রাজনীতি
ফরিদপুরে ব্যানার টানানো ঘিরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর দুই সমর্থককে ছুরিকাঘাত
ফরিদপুরের মধুখালীতে নির্বাচনী ব্যানার টানানোকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর দুই সমর্থককে ছুরিঘাতের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মধুখালী উপজেলার জাহাপুর ইউনিয়নের দস্তুরদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন, দস্তুরদিয়া গ্রামের জাহিদ হাসানের ছেলে আবিদ হাসান রনি (২৫) ও আলিফ হাসান (২৩)। তারা স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল বাশার খানের (ফুটবল প্রতীক) সক্রিয় কর্মী বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে ব্যানার টানাতে গেলে প্রতিবেশী জিহাদ নামের এক যুবক তাদের বাধা দেন। এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী টাকা দিয়েছে এমন অভিযোগ তুলে তাদের কাছে টাকা দাবি করা হয়। একপর্যায়ে কথা কাটাকাটির জেরে জিহাদ ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম করে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল বাশার খান বলেন, ‘আমার সমর্থকরা ব্যানার টানাতে গেলে তাদের বলা হয়—এটা বিএনপির এলাকা, এখানে অন্য কোনো প্রার্থীর প্রচার চলবে না। পরে কিছুটা দূরে গিয়ে ব্যানার টানানোর সময় পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ কীভাবে নিশ্চিত হবে-সেটাই বড় প্রশ্ন।’
তবে আহতদের চাচা ও জাহাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাহাক মোল্লা ঘটনাটিকে রাজনৈতিক নয় বলে দাবি করেছেন।তিনি বলেন, ‘অভিযুক্ত জিহাদ মাদকাসক্ত। রাজনীতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। ব্যক্তিগত ক্ষোভ কিংবা অন্য কোনো ইন্ধন থেকে এ ঘটনা ঘটতে পারে।’
অন্যদিকে বিএনপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে ফরিদপুর-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী খন্দকার নাসিরুল ইসলাম বলেন, ‘বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা কখনো ছুরিকাঘাতের রাজনীতি করে না। মাদকাসক্ত কেউ আমাদের কর্মী হতে পারে না।এ ঘটনার সঙ্গে বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তাইজুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। তবে কাউকে আটক করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবক মাদকাসক্ত। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাজনীতি
বেকারমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন : জামায়াত প্রার্থী অধ্যক্ষ আনোয়ারী
কক্সবাজারের উখিয়ার জালিয়াপালং ও রাজাপালং ইউনিয়নে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত এবং ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য সমর্থিত সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যক্ষ মাওলানা নুর আহমদ আনোয়ারীর সমর্থনে বিশাল পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পথসভাগুলো একপর্যায়ে জনসমুদ্রে রূপ নেয়।
পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যক্ষ মাওলানা নুর আহমদ আনোয়ারী বলেন, দেশ ও জাতিকে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্ত করতে হলে সৎ, যোগ্য ও আদর্শবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে তাদের ‘লাল কার্ড’ দেখানোর আহ্বান জানান।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কক্সবাজার জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জাহেদুল ইসলাম বলেন, ইসলামভিত্তিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জনগণের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।
এছাড়া জাতীয় নাগরিক পার্টির কক্সবাজার জেলা নেতা ও উখিয়া-টেকনাফ অঞ্চলের ‘হ্যাঁ ভোটের অ্যাম্বাসেডর’ মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, জনগণ এবার পরিবর্তন চায় এবং ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে পরিবারতন্ত্রের রাজনীতিকে উখিয়া-টেকনাফ থেকে বিদায় জানাবে। তিনি আরও বলেন, নুর আহমদ আনোয়ারী নির্বাচিত হলে পুরো এলাকায় এমপি হবে একজন, আর শাহ জাহান চৌধুরী নির্বাচিত হলে এমপি হবে পথে পথে ও গ্রামে গ্রামে।
পথসভায় খেলাফত মজলিস কক্সবাজার জেলার সহ-সভাপতি আবু আব্দুল্লাহ আল হোসাইনসহ ১১ দলীয় রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
পথসভা দু’টিতে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।
রাজনীতি
ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে অস্ত্রসহ মাহবুবুর রহমান সজিব নামে যুবদলের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের ময়েনদিয়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার মাহবুবুর বোয়ালমারী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে রয়েছেন।
গতকাল রাত ১১টার দিকে জেলা সেনা ক্যাম্প এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের আওতাধীন বোয়ালমারী সেনা ক্যাম্পের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী এই অভিযান পরিচালনা করে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা নেওয়া হয়েছে এবং আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
জানতে চাইলে জেলা যুবদলের সভাপতি মো. রাজিব হোসেন বলেন, ‘ঘটনাটি আমি এখনো জানি না। খোঁজ নিয়ে বলা যাবে। এ ছাড়া দলের কেউ হলে তদন্ত সাপেক্ষে কেন্দ্র ব্যবস্থা নিতে পারে।’
সন্তানকে ছাত্রশিবিরের হাতে তুলে দিলেন বিএনপি নেতা
পটুয়াখালীর বাউফলের সাবেক বিএনপি নেতা জায়েদ মাহমুদ তার নিজের সন্তান সাইফ মাহমুদকে (১৬) ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের সন্তানকে সংগঠনটির এক নেতার হাতে তুলে দেন।
জানা গেছে, জায়েদ মাহমুদ বাউফল সদর ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাউফল উপজেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শাজাহান মিয়ার সন্তান। দীর্ঘদিন বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি সম্প্রতি দলটি ত্যাগ করেন।
পরে জামায়াতে ইসলামী নেতা ও পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের হাত ধরে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।
দলীয় সূত্র জানায়, বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাউফল উপজেলা ছাত্রশিবিরের কার্যালয়ে বাউফল উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ইসহাক মাওলানার উপস্থিতিতে জায়েদ মাহমুদ তার সন্তানকে বাউফল পৌর ছাত্রশিবিরের সভাপতি নাহিদসহ সংগঠনটির দায়িত্বশীলদের কাছে তুলে দেন।
ঘটনার ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়। স্থানীয় বিএনপির একাংশ এ ঘটনাকে রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তনের প্রকাশ্য উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে, জামায়াত ও ছাত্রশিবির সংশ্লিষ্টরা এটিকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম বলে মন্তব্য করছেন।
এ বিষয়ে সাবেক বিএনপি নেতা জায়েদ মাহমুদ বলেন, ‘আমার সন্তানকে বাউফল পৌর ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে সোপর্দ করে দিয়ে গেলাম। এই পথের জিহাদে আমি জয়ী হব কি না, তা আমি জানি না—আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আমি বিশ্বাস করি, আমি যদি এই পথে নাও থাকি, ইনশাআল্লাহ আমার সন্তান এই আদর্শ ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখবে।’
এ বিষয়ে বাউফল উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি লিমন হোসেন বলেন, একজন বাবা তার সন্তানকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের আদর্শিক কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন। তবে এটি তাৎক্ষণিক কোনো পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব বা সদস্যপদ নয়। বর্তমানে সে সমর্থক পর্যায়ে রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী সমর্থক পর্যায়ে নিয়মিত রিপোর্ট রাখতে হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয় এবং কোরআন তিলাওয়াতসহ ইসলামী অনুশীলনে অংশ নিতে হয়। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ধাপে ধাপে তাকে সাংগঠনিক কার্যক্রমে যুক্ত করা হবে।
