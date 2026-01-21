top3
বাংলাদেশকে আইসিসির আল্টিমেটাম
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা এক চরম নাটকীয় মোড় নিয়েছে। নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে গিয়ে খেলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এখনো ইতিবাচক সাড়া না দেওয়ায় কঠোর অবস্থান নিচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।
সংস্থাটির বোর্ড সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত খেলতে না গেলে তাদের টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দিয়ে একটি বিকল্প দল অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, আইসিসি বিসিবিকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, ভারতে গিয়ে খেলার ব্যাপারে তাদের ও সরকারের চূড়ান্ত অবস্থান দ্রুত জানাতে হবে।
যদিও বিসিবি এর আগে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার (ডেডলাইন) কথা অস্বীকার করেছিল, তবে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী আইসিসি বোর্ড বৈঠকের পর বিসিবিকে তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য আর মাত্র এক দিন সময় দেওয়া হয়েছে।
আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপের গ্রুপ ‘সি’-তে রয়েছে বাংলাদেশ। সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশের সব ম্যাচ ভারতের ভেন্যুতে। কিন্তু মুস্তাফিজুর রহমান ও আইপিএল কেন্দ্রিক সাম্প্রতিক কিছু বিতর্ক এবং নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ দল ভারতে গিয়ে খেলতে অনীহা প্রকাশ করে আসছে।
বিসিবির প্রস্তাব ছিল তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়া হোক অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করা হোক। তবে আইসিসি এই দাবিগুলোতে সায় দেয়নি।
এদিকে, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ইতিবাচক সাড়া না দেয়, তবে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শূন্যস্থান পূরণে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি
বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে খেলতে ঢাকায় কেইন উইলিয়ামসন
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে নতুন করে যোগ হলো বৈশ্বিক তারকাখচিত রং। বিপিএলের শেষ দিকে আসর মাঁতাতে ঢাকায় পা রেখেছেন অভিজ্ঞ কিউই ব্যাটার কেইন উইলিয়ামসন। চলতি আসরে তিনি মাঠে নামবেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীতে পা রাখেন উইলিয়ামসন। এর আগে থেকেই গুঞ্জন ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ–২০ লিগ শেষ করেই তিনি বিপিএলে যোগ দেবেন। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে তার আলোচনা আগেই চূড়ান্ত হয়েছিল, আর সেটির বাস্তব রূপ মিলল আজ।
রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত আগের দিনই জানিয়েছিলেন, আজ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন উইলিয়ামসন। প্রথমবারের মতো বিপিএলে খেলতে আসা এই কিউই তারকা বিশ্বের নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন, যা নিঃসন্দেহে রাজশাহীর ব্যাটিং লাইনআপকে আরও গভীরতা দেবে।
চলতি আসরে রাজশাহীর স্কোয়াডে আছেন উইলিয়ামসনের স্বদেশি অলরাউন্ডার জিমি নিশামও। আগেই নিশাম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সুযোগ পেলে বাংলাদেশে উইলিয়ামসনকে আনার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত সেই ইচ্ছাই বাস্তব হলো।
বিপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আজ সিলেট টাইটান্সের মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। এই ম্যাচের জয়ী দল ফাইনালে খেলবে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে। এর আগে প্রথম কোয়ালিফায়ারে চট্টগ্রামের কাছে ছয় উইকেটে হেরে যায় রাজশাহী। ১৩৩ রানের লক্ষ্য দিয়েও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ধরে রাখতে পারেনি তারা।
এমন প্রেক্ষাপটে উইলিয়ামসনের অন্তর্ভুক্তি রাজশাহীর জন্য সময়োপযোগী সংযোজন। বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতা আর চাপ সামলানোর দক্ষতা নিয়ে তিনি দলের জন্য কী করতে পারেন—সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।
শপিং মলে ভয়াবহ আগুনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৮
পাকিস্তানের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত করাচি শহরের অন্যতম ব্যস্ত শপিং কমপ্লেক্স গুল প্লাজায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ২৮ জন এবং এখনও নিখোঁজ আছেন ৮১ জন। সেই সঙ্গে আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ।
গুল প্লাজা করাচির সবচেয়ে বড় শপিং মলগুলোর মধ্যে একটি। ১৯৮০ সালে তৈরি হওয়া এই ৪ তলা মার্কেট ভবনটির আয়তন একটি ফুটবল মাঠের চেয়েও বড় এবং ১ হাজার ২ শতাধিক দোকান আছে এখানে। আগুনে এসব দোকানের অধিকাংশই ভস্মীভূত হয়েছে।
গত ১৭ জানুয়ারি শনিবার আগুন লাগে গুল প্লাজায়। শুকনো আবহাওয়ার কারণে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পুরো শপিং কমপ্লেক্সে ছড়িয়ে পড়া সেই আগুনের মাত্রা এত বেশি ছিল যে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের ২৪ ঘণ্টা সময় লেগেছে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে।
ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে সূত্রপাত হয়েছে আগুনের। তবে হতাহত এবং নিখোঁজের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে গুল প্লাজা কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ।
করাচি ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজকে জানিয়েছেন, গুল প্লাজায় মোট ফটক বা গেইটের সংখ্যা ২৬টি, কিন্তু চলাচলের জন্য ২টি বাদে বাকি সবগুলো গেইট সবসময় বন্ধ থাকতো। আগুন লাগার সময়েও ফটকগুলো আর খোলা হয়নি। ফলে শত শত মানুষ শপিং কম্পেক্সটিতে আটকা পড়েছিলেন। এছাড়া মার্কেটের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলোও নষ্ট ছিল বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী, ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এর আগে করাচিতে এত বড় আকারের অগ্নিকাণ্ড দেখা যায়নি। করাচি পুলিশের কর্মকর্তা ও চিকিৎসক ডা. সুমাইয়া সাঈদ জিও নিউজকে জানিয়েছেন, নিহত এবং আহতদের সবাইকে করাচির সিভিক হাসপাতালে আনা হয়েছে এবং নিহতদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৮ জননের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওেয়া গেছে।
করাচি পাকিস্তানের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সিন্ধের রাজধানী। এটি পাকিস্তানের প্রধান বন্দরশহর এবং দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্যের ৮০ শতাংশই হয় এই বন্দরের মাধ্যমে। করাচির গভর্নর কামরান তেসোরি আগুনে নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।
গাজায় ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী ভাইরাস
গাজায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের ভয়াবহ শ্বাসতন্ত্রের ভাইরাস। এতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ভেঙে পড়েছে অঞ্চলটির নাজুক স্বাস্থ্যব্যবস্থা। খবর টিআরটি ওয়ার্ল্ডের।
গাজা সিটির আল-শিফা মেডিকেল কমপ্লেক্সের মেডিকেল পরিচালক মোহাম্মদ আবু সালমিয়া জানান, শিশু, বয়স্ক ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা নজিরবিহীন এক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মধ্যে আছি।’
স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, ভাইরাসটি ফ্লু বা করোনাভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। অপুষ্টি, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ এবং টিকাদানের অভাবের কারণে সব বয়সী মানুষের মধ্যে সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে।
রোগীদের মধ্যে দীর্ঘদিন জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা ও বমির মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, যা অনেক ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ায় রূপ নিচ্ছে। শীত, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ ও তাঁবুতে গাদাগাদি করে থাকা বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জন্য পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।
এদিকে গাজার হাসপাতালগুলোতে তীব্র ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট চলছে। অ্যান্টিবায়োটিক, ক্যানসারের ওষুধ, কিডনি ডায়ালাইসিস ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসাসামগ্রী প্রায় নেই বললেই চলে। মানসিক স্বাস্থ্যসেবাও চরম সংকটে রয়েছে।
আবু সালমিয়া অভিযোগ করেন, ইসরায়েল গাজায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। তার দাবি, জীবনরক্ষাকারী সামগ্রী আটকে দেওয়া হলেও অপ্রয়োজনীয় কিছু পণ্য ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।
তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধ ও পরীক্ষাগার সামগ্রী গাজায় প্রবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পরও ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি ও আহতের সংখ্যা বাড়ছে, যা গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করে তুলছে।
