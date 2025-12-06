Connect with us

top3 আন্তর্জাতিক

পাক-আফগান সীমান্তে সংঘর্ষে নিহত ৫

top3 আন্তর্জাতিক

চার আফগান কর্মকর্তার উপর অস্ট্রেলিয়ার নিষেধাজ্ঞা

top3 সারাদেশ

সাভারে তরুণীকে ডেকে নিয়ে গণধর্ষণ-ভিডিও ধারণ করে হুমকি, গ্রেপ্তার ৪

top3 রাজনীতি

বিএনপিতে যোগ দিলেন রেজা কিবরিয়া

top3 ক্যাম্পাস

পাবিপ্রবিতে সিনিয়র কর্তৃক জুনিয়র শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিং ও মারধরের অভিযোগ

top3 আন্তর্জাতিক

ক্ষতিগ্রস্ত ভবনেই ক্লাস শুরু গাজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

top3 সারাদেশ

মুক্তিপণ না দেয়ায় অপহরণের পরদিন মিলল যুবকের লাশ

top3 ক্যাম্পাস

জবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ট্রাফিক সহায়তাকারীদের সংঘর্ষ, আহত ৭

top3 ক্যাম্পাস

বেরোবির হলের ছাদে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ, তদন্তে কমিটি গঠন

top1 top3 ক্যাম্পাস রাজনীতি

শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষে রনক্ষত্র তিতুমীর কলেজে, আহত ৮

top3

পাক-আফগান সীমান্তে সংঘর্ষে নিহত ৫

Published

5 hours ago

on

আন্তর্জাতিক ডেস্ক 

শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর সীমান্তে তীব্র গোলাগুলির ঘটনায় ৪ বেসামরিক নাগরিক ও ১ জন তালেবান সদস্যসহ মোট ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোলদাক জেলার গভর্নর চারজন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এছাড়াও তালেবান সূত্রে জানা যায়, পাকিস্তানের গোলার আঘাতে একজন তালেবান সদস্যসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

পাক-আফগান সীমান্তে তীব্র গোলাগুলি, উত্তেজনা চরমেপাক-আফগান সীমান্তে তীব্র গোলাগুলি, উত্তেজনা চরমে দুই দেশেরই কর্মকর্তারাই সংঘর্ষ শুরুর বিষয়ে একে অপরকে দোষারোপ করছেন।

মার্কিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম-এক্সে দেওয়া পোস্টে তালেবান সরকারের মুখপাত্র, জবিউল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, পাকিস্তানি বাহিনী স্পিন বোলদাক জেলায় আক্রমণ শুরু করলে আফগান বাহিনী তার পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়েছে।

অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের মুখপাত্র বলেছেন, চামান সীমান্তে আফগান বাহিনীই ‘বিনা উস্কানিতে গুলি’ চালিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ইসলামাবাদের অভিযোগ, কাবুল পাকিস্তান তালেবান (টিটিপি)সহ বেশ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে আশ্রয় দিচ্ছে। অন্যদিকে আফগানিস্তান বরাবরই এ অভিযোগ প্রত্যাখান করে আসছে।

সূত্র: আল-জাজিরা

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *