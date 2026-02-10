বগুড়ায় বিএনপি ও জামায়াতের তুমুল সংঘর্ষ

top2
বগুড়ায় বিএনপি ও জামায়াতের তুমুল সংঘর্ষ
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার নন্দীগ্রামে ভোটের টাকা বিতরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতিসহ দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে উপজেলার পারশুন গ্রামে এ সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের দাবি, সোমবার রাতে পারশুন গ্রামের আব্দুল আজিজের বাড়িতে কয়েকজনের সন্দেহজনক সমাগম দেখে তারা সেখানে যান। এ সময় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা বেলালসহ জামায়াতের কয়েকজন নেতাকর্মী ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে বিএনপির নেতাকর্মীরা বেলালসহ দুজনকে আটক করে বুড়ইল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানার বাড়িতে নিয়ে যান।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও অভিযোগ রয়েছে, পুলিশের উপস্থিতিতেই জামায়াতের প্রায় দুই শতাধিক নেতাকর্মী লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মাসুদ রানার বাড়িতে হামলা চালায়। হামলায় মাসুদ রানা ও তার ভাইকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং আটক থাকা দুজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
এ সময় মাসুদ রানার বাড়িসহ আশপাশের তিনটি বাড়ি ও একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মাসুদ রানাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বগুড়া-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ হামলার অভিযোগ অস্বীকার বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি। বরং বিএনপির নেতাকর্মীরাই আমাদের কর্মী গালিবকে মারধর করে আহত করেছে। মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমাদের দুই কর্মীকে আটক রেখে নির্যাতন করা হয়েছে।
বিএনপির প্রার্থী মোশারফ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে কীভাবে এমন হামলার ঘটনা ঘটল, তা আমাদের বোধগম্য নয়। এভাবে পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভোটের দিন পরিস্থিতির চরম অবনতি হবে। আমরা এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।
জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার হোসেন বলেন, এ ঘটনায় এখনও কোনো পক্ষই মামলা করেনি। তবে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
‘সুযোগ তৈরি হলে সবাই রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে: জাইমা
রাজধানীর মহাখালীর ডিওএইচএস খেলার মাঠে আয়োজিত ‘চায়ের আড্ডা’ অনুষ্ঠানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র গঠন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যানজট, সাইবার বুলিং, গ্যাস-পানি সংকটসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে তাদের ভাবনা তুলে ধরেন। এ সময় জাইমা রহমান বলেন, সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে সব ধরনের মানুষই রাষ্ট্র গঠনের কাজে অংশ নিতে পারে। উদ্দেশ্য এক হলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ কাজ করতে আগ্রহী হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বলেন, একা কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়—সমষ্টিগত উদ্যোগ প্রয়োজন। জুলাই আন্দোলনে আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়েও পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ ও আলোচনা রয়েছে বলে জানান তিনি।
আড্ডায় শিক্ষার্থীরা ঢাকা শহরের যানজট, পরিবেশ দূষণ, সড়ক নিরাপত্তা ও নগর ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা তুলে ধরেন। জাইমা রহমান বলেন, নিরাপদ সড়ক, হাঁটার উপযোগী পরিবেশ ও সবুজায়ন নিশ্চিত করা জরুরি।
অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে। জাইমা রহমান বলেন, নতুন প্রজন্মের মাধ্যমেই এ দূরত্ব কমানো সম্ভব।
আয়োজকদের জানান, প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ আয়োজনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৫৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।
বাঁশের লাঠি নিয়ে ভোটকেন্দ্রে থাকার আহ্বান জামায়াত প্রার্থীর
প্রয়োজনে কাঁচা বাঁশের লাঠি নিয়ে কামারখন্দবাসীকে ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করার আহ্বান জানিয়েছেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি যারা ভোটকেন্দ্রে ভোট ডাকাতি করতে আসবে। আপনারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকবো, প্রশাসনও থাকবে। কিন্তু আপনারা যদি দুর্বল হলে কেউ আপনাদের পাশে দাঁড়াবে না; চাঁদা দিয়ে এই দেশে বসবাস করতে হবে।’
সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে সিরাজগঞ্জ শহরের বাজার স্টেশন মুক্তির সোপান চত্বরে মিছিল শুরুর আগে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা একদিন রুখে দাঁড়ান, প্রতিহত করেন, ভোট ডাকাতদের নির্মুল করুন। তাহলে পাচঁ বছর সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।
এর আগে, দুপুরের পর শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসতে থাকে জামায়াতের নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা। ধীরে ধীরে মুক্তির সোপান চত্বর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। পরে বিকেল ৪ টার দিকে মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রচার মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
এ সময় জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন
জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির সাবেক এমপির ভাইসহ ৩৫০ জন
লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল থেকে ৩৫০ জন জামায়াতে যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত নাজিম উদ্দিন আহমেদের ভাই রিয়াজ উদ্দিন রাজনও রয়েছেন।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রামগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে আয়জিত অনুষ্ঠানে যোগদানকৃতদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।
যোগদান অনুষ্ঠান থেকে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনের জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের শাপলা কলি প্রার্থীর পক্ষে গণমিছিল করা হয়।
মিছিলটি উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও লক্ষ্মীপুর-১ আসনের প্রার্থী মাহবুব আলম, রামগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির নাজমুল হাসান পাটওয়ারী, রামগঞ্জ পৌর জামায়াতের আমির হাসান মাহমুদ বান্নাহ প্রমুখ।
এনসিপির প্রার্থী মাহবুব আলম বলেন, ‘বিএনপির নেতাকর্মীরা দলে দলে ১১ দলীয় জোটে যোগ দিচ্ছেন। ভোটের দিনও শাপলা কলিতে ভোট দিয়ে হাজার হাজার বিএনপির লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।
