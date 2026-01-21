প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ফল দেখবেন যেভাবে

Connect with us

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) প্রকাশ হতে পারে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বুধবার (২১ জানুয়ারি) মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সূত্র জানায়, ফলাফল তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। আজ পুরো কাজ শেষ করতে পারলে আজই ফল প্রকাশ করা হতে পারে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হবে৷ এর বেশি এই মুহূর্তে আর কিছু বলা সম্ভব না।

নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ নিয়ে সভা হয়েছে। যে কোনো সময় ফল প্রকাশ করা হতে পারে।

ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর প্রার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট dpe.gov.bd অথবা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mopme.gov.bd-এ লগইন করে তাদের ফলাফল (Check Result by Roll Number) দেখতে পারবেন। এছাড়া উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মোবাইলে টেলিটকের মাধ্যমে এসএমএস (Primary Result SMS Notification) পাঠিয়েও জানিয়ে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি দেশের ৬১ জেলায় এই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শুরুর আগে থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্নফাঁসের গুজব, পরীক্ষা চলাকালীন ডিজিটাল জালিয়াতি ও ডিভাইসের মাধ্যমে অসাধু উপায় অবলম্বনের দায়ে ২০৭ জন প্রার্থীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের সত্যতা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আজ বিকেলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

top2

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতিদের জন্য সুখবর

Published

10 hours ago

on

জানুয়ারি ২১, ২০২৬

By

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালনের মেয়াদ আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

এতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৫ জানুয়ারির নির্দেশনার আলোকে বোর্ডের আওতাধীন সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির বর্তমান সভাপতিরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা পৃথক এক পরিপত্রে জানানো হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বিদ্যমান সার্বিক পরিস্থিতির কারণে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কার্যক্রমে যেন কোনো অচলাবস্থা সৃষ্টি না হয়, সে লক্ষ্যে সভাপতিদের দায়িত্বের মেয়াদ সাময়িকভাবে বাড়ানো প্রয়োজন। সে অনুযায়ী সব শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

Continue Reading

top2

সরকারি শীর্ষ কর্মকর্তার নামে প্রতারণা, শামীম ওসমান গ্রেপ্তার

Published

22 hours ago

on

জানুয়ারি ২০, ২০২৬

By

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পরিচয় ব্যবহার করে সরকারি প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বিভ্রান্ত করার গুরুতর অভিযোগে মো. শামীম ওসমান (২৯) নামে এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে রাজশাহীর জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কাছে রাজনৈতিক নির্দেশনা ও অর্থ দাবি করার ঘটনায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মঙ্গলবার (২০ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দীন খান।

সিআইডি সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তার শামীম ওসমান নিজেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পরিচয় দিয়ে রাজশাহীর জেলা প্রশাসকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠান। ওই বার্তায় তিনি দাবি করেন, রাজশাহীতে কোনো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো নির্বাচন সম্ভব নয়।

এ ছাড়া তিনি জেলা প্রশাসকের কাছে মাসিক ‘কালেকশন’ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চান এবং দ্রুত তার ব্যক্তিগত বিকাশ নম্বরে এক লাখ টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেন।

প্রতারণা করে গাড়ি নিয়ে উধাও রাজশাহীর যুবদল নেতা তন্ময়!
প্রতারণা করে গাড়ি নিয়ে উধাও রাজশাহীর যুবদল নেতা তন্ময়!
বিস্তারিত পড়ুন
হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো বার্তাটি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় রাজশাহী জেলা প্রশাসন বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। এরপর সিপিসি ও সিআইডির সাইবার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড অপারেশন শাখা যৌথভাবে বিষয়টি তদন্তে নেয়। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সিআইডির একটি বিশেষ দল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভুয়া বার্তার উৎস শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

সিআইডি জানায়, সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে শামীম ওসমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় তার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ও ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সিআইডির তথ্যমতে, শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে আগেও একই ধরনের প্রতারণার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তার অপরাধ ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণা করে আসছিলেন।

এদিকে রাজশাহীর বাঘা থানায় শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে পূর্বে জারি করা একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় তাকে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিআইডি জানিয়েছে, এ ধরনের প্রতারণা রোধে সাইবার নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

Continue Reading

top2

যেভাবে হত্যা করা হয় র‌্যাব কর্মকর্তাকে

Published

1 day ago

on

জানুয়ারি ২০, ২০২৬

By

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে র‌্যাবের অভিযানের সময় দুর্বৃত্তরা প্রথমে নায়েব সুবেদার আবদুল মোতালেবের সরকারি অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তার পায়ে গুলি করে। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলাকারীরা। এরপর লাঠি, রড, কাঠযা পেয়েছে, তা দিয়ে তাকে পিটিয়ে ঘটনাস্থলে হত্যা করে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় আসামি ধরতে গিয়ে মোতালেব এ হামলার শিকার হন। সেই সঙ্গে আক্রান্ত হন র‌্যাবের আরও দুই সদস্য ও এক সোর্স। তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। র‌্যাবের দুই সদস্য হলেন কনস্টেবল আরিফ ও নায়েক ইমাম।

বিষয়টি নিশ্চিত করে র‍্যাব-৭-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফফর হোসেন বলেন, আমাদের একটি অপারেশন টিম সলিমপুরে এক গুরুত্বপূর্ণ আসামি ধরতে যায়। অপারেশন চলাকালে সন্ত্রাসীদের হামলায় ওই র‌্যাব সদস্য নিহত হন।

র‍্যাব-৭-এর এক কর্মকর্তা বলেন, জঙ্গল সলিমপুরে একটি মামলার সশস্ত্র আসামি লুকিয়ে আছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাবের ১৬ সদস্যের একটি দলে বিকেলে অভিযানে যায়। এ সময় একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কার্যালয়ে আসামি লুকিয়ে ছিল বলে ধারণা করে সেখানে চারজন ঢুকলে অতর্কিতে তাদের ওপর হামলা হয়।

তিনি বলেন, আমাদের চার সদস্য ভেতরে প্রবেশ করার পরই ২০-২৫ জন লোক চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অত্যন্ত নৃশংসভাবে পেটালে তারা লুটিয়ে পড়েন। এর মধ্যে নায়েব সুবেদার আবদুল মোতালেব ঘটনাস্থলেই মারা যান।

হামলার পরেই র‍্যাবের বাকি সদস্যরা এলাকায় ঢুকে আহত তিনজনকে উদ্ধার করেন। বর্তমানে সলিমপুর-লিঙ্ক রোড এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত র‍্যাব, পুলিশ ও বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

হামলার সময় চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার পরও র‌্যাব সদস্যরা গুলি চালাননি। এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা নিশ্চিত হতে চাইছিলাম যে ভেতরে কোনো নিরীহ মানুষ আছেন কি না। আত্মরক্ষায় ন্যূনতম চেষ্টা ছাড়া সদস্যরা অস্ত্র ব্যবহার করেননি। হামলাটা ছিল পরিকল্পিত এবং হঠাৎ।

নিহত মোতালেব অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত সদস্য ছিলেন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বাকি তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। হামলাকারীদের শনাক্তে আমরা কাজ করছি।

এ বিষয়ে সীতাকুণ্ড থানার ওসি মো. মহিনুল ইসলাম বলেন, র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বর্তমানে মোতালেবের মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে।

জঙ্গল সলিমপুর

চার দশক ধরে সরকারি পাহাড় ও খাসজমি দখল, সন্ত্রাসী তৎপরতা, সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে একটি অস্থিতিশীল এলাকা হিসেবে এটি পরিচিত। প্রায় তিন হাজার ১০০ একর এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা এখানকার বসতিগুলো পাহাড়খেকো, সশস্ত্র দল ও দখলদারদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

জেলা প্রশাসনের হিসাবে, এলাকায় প্রতি শতক জমির বাজারমূল্য ৯ থেকে ১০ লাখ টাকা। সে হিসাবে দখল হয়ে থাকা সরকারি জমির মূল্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা।

গত বছর দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জঙ্গল সলিমপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ড, সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা আরও বেড়েছে। এর আগেও প্রশাসন, র‍্যাব ও পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর একাধিকবার হামলার ঘটনা ঘটেছে।

Continue Reading

