পোলিং এজেন্টদের হুমকির অভিযোগ জামায়াত প্রার্থীর, বিএনপির পাল্টা দাবি

পোলিং এজেন্টদের হুমকির অভিযোগ জামায়াত প্রার্থীর, বিএনপির পাল্টা দাবি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনে পোলিং এজেন্টদের হুমকি, প্রচারণায় বাধা এবং ভোট ডাকাতির পরিকল্পনার অভিযোগ তুলেছেন ১১ দলীয় জোটের জামায়াত প্রার্থী মু. গোলাম কিবরিয়া ভিপি। মঙ্গলবার রাতে নালিতাবাড়ী পৌরশহরের প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন।
সংবাদ সম্মেলনে গোলাম কিবরিয়া ভিপি দাবি করেন, ভোটের দিন তাঁদের নির্ধারিত পোলিং এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে, ফলে কয়েকজনকে পরিবর্তন করতে হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকলেও বিরোধী পক্ষ উঠান বৈঠক করে প্রচার চালাচ্ছে এবং ভোটারদের মাঝে পান বিতরণের মাধ্যমে কালো টাকা ছড়ানো হচ্ছে।
এ ছাড়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং নকলার চন্দ্রকোনা ও চরাঞ্চলের কয়েকটি ইউনিয়নে ভোট ডাকাতির প্রস্তুতির তথ্যও পেয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। এসব বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন জামায়াত প্রার্থী।
তবে জামায়াত প্রার্থীর অভিযোগ নাকচ করে বিএনপির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ফাহিম চৌধুরীর নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির নালিতাবাড়ীর নির্বাহী প্রধান ভিপি আনোয়ার বলেন, এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি দাবি করেন, নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই জামায়াত প্রার্থী মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়িয়ে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছেন।
চ্যালেঞ্জ বড় হলেও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তারেক রহমান
জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হলে দেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসনে সবার আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।
মঙ্গলবার প্রকাশিত এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে তরুণদের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনের অবসানের পর দেশ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তারেক রহমান।
সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমাদের দেশে একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতি নিশ্চিত করা দরকার, যাতে মানুষ নিরাপদ থাকে। নির্বাচিত হলে দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোকাবিলা করাও তাদের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে থাকবে বলে জানান তিনি।
আওয়ামী লীগের প্রায় দেড় দশকের শাসনামলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দাবি করে তারেক রহমান বলেন, মেগা প্রকল্পের নামে আমরা মেগা দুর্নীতি দেখেছি। অল্প কিছু ব্যক্তি ধনী হয়েছে, কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ কিছুই পায়নি।
অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, দেশে বিপুলসংখ্যক তরুণ বেকার। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে।
দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেলে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার চেয়ে ভালো করার চেষ্টা করবেন বলেও উল্লেখ করেন তারেক রহমান।
ভবিষ্যৎ নিয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, ১৭ কোটি মানুষের এই দেশের সামনে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। তিনি অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী সরকার অর্থনীতি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও জ্বালানি খাতকে ধ্বংস করেছে।
বিভিন্ন জরিপে বিএনপি এগিয়ে রয়েছে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, আমরা আশা করি, জনগণের কাছ থেকে একটি স্পষ্ট ম্যান্ডেট পাব— একটি বড় ম্যান্ডেট। তিনি আরও বলেন, সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসন তারা নিজেরাই পাবে বলে আশা করছেন; নতুন কোনো জোটের প্রয়োজন দেখছেন না।
ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থই সবার আগে বিবেচনায় থাকবে।
এ ছাড়া আইন করে কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে নন বলে জানান তারেক রহমান। তবে কেউ অপরাধে জড়িত থাকলে আইন অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করার পক্ষে মত দেন তিনি।
জামায়াতের হামলায় বিএনপি নেতার চোখ নষ্ট, খবর শুনে মায়ের মৃত্যু
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার নন্দীগ্রামে ভোটের টাকা বিতরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন বিএনপি নেতা মাসুদ রানা ওরফে মজিদ। এ ঘটনায় তার একটি চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছেলের ওপর হামলার খবর শুনে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তার মা মাজেদা বেগম।
সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে নন্দীগ্রাম উপজেলার থালতা-মাঝগ্রাম ইউনিয়নের পারশন গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্র জানায়, দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট কেনার অভিযোগে দুইজনকে আটক করে বিএনপি নেতাকর্মীরা। পরে ওই খবর ছড়িয়ে পড়লে রাত গভীর হলে অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেলে করে জামায়াতের কর্মী-সমর্থকেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মাসুদ রানার বাড়িতে হামলা চালায়।
হামলার সময় বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় এবং আশপাশের কয়েকটি বাড়িতেও আক্রমণ চালানো হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে মাসুদ রানার চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। পরে তাকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পরিবারের সদস্যরা জানান, ছেলের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে—এমন খবর শোনার পরপরই আতঙ্কে মাজেদা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়।
ঘটনার পর মঙ্গলবার বগুড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি নেতারা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ করেন। তবে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত প্রার্থীর পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করা হয় এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করা হয়।
এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার শাহাদাত হোসেন জানান, ঘটনার পরপরই অতিরিক্ত পুলিশ ও গোয়েন্দা সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তদন্ত শেষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।
নির্বাচনী ছুটিতে এটিএমে পর্যাপ্ত নগদ রাখার নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের
ডিজিটাল ডেস্ক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছুটির সময় ব্যাংকিং সেবা স্বাভাবিক রাখতে এটিএম বুথে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, নির্বাচনী ছুটির মধ্যেও বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধের সেবা চালু থাকবে। তবে এ সময়ে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে তাৎক্ষণিক অর্থ স্থানান্তর বা ইন্টারব্যাংক ইনস্ট্যান্ট ট্রান্সফার (আইবিএফটি) সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে।
নির্বাচনকালে অর্থের অপব্যবহার ঠেকাতে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং লেনদেনে সাময়িক সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগ থেকে জারি করা হয়।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাত ১২টা থেকে বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (পিটুপি) লেনদেন সীমিত থাকবে।
এছাড়া ছুটির সময়ে মোবাইল ফোনে কোনো সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন নজরে এলে দ্রুত নিকটস্থ থানায় জানাতে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
