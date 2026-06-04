খেলাধুলা
ফিফার বিরুদ্ধে মার্কিন শিল্পীর মামলা
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের প্রচারণার জন্য ডালাস শহরের একটি ঐতিহাসিক তিমির ম্যুরাল মুছে ফেলার অভিযোগে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর বিরুদ্ধে ২৫ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা করেছেন মার্কিন শিল্পী রবার্ট ওয়াইল্যান্ড।
ডালাসের কেন্দ্রস্থলে একটি ভবনের দুই দেওয়াল জুড়ে আঁকা ‘হোয়েলিং ওয়াল ৮২’ নামের ম্যুরালটি ১৯৯৯ সালে সম্পন্ন করেন ওয়াইল্যান্ড। প্রায় ১ হাজার ৫৮০ বর্গমিটার আয়তনের এই শিল্পকর্মটি তিন দশকের কাছাকাছি সময় ধরে শহরের অন্যতম পরিচিত নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল।
তবে গত মাসে বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে নতুন শিল্পকর্ম স্থাপনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে ম্যুরালটির ওপর রং করা শুরু হয়, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে।
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নেপালকে হারিয়ে সাফের ফাইনালে বাংলাদেশ
আসরের আগের দুবারও শিরোপার মঞ্চে উঠেছিল বাংলাদেশ। এবার শক্ত প্রতিপক্ষ নেপাল বাধাও ডিঙিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। শেষ চারের লড়াইয়ে এসেছে ২-১ গোলের জয়। তাতেই টানা তৃতীয়বার নারী সাফের ফাইনালে বাংলাদেশ নারী দল।
বুধবার (৩ জুন) গোয়ার জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে লড়াইটা জমে উঠেছিল। হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছে ঋতুপর্ণা-সাগরিকারা। ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে নেপালের আত্মঘাতী গোল বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করে।
রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে নেপাল হারে ২-১ গোলে। গত দুই ফাইনালে নেপালকে তাদের মাঠে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ। ৬ জুনের ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হবে ভারত-ভুটান দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জয়ী দল।
ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে শুরু ভালো হয়নি বাংলাদেশের। সেই সুযোগে ম্যাচের ২৩ মিনিটে লিড নেয় নেপাল। পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে।
বিরতির বাঁশি বাজার ঠিক আগমুহূর্তে দুর্দান্ত এক গোল করেন ঋতুপর্ণা চাকমা। কর্নার কিক থেকে সরাসরি বাঁকানো শটে নেপালের জালে বল পাঠিয়ে দলকে ১-১ সমতায় ফেরান তিনি।
বিরতির পর দুই দলই জয়ের নেশায় মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে গোল করার সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলাদেশের সাগরিকা। তবে নেপাল অধিনায়ক গোলকিপার সুব্বার ক্ষিপ্রতায় সাগরিকার শটটি ফিরে যায়।
ম্যাচের যোগ করা সময়ে ভাগ্য সহায় হয় বাংলাদেশের। শামসুন্নাহার জুনিয়রের একটি পাস ছিল সাগরিকার উদ্দেশে। সাগরিকার চাপে নেপালের রক্ষণভাগ তালগোল পাকিয়ে ফেলে এবং আত্মঘাতী গোল দিয়ে বসে। এরপর শেষের বাঁশি বাজলে ফাইনালে ওঠার আনন্দে মেতে ওঠে বাংলাদেশের মেয়েরা।
খেলাধুলা
৪ মাস ফুটবল না খেলা ১৭ জনকে নিয়ে বিশ্বকাপে যাচ্ছে ইরান
যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় বসতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপের বাকি ৯ দিন। মঙ্গলবার ২৬ জনের দল জানাল এশিয়ার দেশ ইরান। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের বিপক্ষে যুদ্ধে থাকায় বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। সেটি কেটে গেছে। তবে সহিংসতার কারণে দেশটির ঘরোয়া লিগ বন্ধ ছিল বলে এমন ১৭ জন দলে ডাক পেয়েছেন যারা গত ফেব্রুয়ারি থেকে কোন ম্যাচ খেলেনি।
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে ফেব্রুয়ারি থেকে দেশটিতে ঘরোয়া ফুটবল লিগ স্থগিত। গত ৪ মাস লিগের কোন ম্যাচ খেলা হয়নি। ফুটবলের বাইরে থাকার এই বিষয়টি অবশ্য কোচ আমির ঘালেনোইয়ের জন্য কোন বাধা হয়নি।
ডাক পেয়েছেন বিদেশী লিগে খেলা ৯ জন, যার একজন গ্রিসের অলিম্পিয়াকোসে খেলা তারকা ফরোয়ার্ড মেহদী তারেমি। আক্রমণে মেহদীর সতীর্থ সরদার আজমুনকে নেয়া হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইরানি কর্তৃপক্ষের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করে পোস্টে দেয়ায় আজমুনকে বাদ দেয়া হয়েছে। ইরান দলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাবে খেলে ৫ জন, বেলজিয়ামের ক্লাবের ২ জন, গ্রিস এবং রাশিয়ার ক্লাবে খেলা একজন করে আছেন।
তুরস্কের আনাতোলিয়ায় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান। শুক্রবার মেক্সিকোর টিহুয়ানায় টুর্নামেন্টের ক্যাম্পের জন্য রওনা হবে। তাদের পূর্বের ক্যাম্প ছিল অ্যারিজোনার টুকসনে। সেখান থেকে দেশটি সরে আসতে চাইলে, ফিফা অনুমোদন দেয়।
বিশ্বকাপে ‘জি’ গ্রুপে ক্যালিফোর্নিয়ার সোফি স্টেডিয়ামে প্রথম দুটি ম্যাচ খেলবে ইরান। ১৬ জুন বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে যাত্রা শুরু করবে। ছয়দিন পর বেলজিয়ামের বিপক্ষে এবং ২৬ জুন লুমেন ফিল্ডে মিশরের মুখোমুখি হবে দেশটি।
জনপদ সংবাদ
ইরান বিশ্বকাপ দল
কোচ: আমির ঘালেনোই
গোলরক্ষক: আলিরেজা বেইরানভান্দ, সৈয়দ হোসেইন হোসেইনি, পায়াম নিয়াজমান্দ।
ডিফেন্ডার: দানিয়াল আইরি, এহসান হজসাফি, সালেহ হারদানি, হোসেইন কুহনানি, সুজা খলিলজাদেহ, মিলাদ মোহাম্মাদী, আলী নেমাতি, রামিন রেজাইয়ান।
মিডফিল্ডার: রুজবেহ চেশমি, সাঈদ ইজাতোলাহি, মেহদী ঘায়েদি, সামান ঘোদ্দোস, মোহাম্মদ ঘোরবানি, আলিরেজা জাহানবখশ, মোহাম্মদ মোহেবি, আমির মোহাম্মদ রাজ্জাঘিনিয়া, মেহদী তোরাবি, আরিয়া ইউসোফি।
ফরোয়ার্ড: আলী আলিপৌর, দিনিজ দরগায়ি, আমিরহোসেইন হোসেইনজাদেহ, মেহদী তারেমি, শাহরিয়ার মোহঘানলু।
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উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা পিএসজির ঘরে
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জিতেছে প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (পিএসজি)। রোমাঞ্চকর ফাইনালে আর্সেনালের সঙ্গে নির্ধারিত সময়, অতিরিক্ত সময় এবং টাইব্রেকারের লড়াই শেষে শিরোপা জিতে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট নিজেদের করে নেয় ফরাসি ক্লাবটি।
হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে আর্সেনালকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (পিএসজি)। বহু বছরের অপেক্ষা শেষে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ট্রফি নিজেদের ঘরে তুলেছে ফরাসি জায়ান্টরা।
ম্যাচের শুরুটা অবশ্য দারুণ ছিল আর্সেনালের। ষষ্ঠ মিনিটেই কাই হাভার্টজের গোলে এগিয়ে যায় ইংলিশ ক্লাবটি। পিএসজির রক্ষণভাগের ভুল কাজে লাগিয়ে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে গোল করেন জার্মান এই ফরোয়ার্ড।
গোল হজমের পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয় পিএসজি। বলের দখলে আধিপত্য বিস্তার করে একের পর এক আক্রমণ চালালেও প্রথমার্ধে সমতায় ফিরতে পারেনি তারা। আর্সেনালের সংগঠিত রক্ষণ এবং গোলরক্ষক ডেভিড রায়ার দৃঢ়তায় পিছিয়েই বিরতিতে যেতে হয় ফরাসি দলকে।
বিরতির পর আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ায় পিএসজি। ম্যাচের ৬২ মিনিটে খভিচা কাভারাতসখেলিয়ার ওপর ফাউলের ঘটনায় পেনাল্টি পায় দলটি। ভিএআর পর্যালোচনার পর রেফারি নিজের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। তিন মিনিট পর স্পট-কিক থেকে গোল করে পিএসজিকে সমতায় ফেরান উসমান ডেম্বেলে।
এরপর ম্যাচে জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে দুই দলই। একাধিক সুযোগ তৈরি হলেও নির্ধারিত ৯০ মিনিটে আর কোনো গোল হয়নি। ফলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।
অতিরিক্ত সময়েও আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে লড়াই। তবে দুই দলের রক্ষণভাগ ও গোলরক্ষকদের দৃঢ়তায় আর কোনো গোলের দেখা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত শিরোপা নির্ধারণের জন্য ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।
টাইব্রেকারে স্নায়ুচাপের পরীক্ষায় আর্সেনালকে হারিয়ে দেয় পিএসজি। দলের খেলোয়াড়রা নির্ভুল শট নিয়ে গোল করলেও আর্সেনালের কয়েকজন খেলোয়াড় ব্যর্থ হন। ফলে শেষ হাসি হাসে ফরাসি ক্লাবটি।
এই জয়ের মাধ্যমে ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জিতল পিএসজি। বহু বছর ধরে ইউরোপ সেরার স্বপ্ন দেখা ক্লাবটির জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক অর্জন। একই সঙ্গে ক্লাবটির সমর্থকদের দীর্ঘ অপেক্ষারও অবসান ঘটল।
শিরোপা জয়ের পর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন পিএসজির খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সমর্থকরা। ইউরোপিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে নিজেদের নাম লেখানোর এই রাত পিএসজির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
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ফিফার বিরুদ্ধে মার্কিন শিল্পীর মামলা
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