প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে জামায়াত নেতার ছেলে, জনতার হাতে আটক

top3
প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে জামায়াত নেতার ছেলে, জনতার হাতে আটক
‘ভোট চাইতে’ রাতে প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে জামায়াত নেতার ছেলে, ধরলো জনতা
যশোরের শার্শায় মধ্যরাতে প্রবাসীর স্ত্রীর কক্ষ থেকে এক জামায়াত নেতার ছেলেকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা।
আটক সাব্বির হোসেন শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়ন জামায়াতের একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি বাগআঁচড়া ২নং ওয়ার্ড জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও সাবেক ইউপি সদস্য নাসির উদ্দীনের ছেলে।
তবে সাব্বির হোসেনের দাবি তিনি আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট চাইতে ওই নারীর ঘরে গিয়েছিলেন।
জানা গেছে, সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাব্বির হোসেনকে ওই নারীর কক্ষ থেকে আপত্তিকার অবস্থায় আটক করা হয়। পরে তাদের দুইজনকে বাড়ির পাশে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে কোনো প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাদের ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা।
স্থানীয়রা জানান, সাব্বির হোসেন দীর্ঘদিন ধরে ওই নারীর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। তারই সূত্রে ধরে রাতে ওই নারীর কক্ষে যান। বাড়ির অন্য সদস্যদের সন্দেহ হলে কয়েকজন মিলে ভেতরে প্রবেশ করলে দু’জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান।
এ ব্যাপারে ৮নং বাগআঁচড়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা হাবিবুল্লাহ বেলালী বলেন, সাব্বির হোসেন জামায়াতের নেতা নন, তিনি জামায়াতের কর্মী। নির্বাচনের সময় একটি মহল এই ঘটনা নিয়ে মিথ্যা অপপ্রচার করছে।
বাগআঁচড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক শরিফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে ওই নারী তার বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন এবং অভিযুক্ত সাব্বির হোসেনকে তার স্বজনের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেননি, অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
top3
মুফতি আমির হামজাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা
আচরণবিধি ভঙ্গের দুটি অভিযোগে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াত ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমির হামজাকে ১০টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ছয় দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। সমবার দিবাগত রাতে জেলা ও দায়রা জজ আরিফুল ইসলাম এ জরিমানা করেন।
নির্বাচনি বিচারিক আদালত সূত্রে জানা গেছে, আমির হামজার নির্বাচনি এলাকায় টানানো ব্যানারে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা না থাকায় তার বিরুদ্ধে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটিতে অভিযোগ জমা পড়ে। এটি নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর ৭(ঝ) লঙ্ঘিত হয়েছে।
এছাড়া তার ব্যানারে নির্ধারিত আকারের চেয়ে বড় মাপের ছবি ব্যবহারের আরও একটি অভিযোগ জমা পড়ে, যা আচরণ বিধিমালার ২৫-এর ৭(ছ)-এর লঙ্ঘন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে নির্বাচনি বিচারিক আদালতের বিচারক আরিফুল ইসলাম আমির হামজার ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ছয় দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।
top3
ভোটের ছুটিতে ঘরমুখী মানুষের চাপ, মহাসড়কে তীব্র যানজট
গাজীপুর প্রতিনিধি
আসন্ন নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে টানা চার দিনের সরকারি ছুটিতে শিল্পাঞ্চল গাজীপুর থেকে ঘরমুখী মানুষের ঢল নেমেছে। এর ফলে ঢাকা–টাঙ্গাইল ও ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কে প্রায় ৫০ কিলোমিটারজুড়ে ভয়াবহ যানজট সৃষ্টি হয়েছে।
অতিরিক্ত যাত্রী চাপ ও যানবাহনের ধীরগতির কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সড়কে আটকে পড়েছেন উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলগামী যাত্রীরা। সোমবার বিকেল থেকেই সাভার–আশুলিয়া, টঙ্গী, শ্রীপুরসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে যান চলাচল ব্যাহত হয়।
মঙ্গলবার সকাল থেকে বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিকদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। অনেকেই দীর্ঘ সময় বাসের অপেক্ষায় থাকছেন। নির্বাচনী ছুটির এ ভিড় ঈদের সময়ের যাত্রাচাপের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছে।
যাত্রীদের অভিযোগ, সুযোগ নিয়ে কিছু পরিবহন নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি টাকা আদায় করছে। তবে পরিবারের কাছে ফেরার তাগিদে ঝুঁকি নিয়েই যাত্রা করছেন তারা।
পরিস্থিতি সামাল দিতে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন, ছুটির শেষ দিকে কার্যকর ব্যবস্থাপনা না থাকলে যানজট আরও তীব্র হতে পারে।
top3
নেত্রকোনা সদর উপজেলায় ভোটের মাত্র দুই দিন আগে নাশকতা: ভোটকেন্দ্রে আগুন
নেত্রকোণা প্রতিনিধি: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নেত্রকোনা সদর উপজেলার নূরপুর সিধরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাত ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনের একটি কক্ষে দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে আগুন ধরিয়ে দেয়।
আগুনে কক্ষের দুটি বেঞ্চ, ফ্যান ও লাইটসহ কিছু আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে রাতেই নেত্রকোনা মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরদিন জেলা পুলিশ, ডিবি ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলামত সংগ্রহ করেছেন।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, আগুন দিয়ে ভোট প্রক্রিয়ায় ভয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি করাই এই হামলার উদ্দেশ্য। নূরপুর সিধরপুর ভোটকেন্দ্রসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, যারা এই অপকর্মে জড়িত তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।
অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে আ.লীগ: আইন উপদেষ্টা
প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে জামায়াত নেতার ছেলে, জনতার হাতে আটক
৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২৩৮৫ প্রার্থী
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top11 day ago
মোবাইলসহ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, সমালোচনার মুখে প্রত্যাহারের আশ্বাস ইসির
-
রাজনীতি1 day ago
‘তোরা মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলিস’ বলেই জামায়াত কর্মীকে ছুরিকাঘাত
-
top12 days ago
নির্বাচন: ৪ দিন বন্ধ ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এমএফএসেও কঠোর কড়াকড়ি
-
আইন-শৃঙ্খলা2 days ago
র্যাবে গিয়ে পেশাদার খুনি হয়ে ফিরতেন সেনা সদস্যরা
-
top12 days ago
দেশ কারো জমিদারি নয়, রাজার ছেলে রাজা হবে, তা আমরা মানি না: জামায়াত আমির
-
top12 days ago
বিএনপির জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে জামায়াতের ‘ডোর টু ডোর’ কৌশল
-
রাজনীতি2 days ago
বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী পদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর যোগ্যতার তুলনা
-
top11 day ago
জমিদারি প্রথার মতো চাঁদাবাজি