমসহ প্রায় ১ হাজার ৪০০ শহীদ যে স্বপ্ন নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই জুলাই সনদ রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত পৌনে নয়টায় রংপুরের ঐতিহাসিক কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে বিএনপি আয়োজিত বিভাগীয় জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রংপুর মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সামসুজ্জামান সামু।
তারেক রহমান বলেন, রংপুর শহীদ আবু সাঈদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত। জুলাইয়ের পরিবর্তন ধরে রাখতে হলে জনগণকে সামনের কাতারে এসে দাঁড়াতে হবে। সামনের কাতারে দাঁড়ানোর অর্থ হলো নিয়মতান্ত্রিক পথে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু করা। এজন্য দেশের আইন ও সংবিধান অনুযায়ী যে নির্বাচন হচ্ছে, তাতে সবাইকে ঘর থেকে বের হয়ে অধিকার প্রয়োগ করতে হবে।
তিনি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি সংস্কারের পক্ষে গণভোটে ‘হ্যাঁ’-তে রায় দেওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ভোটের দিন কোনো ষড়যন্ত্র যেন না হয়, সে জন্য সকাল থেকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান তিনি।
জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে তারেক রহমান বলেন, একটি দল আমাদের সঙ্গে পাঁচ বছর সরকারে ছিল, তাদের মন্ত্রীও ছিল। তখন আমরা ভালো ছিলাম, এখন নাকি খারাপ। প্রশ্ন হলো—আমরা যদি খারাপই হই, তাহলে তারা কেন পাঁচ বছর আমাদের সঙ্গে ছিল?
তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান—সব ধর্মের ভোটারদের ভোরে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। নিশিরাত বা ডামি নির্বাচনের দিন শেষ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জনগণকে অধিকার প্রয়োগে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।
রংপুরের উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, রংপুরকে অনেকেই গরিব অঞ্চল বললেও এটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এলাকা। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষিভিত্তিক বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কয়লা ও কৃষিজাত সম্পদ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে এই অঞ্চলের চিত্র পাল্টে দেওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, রংপুর বিভাগে কৃষিজাত পণ্যের শিল্পকারখানা গড়ে তোলা হবে, ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে এবং আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট মেয়াদে কর ছাড় দেওয়া হবে, যাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
কৃষক ও নারীদের কল্যাণে বিএনপির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ করা হবে, কৃষি কার্ড চালু করা হবে এবং অন্তত এক ফসলের বীজ ও কীটনাশক বিনামূল্যে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালুর মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হবে। তিনি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও খাল খনন প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন।
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর) অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু প্রমুখ। এর আগে রংপুর বিভাগের ৩৩টি আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থীরাও বক্তব্য দেন।
এর আগে বিকেলে তারেক রহমান রংপুরের পীরগঞ্জে শহীদ আবু সাঈদের গ্রামের বাড়িতে যান। সেখানে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান।
যাদের চরিত্র বদলায়নি, তাদের দিয়ে নতুন বাংলাদেশ সম্ভব নয়: শফিকুর রহমান
যাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি, তাদের দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, যারা এখনো ফ্যাসিবাদের আচরণ করে, জুলাইয়ের চেতনা ও সংস্কার মানে না—তাদের দিয়ে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়া যাবে না।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় কুমিল্লার লাকসাম স্টেডিয়ামে কুমিল্লা-৯ (লাকসাম–মনোহরগঞ্জ) আসনে জামায়াতের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘১৩ তারিখ নতুন বাংলাদেশ পাওয়ার জন্য ১৮ কোটি মানুষ মুখিয়ে আছে। ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যাদের আছে, তাদেরই বেছে নিতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানিতে সেই সাহস জামায়াতে ইসলামীর আছে। সাজানো সাক্ষী ও পাতানো আদালতের মাধ্যমে দফায় দফায় আমাদের নেতাদের হত্যা করা হয়েছে। তবুও জামায়াত মাথা নত করেনি, দেশ ছেড়ে পালায়নি। আমরা ছিলাম, আছি এবং ইনশাআল্লাহ থাকব।’
বিএনপির সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘এখন ঘরে ঘরে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে—নাম দেওয়া হয়েছে ফ্যামিলি কার্ড। এক হাতে কার্ড, আরেক হাতে মায়ের গায়ে হাত—এটা কি মানুষ বুঝবে না? বাংলাদেশের মানুষ বোকা নয়। মায়েরা এখন প্রকাশ্যে বলছেন, তাঁরা আর অনিরাপদ বাংলাদেশ চান না; তাঁরা নিরাপদ বাংলাদেশ চান। তাঁদের বিশ্বাস, দাঁড়িপাল্লা ও তার সঙ্গীরাই নিরাপত্তা দিতে পারবে।’
জামায়াতের আমির বলেন, ‘আমাদের কোনো মামা–খালুর দেশ নেই, বেগমপাড়া নেই। আমাদের একটাই ঠিকানা—গর্বের বাংলাদেশ। অথচ কেউ কেউ হাঁচি-কাশি হলেই বিদেশে চলে যান। দেশের প্রতি তাঁদের আস্থা নেই। এই দেশ তাঁদের কাছে শুধু টাকা কামানোর মেশিন।’
দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘জনগণের টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করা, সন্তানদের বিদেশে পড়ানো—এটাই কি দেশপ্রেম? মুখের দেশপ্রেমে জনগণ আর বিশ্বাস করে না। দেশপ্রেমিক হলে তা কাজে প্রমাণ করতে হবে।’
কুমিল্লা-৯ আসনে ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ছৈয়দ এ কে এম সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকির সভাপতিত্বে জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মাছুম, কুমিল্লা-১০ আসনে ১১-দলীয় ঐক্যের প্রার্থী মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত, জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম এবং কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির মুহাম্মদ শাহজাহান।
