প্রধান উপদেষ্টাসহ সব উপদেষ্টার সম্পদ বিবরণী প্রকাশ
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্য সব উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাদের স্ত্রী-স্বামীর সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিবরণী প্রকাশ করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের স্ত্রী-স্বামীর ৩০ জুন ২০২৪ ও ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা হলো।
সম্পদবিবরণী দেখতে ক্লিক করুন।
এর আগে ২০২৪ সালের আগস্টে দায়িত্ব গ্রহণের দুই সপ্তাহের মাথায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার সরকারের সব উপদেষ্টার সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা হবে।
তিনি বলেছিলেন, ‘বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমাদের সব উপদেষ্টা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করবেন। পর্যায়ক্রমে এটি সব সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক করা হবে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে আ.লীগ: আইন উপদেষ্টা
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল অভিযোগ করে বলেছেন, বিদেশে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের নেতারা অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছেন।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ঢাকায় সফররত কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ অভিযোগ করেন। বৈঠকটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
আসিফ নজরুল বলেন, নির্বাচনকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক করার বিষয়ে প্রতিনিধি দল প্রশ্ন তুললে তিনি জানান, জোর করে কাউকে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের কারও মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মানসিকতা দেখা যায়নি। বরং তারা বিদেশে বসে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকারীদের এবং অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বশীলদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছেন।
তিনি আরো বলেন, জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডে জড়িত আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের বিচার চলছে এবং দলটির শীর্ষ নেত্রীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে। তবে ওই সময়ের ঘটনায় আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকে অনুশোচনামূলক বা নিন্দাসূচক বক্তব্য দিতে দেখা যায়নি।
নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে আসিফ নজরুল বলেন, দেশে নারী ভোটারদের ভয় পাওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও তা নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণে প্রভাব ফেলবে না। বরং এবারের নির্বাচনে নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, অতীতের শাসনামলে হিজাব ও বোরকা পরা নারীদের একটি বড় অংশ নানা ধরনের হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই নারীদের বড় অংশ আগ্রহের সঙ্গে ভোট দিতে আসবেন বলে তিনি মনে করেন।
সবশেষে তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসর ও জনজীবনে নারীদের আরো বেশি অংশগ্রহণ প্রয়োজন, এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে।
পদত্যাগ করলেন ঢাবি উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পদত্যাগ করেছেন।
মঙ্গলবার বিকালে উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তিনি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একদিন আগে এ ঘোষণা দিলেন ঢাবি উপাচার্য।
পদত্যাগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সরে দাঁড়াচ্ছি, যেন নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার তাদের নিজেদের মতো করে প্রশাসন সাজাতে পারে।’
‘বিজয় নিশ্চিত, তবে কোনো ভুল করা যাবে না’: পোলিং এজেন্টদের বিএনপি
ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম বলেছেন, জনসমর্থন ধানের শীষের পক্ষে থাকলেও ভোটের দিন সামান্যতম ভুল বা গাফিলতি দলের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানীর বনানীতে ঢাকা-১৭ আসনের নির্বাচনী প্রধান কার্যালয়ে পোলিং এজেন্টদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। নির্বাচনের দিন দায়িত্ব পালনের কৌশল ও সতর্কতা নিয়ে এজেন্টদের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিতে এই সভার আয়োজন করা হয়।
উপস্থিত নেতাকর্মী ও পোলিং এজেন্টদের উদ্দেশে আবদুস সালাম বলেন, “এখন পর্যন্ত সব ঠিক আছে। জনগণ আমাদের পক্ষে আছে। জয় আমাদেরই হবে ইনশাল্লাহ। তবে এমন কোনো ভুল করা যাবে না, যাতে ভোটের ফলাফল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভোটের দিন সামান্য কোনো ভুলও হলে তা দলের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।”
সমন্বয়ে ৪৭ ভেন্যু প্রধান
নির্বাচনী এলাকার কেন্দ্রগুলো ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর কথা জানান এই বিএনপি নেতা। তিনি বলেন, প্রতিটি ভেনুতে একাধিক ভোটকেন্দ্র থাকায় সেগুলো সমন্বয়ের জন্য আলাদা করে ‘ভ্যেনু প্রধান’ নিয়োগ করা হয়েছে। মোট ৪৭টি ভ্যেনুর জন্য ৪৭ জন ভ্যেনু প্রধান দায়িত্ব পালন করবেন। কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে এই ভ্যেনু প্রধানরাই সংশ্লিষ্ট টিম ও কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
কেন্দ্র না ছাড়ার কড়া নির্দেশ
পোলিং এজেন্টদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে আবদুস সালাম বলেন, “কে কেন্দ্রীয় প্রধান বা ভ্যেনু প্রধান—সেটি মুখ্য নয়; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পোলিং এজেন্টরা। কারণ তাদের ওপরই নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করছে।”
ভোটের দিন এজেন্টদের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন:
ফজরের নামাজের পর নিজ নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
বিকল্প প্রতিনিধি (রিপ্লেসমেন্ট) না আসা পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই কেন্দ্র ত্যাগ করা যাবে না।
ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং ভোটগ্রহণের গতি যেন ‘স্লো’ না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।
দীর্ঘ লাইন হলে পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হবে।
গাফিলতিতে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি
দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের শিথিলতা সহ্য করা হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, “কোনো কেন্দ্র বা থানায় দায়িত্বে অবহেলা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। দায়িত্ব নিতে না পারলে আগেই জানাতে হবে; বিএনপিতে দায়িত্বশীল মানুষের অভাব নেই।”
এজেন্টদের সতর্ক করে তিনি আরও বলেন, ভোট গণনার সময় নির্ধারিত ফর্ম ও বক্স নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। কোনো গরমিল চোখে পড়লে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে।
বিজয় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে আবদুস সালাম বলেন, “জনগণ এখন প্রস্তুত। ধানের শীষ ছাড়া বিকল্প নেই—এ কথা তারা বুঝে গেছে। এখন মাঠে থাকা ধান কেটে ঘরে তোলার দায়িত্ব আপনাদের।”
