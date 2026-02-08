প্রশাসনের একটি অংশ নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে, ইসিতে জামায়াতের অভিযোগ

top3
প্রশাসনের একটি অংশ নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে, ইসিতে জামায়াতের অভিযোগ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনের একটি অংশ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে বলে অভিযোগ করেছে জামায়াতে ইসলামী। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়েছে দলটি।
রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জমা দেন জামায়াতে ইসলামীর একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন।
এর আগে প্রতিনিধি দলটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযোগপত্র হস্তান্তর করে। জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের নেতা-কর্মী ও নারী কর্মীরা হামলা ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এসব বিষয়ে বারবার জানানো হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, প্রশাসনের একটি অংশ দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকেও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। এতে নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়ছে। তিনি অভিযোগ করেন, বিশেষ করে ঢাকা-১৫ আসনে জামায়াতের আমির প্রার্থী হওয়ার পর থেকে সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়েছে এবং নারী কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে।
পটুয়াখালীর বাউফল আসনে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, সেখানে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকায় পুলিশ দলীয় পক্ষ নিয়ে অভিযান চালিয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওসি বহাল থাকলে সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে দাবি করে তার প্রত্যাহার চাওয়া হয়।
এ ছাড়া পাবনাসহ আরও কয়েকটি এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে দলটি। জামায়াতের মতে, নির্বাচনের শেষ সময়ে এ ধরনের আচরণ জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং নির্বাচনকে একপেশে ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে পারে।
নারী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে জামায়াত আমিরের প্রার্থিতা বাতিলের দাবির প্রসঙ্গে জুবায়ের বলেন, জামায়াতে ইসলামী নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান দেয়। তিনি দাবি করেন, দলটির আমিরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট হ্যাকের ঘটনা নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, জামায়াতের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা অগ্রাধিকার পেয়েছে। এ কারণে নারী সমাজের সমর্থন বাড়ছে, যা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতেই মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের ১৪ হাজার ৩৮৫ পদে নিয়োগের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) এ ফল প্রকাশ করা হয়।
ফলাফলে দেখা যায়, চট্টগ্রাম জেলায় সর্বাধিক ২ হাজার ৮০৭ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর কুমিল্লা থেকে ২ হাজার ৫৬৪ জন, কুড়িগ্রাম থেকে ২ হাজার ৪৬০ জন, দিনাজপুর থেকে ২ হাজার ৪২১ জন, গাইবান্ধা থেকে ২ হাজার ২৯৫ জন, সিরাজগঞ্জ থেকে ২ হাজার ১২৩ জন এবং সুনামগঞ্জ থেকে ২ হাজার ৬০ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন।
উল্লেখ্য, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল গত ২১ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয়। এতে মোট ৬৯ হাজার ২৬৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। একই সঙ্গে জেলাভিত্তিক উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়।
গত বছরের ৫ ও ১২ নভেম্বরের বিজ্ঞাপনের আলোকে ৬১টি জেলায় (তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতভুক্ত সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৫-এর লিখিত পরীক্ষা ১ হাজার ৪০৮টি কেন্দ্রে গত ৯ জানুয়ারি একযোগে অনুষ্ঠিত হয়।
সহকারী শিক্ষকের ১৪ হাজার ৩৮৫টি পদের বিপরীতে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৯৫টি আবেদন জমা পড়ে এবং মোট ৮ লাখ ৩০ হাজার ৮৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন।
হাসপাতালে ভর্তি জামায়াত প্রার্থী আমির হামজা
কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ও আলোচিত ইসলামিক বক্তা মুফতি আমির হামজা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে তিনি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন।
জানা যায়, সকাল সাড়ে ১০টায় সদর উপজেলার বিত্তিপাড়া এলাকায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় জামায়েত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা অসুস্থতা বোধ করলে তাকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার হোসেন ইমাম জানান, কয়েক দিন ধরেই তিনি পেটের সমস্যায় ভুগছিলেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। তবে সাড়ে ১২টায় দিকে হাসপাতালে আসার পরই তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পেটের সমস্যা এবং বমির কারণে তিনি লবণশূন্যতায় ভুগছিলেন। বর্তমান তার অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি আশঙ্কা মুক্ত রয়েছেন।
তবে এ বিষয়ে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে কোনো তথ্য জানানো হয়নি।
বার্সেলোনার বিপক্ষে মেসির গোল
স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা এবং লিওনেল মেসি যেন একে অন্যের পরিপূরক। এলএমটেনের আজকের এই অবস্থানে আসার পেছনে জড়িয়ে আছে কাতালান ক্লাবটির নাম। সম্পর্ক ছিন্ন হলেও তাই বার্সা মেসির কাছে এক আবেগের নাম হয়ে থাকবে সারা জীবন।
এবার বার্সেলোনার বিপক্ষেই গোল করে নতুন বছর শুরু করলেন লিওনেল মেসি। প্রাক মৌসুম প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বার্সেলোনা এফসির সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। তবে ভক্তদের পরিস্কার করা দরকার যে, এই বার্সেলোনা মেসির সাবেক ক্লাব নয়। এই বার্সা ইকুয়েডরের জনপ্রিয় একটি ক্লাব। তাদের বিপক্ষে খেলতেই ইকুয়েডরের কিতোয় গিয়েছিল মায়ামি। তবে কাঙ্খিত জয় নিয়ে ফিরতে পারেনি ফ্লোরিডার ক্লাবটি।
ম্যাচে নিজে এক গোল করার পাশাপাশি সতীর্থের গোলেও অবদান রাখেন মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের গোলটি ছিল চোখে লেগে থাকার মতো। তাঁর কল্যাণে ৩১ মিনিটে লিড নেয় মায়ামি। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে বার্সার অর্ধে ছুটতে থাকেন মেসি। বক্সে ঢোকার সময় দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে জালে জড়ান। কিছুই করার ছিল না প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের।
১০ মিনিটের মাথায় ম্যাচে ফেরে বার্সেলোনা। তাদের হয়ে জালের ঠিকানায় বল পাঠান হোয়াও রোজাস। বিরতিতে যাওয়ার আগেই স্কোরলাইন ২-১ করে মায়ামি। ডি বক্সে মেসির পাস থেকে বল পেয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন সফরকারীদের মেক্সিকান ফরোয়ার্ড বার্তেরেম। এদিন পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন না মেসি। দুই গোলে অবদান রাখা এই ফুটবলারকে ৬০ মিনিটে তুলে নেন মায়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাশচেরানো। বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মেসির বন্ধু লুইস সুযারেজ।
ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের ৩ মিনিট আগে দশজনের দলে পরিণত হয় মায়ামি। ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বদলি নামা ডেভিড আয়ালা। সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতা টানে বার্সা। তাদের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন থমাস মার্টিনেজ।
