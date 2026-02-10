top1
পদত্যাগ করলেন ঢাবি উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পদত্যাগ করেছেন।
মঙ্গলবার বিকালে উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তিনি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একদিন আগে এ ঘোষণা দিলেন ঢাবি উপাচার্য।
পদত্যাগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সরে দাঁড়াচ্ছি, যেন নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার তাদের নিজেদের মতো করে প্রশাসন সাজাতে পারে।’
‘বিজয় নিশ্চিত, তবে কোনো ভুল করা যাবে না’: পোলিং এজেন্টদের বিএনপি
ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম বলেছেন, জনসমর্থন ধানের শীষের পক্ষে থাকলেও ভোটের দিন সামান্যতম ভুল বা গাফিলতি দলের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানীর বনানীতে ঢাকা-১৭ আসনের নির্বাচনী প্রধান কার্যালয়ে পোলিং এজেন্টদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। নির্বাচনের দিন দায়িত্ব পালনের কৌশল ও সতর্কতা নিয়ে এজেন্টদের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিতে এই সভার আয়োজন করা হয়।
উপস্থিত নেতাকর্মী ও পোলিং এজেন্টদের উদ্দেশে আবদুস সালাম বলেন, “এখন পর্যন্ত সব ঠিক আছে। জনগণ আমাদের পক্ষে আছে। জয় আমাদেরই হবে ইনশাল্লাহ। তবে এমন কোনো ভুল করা যাবে না, যাতে ভোটের ফলাফল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভোটের দিন সামান্য কোনো ভুলও হলে তা দলের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।”
সমন্বয়ে ৪৭ ভেন্যু প্রধান
নির্বাচনী এলাকার কেন্দ্রগুলো ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর কথা জানান এই বিএনপি নেতা। তিনি বলেন, প্রতিটি ভেনুতে একাধিক ভোটকেন্দ্র থাকায় সেগুলো সমন্বয়ের জন্য আলাদা করে ‘ভ্যেনু প্রধান’ নিয়োগ করা হয়েছে। মোট ৪৭টি ভ্যেনুর জন্য ৪৭ জন ভ্যেনু প্রধান দায়িত্ব পালন করবেন। কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে এই ভ্যেনু প্রধানরাই সংশ্লিষ্ট টিম ও কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
কেন্দ্র না ছাড়ার কড়া নির্দেশ
পোলিং এজেন্টদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে আবদুস সালাম বলেন, “কে কেন্দ্রীয় প্রধান বা ভ্যেনু প্রধান—সেটি মুখ্য নয়; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পোলিং এজেন্টরা। কারণ তাদের ওপরই নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করছে।”
ভোটের দিন এজেন্টদের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন:
ফজরের নামাজের পর নিজ নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
বিকল্প প্রতিনিধি (রিপ্লেসমেন্ট) না আসা পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই কেন্দ্র ত্যাগ করা যাবে না।
ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং ভোটগ্রহণের গতি যেন ‘স্লো’ না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।
দীর্ঘ লাইন হলে পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হবে।
গাফিলতিতে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি
দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের শিথিলতা সহ্য করা হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, “কোনো কেন্দ্র বা থানায় দায়িত্বে অবহেলা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। দায়িত্ব নিতে না পারলে আগেই জানাতে হবে; বিএনপিতে দায়িত্বশীল মানুষের অভাব নেই।”
এজেন্টদের সতর্ক করে তিনি আরও বলেন, ভোট গণনার সময় নির্ধারিত ফর্ম ও বক্স নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। কোনো গরমিল চোখে পড়লে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে।
বিজয় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে আবদুস সালাম বলেন, “জনগণ এখন প্রস্তুত। ধানের শীষ ছাড়া বিকল্প নেই—এ কথা তারা বুঝে গেছে। এখন মাঠে থাকা ধান কেটে ঘরে তোলার দায়িত্ব আপনাদের।”
মব করলে শুধু কেন্দ্র নয়, আসনের ভোট স্থগিত
পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম জানিয়েছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মবের চেষ্টা হলে শুধু সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র নয়, আসনের ভোট গ্রহণ স্থগিত করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।
আইজিপি বলেন, নির্বাচন ঘিরে সব প্রস্তুতি আছে, কেউ বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য স্ট্রাইকিং ফোর্স রয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
আগের নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা পুলিশ সদস্যদের এবার দায়িত্ব থেকে দূরে রাখা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছে। সব মিলিয়ে ভালো নির্বাচন উপহার দেয়ার প্রত্যাশা করেন তিনি।
পুলিশের মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম বলেন, আসন্ন নির্বাচন পুলিশের জন্য জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার সুযোগ। কেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ ও স্ট্রাইকিং ফোর্স, এ তিনটি স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ জন্য ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৩ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছে। নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ ছাড়াও সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও আনসার থাকবে।
এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৯৯৫টি বৈধ অস্ত্র জমা পড়েছে জানিয়ে বাহারুল আলম বলেন,৯০ ভাগ কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে বডি ওর্ন ক্যামেরার পাশাপাশি ড্রোন ব্যবহার করা হবে।তিনি আরও বলেন, তফসিল ঘোষণার পর কিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছে। ১১ ডিসেম্বর থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩১৭ সহিংস ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫ জন। অন্তত ৬০৩ জন আহত হয়েছেন।
এক ধাপ অবনতি, দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১৩তম
বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় এক ধাপ অবনতি হয়ে ১৩তম হয়েছে বাংলাদেশ। আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে এই অবস্থান ছিল ১৪তম। ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে সূচকটি তৈরি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) ‘দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২৫’ প্রকাশ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে (সিপিআই) ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। ২০২৪ সালে ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৩ এবং ২০২৩ সালে স্কোর ছিল ২৪। দুর্নীতি বাড়ায় বাংলাদেশের স্কোর ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের তুলনায় এক কমেছে। কিন্তু অন্য দেশ আরও খারাপ করায় সূচকে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।
২০২৫ সালে ডেনমার্ক সবচেয়ে কম দুর্নীতি হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির মাত্রা ছিল দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়া। শুধু আফগানিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার (ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ অন্যান্য দেশ) দেশগুলোর মধ্যে দুর্নীতির মাত্রা বাংলাদেশে বেশি।
সিপিআই অনুসারে, ১০০ স্কোরের মধ্যে বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪২। অর্থাৎ বৈশ্বিক গড় স্কোরের তুলনায় বাংলাদেশ পেয়েছে প্রায় অর্ধেক। কেবল তাই নয়, গত ১২ বছরের মধ্যে এবার সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে বাংলাদেশ।
প্রতিবেদন প্রকাশের সময় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘বাংলাদেশের ১ পয়েন্ট বাড়ার কারণ হলো জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিবাচক মূল্যায়ন। কিন্তু সংস্কারপ্রক্রিয়ার দুর্বলতা, মাঠপর্যায়ে দুর্নীতিসহ অন্য কারণে সার্বিকভাবে এক ধাপ অবনতি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার স্বচ্ছতার দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারেনি। আমরা একটা বড় সুযোগ হারালাম।’
তিনি বলেন, বাংলাদেশের দুর্নীতির অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। এর থেকে উত্তরণ করতে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। আগের রাজনৈতিক সরকারের মতো এই সরকারেরও ব্যর্থতা আছে, তবে এই প্রতিবন্ধকতার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতা ও আমলাতন্ত্রের দলীয়করণের বিষয়টি আমরা দেখেছি।
২০২৫ সালে বিশ্বের দুর্নীতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়ায়। দেশ দুটির স্কোর ১০০ এর মধ্যে মাত্র ৯। সিপিআই অনুযায়ী, ১০০–এর মধ্যে ৮৯ স্কোর পেয়ে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে ডেনমার্ক। অর্থাৎ, ১৮২টি দেশের মধ্যে ডেনমার্কে সবচেয়ে দুর্নীতি কম হয়।
মুফতি আমির হামজাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা
চাদর মুড়ি দিয়ে জামায়াত আমিরের নির্বাচনি বুথে আগুন, ধরা পড়ল সিসি ফুটেজে
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
