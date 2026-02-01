Connect with us

বড় পর্দায় আসতে চলেছে নাগিন

ভারতীয় টেলিভিশনের পর্দায় একসময় যে গল্প দর্শকদের শিহরিত করেছিল, সেই রহস্য, রোমাঞ্চ আর প্রতিশোধের কাহিনি এবার বড়পর্দায় আরও ভয়ংকর রূপ নিতে চলেছে। ছোট পর্দার জনপ্রিয় ভারতীয় ধারাবাহিক ‘নাগিন’ এবার সিনেমা হিসেবে প্রেক্ষাগৃহে আসতে পারে— এমনই গুঞ্জনে উত্তাল বলিউড। শোনা যাচ্ছে, নিজের সফল এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নতুন মাত্রায় তুলে ধরতে বড় পর্দার জন্য জোর পরিকল্পনা করছেন প্রযোজক একতা কাপুর।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, টেলিভিশন ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে ‘নাগিন’-এর নতুন সংস্করণ সরাসরি সিনেমা হলে মুক্তি দেওয়ার ভাবনা রয়েছে প্রযোজকের। ইতোমধ্যে ছবিটির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়েছে বলেও গুঞ্জন রয়েছে। তবে সিনেমাটির কাস্টিং নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

আগের সিজনগুলোর পরিচিত মুখদের কাউকে দেখা যাবে, নাকি নতুন কোনো অভিনেত্রীকে ‘নাগিন’ চরিত্রে উপস্থাপন করা হবে- তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

উল্লেখ্য, একতা কাপুর প্রযোজিত ‘নাগিন’ টেলিভিশনে একাধিক সিজনে প্রচারিত হয়েছে এবং প্রতিটি সিজনেই দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মৌনী রায়, তেজস্বী প্রকাশসহ বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী এই সিরিজে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

টিআরপি তালিকায় নিয়মিত শীর্ষে থাকার কারণে ‘নাগিন’কে ভারতীয় টেলিভিশনের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে ধরা হয়। এবার সেই জনপ্রিয় গল্প বড়পর্দায় কীভাবে উপস্থাপিত হয়, সেদিকেই নজর দর্শকদের।

শীতকে বিদায় জানালেন সুনেরাহ

Published

2 days ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

লাইট, ক্যামেরা, গ্ল্যামার— সবকিছুকে ছাপিয়ে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে সুনেরাহ বিনতে কামাল। বড় পর্দা ও ওটিটি দুনিয়ায় ধারাবাহিক সাফল্যের পর এবার সামাজিক মাধ্যমে নতুন ঝড় তুলেছেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন তিনি। স্টাইল, আত্মবিশ্বাস আর মোহময় উপস্থিতিতে মুহূর্তেই ভাইরাল সেই সব ফ্রেম, আর নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে প্রশংসা আর আলোচনার ঢেউ।

সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেল ইনস্টাগ্রামে কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন সুনেরাহ। সেখানে তাকে একটি স্লিভলেস ও ব্যাকলেস হালকা নীল রঙের ম্যাক্সি ড্রেসে দেখা গেছে। এলোমেলো চুলে রোদেলা দুপুরে তার স্নিগ্ধ ও খোলামেলা এই উপস্থিতি নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘মিষ্টি শীতকে এক টুকরো বিদায়’।

সুনেরাহর শেয়ার করা এই ছবিগুলোতে ভক্তরা তাদের মুগ্ধতা প্রকাশ করছেন। কেউ কেউ তার গ্ল্যামারের প্রশংসা করে শেয়ার করছেন, আবার কেউ মন্তব্য করছেন তার ফ্যাশন সেন্স নিয়ে। খোলামেলা ভঙ্গিতে ধরা দিলেও ছবিগুলোর নান্দনিকতা দর্শকদের মাঝে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। অনেকেই তার এমন বোল্ড লুককে ‘উষ্ণতা ছড়ানো’র সাথে তুলনা করেছেন; এর আগেও এমন খোলামেলা লুকে ধরা দিয়ে আলোচনায় এসেছেন তিনি।

ছোট পর্দা, বড় পর্দা এবং ওটিটি, সব মাধ্যমেই সমানভাবে বিচরণ সুনেরাহর। দিন যত যাচ্ছে, তার অভিনয় শৈলীতে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মাত্রা। অভিনয়ের পাশাপাশি তার এই ফ্যাশন সচেতনতা তাকে সমসাময়িক অভিনেত্রীদের থেকে আলাদা করে রেখেছে

‘আমার কষ্ট একটাই, ঢাকা-৮ আসনের ভোটার আমি’

Published

4 days ago

on

জানুয়ারি ২৮, ২০২৬

By

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজ ভোট এলাকা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। ভোটের দিন এলাকার পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে স্যোশাল মিডিয়ায় নিজের মতামত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন অভিনেত্রী।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ভেরিফায়েড ফেসবুকে ফারিয়া নিজ ভোট এলাকা ঢাকা-৮ আসনের ভোটার হওয়ার কষ্ট প্রকাশ করেন।

প্রথমে মজা করে লেখেন, শান্তিনগরের ২৪/৭ জ্যাম এইটা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নাই। কিংবা আমার এলাকার কোনো এক মেয়ে জায়েদ খানের ছবি এমবুশ করা বালিশে ঘুমায় এইটা নিয়েও আমার কোনো কষ্ট নাই।

এরপরই ফারিয়া লেখেন, আমার কষ্ট একটাই। শান্তিনগর ঢাকা-৮ আসনে পড়ে আর আমি সেই আসনের ভোটার!

ব্যঙ্গ-রসের আড়ালে এলাকার রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করায় অভিনেত্রীর মন্তব্যে সহমত জানিয়েছেন নেটিজেনরা।

মন্তব্যের ঘরে কেউ কেউ বিষয়টিকে কৌতুকের ছলে দেখলেও বেশিরভাগ নেটিজেনই এলাকার রাজনৈতিক উত্তাপ ও নির্বাচনী সহিংসতার আশঙ্কার কথা মন্তব্যের ঘরে প্রকাশ করছেন।

মতিঝিল, শাহবাগ, রমনা, পল্টন ও শাহজাহানপুর থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৮ আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বিএনপির মির্জা আব্বাস, এনসিপির নাসিরউদ্দিন পাটওয়ারী এবং আলোচিত মডেল মেঘনা আলম।

বিনোদন

আলোচিত বলিউড অভিনেতা গ্রেপ্তার

Published

1 week ago

on

জানুয়ারি ২৪, ২০২৬

By

বলিউড অভিনেতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কামাল রশিদ খান ওরফে কেআরকে-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আন্ধেরির ওশিওয়ারা এলাকায় একটি বহুতল আবাসন লক্ষ্য করে দুটি গুলি চালানোর ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

১৮ জানুয়ারি ওশিওয়ারার একটি আবাসিক ভবনে হঠাৎ দুটি গুলি চালানো হয়। এতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নালন্দা সোসাইটি নামের ওই ভবনের দ্বিতীয় তলায় একজন লেখক-পরিচালকের ফ্ল্যাট এবং চতুর্থ তলায় জনৈক মডেলের ফ্ল্যাটের কাছে দুটি বুলেটের অংশ পাওয়া যায়।

ঘটনার তদন্তে নামে ওশিওয়ারা পুলিশের ১৮ জন সদস্যের একটি বিশেষ টিম। সঙ্গে ছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চের একাধিক দল। শুরুতে সিসিটিভি ফুটেজে কোনো সূত্র না পাওয়ায় পুলিশ কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়লেও ফরেনসিক টিমের সহায়তায় জানা যায় যে, গুলিগুলো কামাল আর খানের বাংলো থেকেই ছোড়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) গভীর রাতে কেআরকে-কে ওশিওয়ারা থানায় নিয়ে আসা হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী, জেরার মুখে অভিনেতা দোষ স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তার লাইসেন্স করা বন্দুক থেকেই এই গুলি চালানো হয়েছিল।

পুলিশ ইতিমধ্যে তার বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ওশিওয়ারা থানার এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেআরকে নিজের বয়ানে গুলি চালানোর দায় স্বীকার করেছেন। তার বন্দুকটি জব্দ করা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য নথিপত্র তৈরির কাজ চলছে।

আজ শনিবার ভোরের মধ্যেই অভিনেতার আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে পুলিশ জানায়। কেন তিনি হঠাৎ এই গুলি চালালেন, তা নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য প্রায়ই আলোচনায় থাকা এই অভিনেতার এমন কর্মকাণ্ডে বলিউডে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

