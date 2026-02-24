top1
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এক ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত স্কুলছাত্র উদ্ধার
সচিবালয়ের এক কর্মচারীর অপহৃত ছেলেকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে নবম শ্রেণির ওই শিক্ষার্থীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, অপহৃত স্কুলছাত্র খিলগাঁওয়ের ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি আইডিয়াল স্কুলে পড়াশোনা করে। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে স্কুল থেকে বের হওয়ার পর খিলগাঁওয়ের জোড়পুকুর এলাকায় ৪-৫ জন যুবক তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা তাকে একটি সাততলা নির্মাণাধীন ভবনে আটকে রেখে মারধর করে এবং তার বাবার কাছে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ না দিলে তাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়।
অপহৃত ছাত্রের বাবা খন্দকার শামীম সচিবালয়ের একজন কর্মচারী। ছেলের অপহরণের খবর শুনে তিনি আতঙ্কিত হয়ে কান্নাকাটি করতে করতে সচিবালয়ে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ঢুকে পড়েন। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দেখা পান এবং বিষয়টি তাকে অবহিত করেন।
প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জানান, ঘটনার ভয়াবহতা শুনে প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরপরই উদ্ধার অভিযানে নামে রমনা বিভাগ। অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া রমনা বিভাগের ডিসি মাসুদ আলম জানান, পুলিশ প্রথমে কৌশলে অপহরণকারীদের সঙ্গে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে দরকষাকষি শুরু করে।
ডিসি মাসুদ আলম বলেন, “আমরা টাকা পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে অপহরণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এক পর্যায়ে মুক্তিপণের দাবি ৫০ হাজার থেকে ১০ হাজারে নেমে আসে। এই সময়ের মধ্যে প্রযুক্তির সহায়তায় আমরা তাদের অবস্থান শনাক্ত করে ফেলি।”
অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশ খিলগাঁওয়ের ওই নির্মাণাধীন ভবনে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অপহরণকারীরা পালিয়ে গেলেও অপহৃত স্কুলছাত্রকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়।
ঘটনার দ্রুত ও সফল পরিসমাপ্তিতে অপহৃতের পরিবার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণকারীদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ ৩ সিটিতে আগে নির্বাচনের ইঙ্গিত স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর
দেশের স্থবির হয়ে পড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করতে যেসব সিটি করপোরেশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে, সেগুলোতে দ্রুততম সময়ে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা করছে সরকার। এই প্রক্রিয়ায় ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে নবনিযুক্ত ছয় সিটি প্রশাসকের যোগদান অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিন সিটি
মন্ত্রী জানান, সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, “ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এরপর পর্যায়ক্রমে দেশের বাকি সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলাগুলোতে ভোট হবে।” তবে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে ঠিক কতদিন লাগবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা না জানিয়ে তিনি একে একটি ‘চলমান প্রক্রিয়া’ হিসেবে অভিহিত করেন।
দলীয় প্রতীকে নির্বাচন: সিদ্ধান্ত সংসদে
আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো দলীয় প্রতীকে হবে কি না, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। মন্ত্রী জানান, আগামী ১২ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে। সেখানেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, “এটি কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংসদেই নির্ধারিত হবে নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে।”
রাজনৈতিক প্রশাসক নিয়োগের যৌক্তিকতা
সরকারি কর্মকর্তাদের পরিবর্তে কেন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো—এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, “রাজনৈতিক প্রশাসকরা সরাসরি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জনদুর্ভোগ লাঘব এবং নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের চেয়ে তারা বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”
একই অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, অকার্যকর হয়ে পড়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে গতিশীল করতেই রাজনৈতিক প্রশাসকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে তারা সফল হবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
নতুন আইজিপি হলেন মো. আলী হোসেন ফকির
আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. আলী হোসেন ফকিরকে পদোন্নতি দিয়ে নতুন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
১০ মার্চ ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু, মাসে পাবেন ২৫০০ টাকা
আগামী ১০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশব্যাপী ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নারী ও শিশু বিষয়ক ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মন্ত্রী জানান, মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদের উপ-কমিটির সভায় ফ্যামিলি কার্ড প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। অর্থমন্ত্রী নেতৃত্বে গঠিত উপ-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই পাইলটিং কার্যক্রম অনুমোদিত হয়েছে।
মন্ত্রী বলেন, ১০ মার্চ একযোগে বাংলাদেশের ১৪টি উপজেলার নির্ধারিত ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে সর্বজনীনভাবে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু হবে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং ধাপে ধাপে সারা দেশে সম্প্রসারণ করা হবে। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে দেশের হতদরিদ্র, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সুবিধাভোগী মা-বোনরা প্রতিমাসে ২,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন।
মন্ত্রী বলেন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য। একজন নারী স্বাবলম্বী হলে পুরো পরিবার স্বাবলম্বী হয় যা আগামী প্রজন্মকেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রকল্পের ওপর কাজ করেছেন। আজ তার সভাপতিত্বে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।
তিনি আরও জানান, সুবিধাভোগীদের তালিকা সরাসরি মাঠ পর্যায়ে ‘ডোর টু ডোর’ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হবে। কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বৈষম্য হবে না। পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পৃথক কমিটি গঠন করা হবে। তথ্যগত ভুলভ্রান্তি কমাতে দুই স্তরের ‘চেকিং ও রি-চেকিং’ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, আগামী চার মাসের মধ্যে এই পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে শেষ হবে এবং পরে সারা দেশে এটি সম্প্রসারণ করা হবে।
