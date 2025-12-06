পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে তীব্র গোলাগুলি, নিহত ৪

Connect with us

Published

2 hours ago

on

সৌদি আরবে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী দুই দেশ পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা আরও তীব্র হয়ে উঠছে। আফগানিস্তানের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড গুলি বিনিময়ের ফলে চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

শনিবার আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোলদাক জেলার গভর্নর নিহতদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর আলজাজিরার।

এর আগে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) গভীর রাতে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়।

আফগান তালেবান বলছে, পাকিস্তানি সেনারা কান্দাহারের স্পিন বোলদাক এলাকায় হামলা চালিয়েছে। তবে ইসলামাবাদ দাবি করছে, আফগান বাহিনীই চামান সীমান্তে বিনা উসকানিতে গুলিবর্ষণ করেছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানিয়েছে, সীমান্ত রক্ষা ও নাগরিকদের নিরাপত্তায় তারা সতর্ক অবস্থায় আছে।

এদিকে সৌদি আরবে হওয়া শান্তি বৈঠক কোনো অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হয়েছে। যদিও দুই দেশই যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার কথা বলেছে। এরই মধ্যে সংঘাত বাধল।

