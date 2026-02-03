top1
পাঁচ বারের মতো পেছালো হাদী হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলায় অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পঞ্চমবারের মতো পিছিয়েছে। আদালত নতুন করে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছেন।
মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন জমা দিতে না পারায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই রুকনুজ্জামান।
এর আগে গত ৬ জানুয়ারি ডিবি পুলিশ ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দেয়। তবে সেই তদন্তে অসন্তোষ জানিয়ে ১৫ জানুয়ারি আদালতে নারাজি দেন মামলার বাদী ও ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের।
বাদীর আবেদনের পর আদালত মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেন। এরপর থেকেই তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ একাধিকবার পিছিয়েছে।
ডিবি পুলিশের দেওয়া আগের অভিযোগপত্রে সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পি ও ছাত্রলীগ কর্মী ফয়সাল করিম মাসুদসহ ১৭ জনের নাম ছিল। তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি হত্যা ও সহযোগিতার বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়।
অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, কয়েকজন আসামি ভারতে পালাতে সহায়তা করেছেন। হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের ঘটনাতেও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০২৫ এর ১২ ডিসেম্বর মতিঝিলে জুমার নামাজ শেষে নির্বাচনি প্রচার শেষ করেন হাদি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার পথে বক্স কালভার্ট এলাকায় তার অটোরিকশায় হামলা হয়।
মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা দুপুর ২টা ২০ মিনিটে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
অপারেশনের পর তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন ও জনমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।
কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে স্বর্ণের দাম বাড়লো ভরিতে ১১ হাজার
দেশের বাজারে আবারও স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের ২২ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৬২ হাজার ৯০ টাকা, যা মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪টা থেকে কার্যকর হয়েছে। এর আগে একই দিন সকালে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ছিল প্রতি ভরি ২ লাখ ৫১ হাজার ১৮৪ টাকা। অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ভরিতে দাম বেড়েছে প্রায় ১০ হাজার ৯০৬ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেজাবী স্বর্ণ ও রৌপ্যের (পিওর গোল্ড ও সিলভার) মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশের বাজারে এই মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে এ বিষয়ে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে স্বর্ণ ও রুপার অলংকারের নতুন মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন দাম বিকাল ৪টা থেকে কার্যকর হয়েছে।
নতুন মূল্য অনুযায়ী, ২১ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯২ টাকা। গ্রাম হিসেবে স্বর্ণালংকারের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে— ২২ ক্যারেট (হলমার্ককৃত) প্রতি গ্রাম ২২ হাজার ৪৭০ টাকা, ২১ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ২১ হাজার ৪৫০ টাকা, ১৮ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ১৮ হাজার ৩৮৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি গ্রাম স্বর্ণালংকারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ হাজার ৪৫ টাকা।
এছাড়া রুপা অলংকারের দামও বাড়ানো হয়েছে। নতুন দরে ২২ ক্যারেট প্রতি গ্রাম রুপার দাম ৫৬০ টাকা, ২১ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ৫৩৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ৪৬০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি গ্রাম রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৪৫ টাকা।
পরবর্তী সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই মূল্য কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছে বাজুস।
বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, স্বর্ণ ও রুপার অলংকার বিক্রির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করে যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে সই করেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন।
জনগণের ঠেলায় পড়ে একটি দল হ্যাঁ ভোটের পক্ষে কথা বলছে: জামায়াত আমীর
জনগণের ঠেলায় পড়ে এখন একটি দল হ্যাঁ ভোটের পক্ষে কথা বলছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস ময়দানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।
যারা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের ঘুম হারাম করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, জনগণের সম্পদ লুট করে কেউ পার পাবে না। গত সময়ে প্রায় ২৮ লাখ কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার হয়েছে। এই অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো আত্মীয়তা বা প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হবে না। শুধু অর্থই নয়, অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরও দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত করা হবে।
জামায়াত আমির বলেন, ৭৭ বছরের পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে মানুষ মুক্তি চায়। দেশের মানুষ আর সেই পুরোনো রাজনীতি চায় না—এবার তারা পরিবর্তন চায়। এবারের নির্বাচন হবে জনমানুষের নির্বাচন।
রাষ্ট্র গঠনে নারী ও পুরুষকে সমান সুযোগ দেওয়া হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১১ দল ক্ষমতায় গেলে দেশে মা-বোনেরা নিরাপদ থাকবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। মায়েদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। এই দেশের মায়ের সন্তানরা জেগে আছে। প্রয়োজনে জীবন দেওয়া হবে, কিন্তু মায়ের সম্মানে আঘাত সহ্য করা হবে না। সবার আগে নারীদের সম্মান প্রতিষ্ঠায় কাজ শুরু হবে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরকে স্মার্ট নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাতারে নেওয়া হবে। শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। বেকাররা ভাতা নয়, কাজ চায়। তাদের কর্মমুখী করে গড়ে তোলা হবে। রাষ্ট্র কাজের সুযোগ তৈরি করবে, ভিক্ষানির্ভর ব্যবস্থা নয়।
তিনি আরও বলেন, এবারের নির্বাচন সাধারণ কোনো নির্বাচন নয়; এটি দেশ গড়ার নির্বাচন। জনগণের প্রবল চাপেই পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন ও আন্দোলনে জুলাই যোদ্ধারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করেছে।
কৃষি খাতে অতীতের দমননীতির সমালোচনা করে জামায়াত আমির বলেন, যারা ন্যায্য সারের দাবিতে গুলি চালিয়েছে, তারাই এখন ফার্মার্স কার্ডের কথা বলছে। একই সঙ্গে তারা বেকার ভাতা ও ফ্যামিলি কার্ডের নামে জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নিজের বক্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, কথা পছন্দ না হলে তা বাদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যা বলা হয়েছে সেটিই সঠিকভাবে প্রচার করা উচিত।
জনসভায় অংশ নিতে ডা. শফিকুর রহমান প্রথমে ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জ হয়ে ময়মনসিংহে আসেন। পরে সার্কিট হাউস মাঠে পৌঁছালে তাকে বিপুল নেতাকর্মী ও সমর্থকরা স্বাগত জানান। এ সময় ১১ দলীয় জোটের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতরা উপস্থিত ছিলেন।
র্যাবের নাম বদলে হচ্ছে ‘এসআইএফ’
র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন নাম হবে ‘স্পেশাল ইন্টারভেশন ফোর্স’ (এসআইএফ)।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কোর কমিটির সভা শেষে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, র্যাবের পোশাকও পরিবর্তন করা হবে।
তিনি বলেন, ‘বাহিনীটির কাঠামো ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পোশাকও বানানো হচ্ছে।’
র্যাব গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে এ বাহিনীর নাম ছিল র্যাপিড অ্যাকশন টিম (র্যাট)। ২০০৪ সালে খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে র্যাব গঠিত হয়।
র্যাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এসব অভিযোগের প্রেক্ষাপটে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে র্যাব এবং বাহিনীটির সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদও ছিলেন। তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
এছাড়া ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর যে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেখানে র্যাব বিলুপ্তির সুপারিশও রয়েছে। নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) দীর্ঘদিন ধরেই র্যাব বিলুপ্তির দাবি জানিয়ে আসছে।
অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়, পুলিশের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এবং জনবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে র্যাবের অতীত কার্যক্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনা করে বাহিনীটির প্রয়োজনীয়তা পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
র্যাব বিলুপ্তির দাবি জানিয়েছে বিএনপিও। ২০২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, র্যাবের অতীত কর্মকাণ্ড এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সংস্কারের সুযোগ নেই।
তিনি বলেন, ‘চিকিৎসাবিজ্ঞানে যেমন গ্যাংগ্রিন হলে কেটে ফেলতে হয়, তেমনি এই বাহিনী বিলুপ্তি ছাড়া উপায় নেই।
