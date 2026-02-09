Connect with us

বিএনপিতে যোগ দিলেন সাবেক কৃষকলীগ নেতা ও অর্থ পাচার মামলার আসামি

Published

1 hour ago

on

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগ দিয়েছেন কৃষকলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা টাইমস’২৪–এর সম্পাদক মো. আরিফুর রহমান দোলন। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির নির্বাচনি পরিচালনা কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি দলে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান দোলনকে দলে স্বাগত জানান। এ সময় ফরিদপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খন্দকার নাসিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

দোলন বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভোট বিভক্ত না করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বিজয়ী করাই সময়ের দাবি। নীতির প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি বলেও দাবি করেন। এ কারণে ফরিদপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে তিনি ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী খন্দকার নাসিরুল ইসলামের প্রতি সমর্থন জানান।

দলীয় সূত্র জানায়, দোলন প্রথমে ফরিদপুর-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিলেও শেষ সময়ে বিএনপির পক্ষে অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিএনপি চেয়ারপারসন ও মহাসচিবের সঙ্গে সময় না মেলায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিতে না পারলেও নজরুল ইসলাম খানের হাত ধরেই অনানুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন।

উল্লেখ্য, আরিফুর রহমান দোলন বর্তমানে আলোচিত একটি অর্থ পাচার মামলার আসামি। ২৫০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে করা মামলায় গতবছরের ৫ মার্চ ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে তা নামঞ্জুর হয় এবং তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে তিনি ওই মামলায় হাইকোর্ট থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন।

সিআইডির করা এ মামলায় দোলনসহ মোট ৪৭ জন আসামি রয়েছেন। মামলাটি ফরিদপুরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট। মামলাটিতে সাবেক ও বর্তমান আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের একাধিক নেতা-কর্মীর নাম রয়েছে।

জামায়াতের নারীকর্মী হেনস্তার দায়ে ধানের শীষের ৬ কর্মীকে জরিমানা

Published

8 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

By

যশোরের চৌগাছায় জামায়াতের নারী কর্মীদের হেনস্তা ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগে ধানের শীষ প্রতীকের ছয় কর্মীকে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সিনিয়র সহকারী জজ ও বিচারিক কমিটির বিচারক গোলাম রসুল শুনানি শেষে এই আদেশ প্রদান করেন।

দণ্ডিত ব্যক্তিরা জরিমানার টাকা অনাদায়ে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের মুখে পড়বেন, তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় লিয়াকত হোসেন নামে একজনকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আদালতের আদেশ অনুযায়ী, দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ধুলিয়ানি ইউনিয়নের মুক্তারপুর গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন, শিমুল হোসেন ও কবির হোসেনকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে, যা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাদের ১০ দিনের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে, হাকিমপুর ইউনিয়নের মাঠচাকলা গ্রামের শাহাবদ্দীনকে ১০ হাজার টাকা এবং মুকুল ও মন্টু রহমানকে ৫ হাজার টাকা করে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। শাহাবদ্দীনের ক্ষেত্রে অনাদায়ে ১০ দিন এবং মুকুল ও মন্টুর ক্ষেত্রে ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে চৌগাছা উপজেলার ধুলিয়ানী ইউনিয়নের মুক্তারপুর গ্রামে সাধারণ নারীকর্মীরা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে ভোট চাইতে গেলে অভিযুক্ত ইব্রাহিম, লিয়াকত, শিমুল ও কবির তাদের ওপর হামলা চালান। তারা কর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার পাশাপাশি মোবাইল ফোন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেড়ে নেন। একইভাবে হাকিমপুর ইউনিয়নের মাঠচাকলা গ্রামেও শাহাবদ্দীন, মুকুল ও মন্টু রহমান মিলে ভোট চাইতে যাওয়া নারী কর্মীদের লাঞ্ছিত করেন।

আদালত পর্যবেক্ষণে জানান যে, অভিযুক্তদের এই আচরণ ‘সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা-২০২৫ এর ১৫(গ) ও ১৫ (ঘ) বিধির লঙ্ঘন’, যা একটি স্পষ্ট শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গতকাল অভিযুক্তরা সশরীরে আদালতে হাজির হলে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও শুনানির ভিত্তিতে বিচারক এই অর্থদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

দেশে এসেছে ৪ লাখ ২৮ হাজার ৮২৮ প্রবাসীর পোস্টাল ব্যালট

Published

1 day ago

on

ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৬

By

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে প্রবাসী নিবন্ধনকারীদের মধ্যে ৪ লাখ ২৮ হাজার ৮২৮টি পোস্টাল ব্যালট এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশে।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ‘ওসিভি-এসডিআই’ প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান এ তথ্য জানান।

সালীম আহমাদ খান বলেন, আজ সকাল ১১ টা পর্যন্ত ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী প্রবাসীদের কাছে মোট ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৫ লাখ ২৭ হাজার ৪৫০ জন প্রবাসী তাদের ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৫ লাখ ৩ হাজার ৪৪১ জন ইতোমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন।

তিনি আরও জানান, এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে দেশে ও প্রবাসে মিলিয়ে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৪ জন ভোটার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধন করেছেন।

জানা যায়, ৪ লাখ ৮৪ হাজার ৭৬৫ জন প্রবাসী ভোটার তাদের ব্যালট সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস বা ডাক বিভাগে জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে ৩ লাখ ১৮ হাজার ১২৫টি ব্যালট ইতোমধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তারা বুঝে পেয়েছেন।

এদিকে বিদেশের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে (আইসিপিভি) অবস্থানরত ভোটারদের কাছেও পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে ৭ লাখ ৬০ হাজার ৮৯৮ জন নিবন্ধিত ভোটারের ঠিকানায় ব্যালট পাঠানো হয়েছে।

ইসির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রোববার সকাল ১১ টা পর্যন্ত দেশের ভেতরে ৪ লাখ ৪৩ হাজার ৫৪২ জন ভোটার তাদের ব্যালট গ্রহণ করেছেন।

এর মধ্যে ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৮৯৮ জন ভোট দিয়েছেন এবং ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৮২৬ জন তাদের ব্যালট পোস্ট অফিস বা ডাক বাক্সে জমা দিয়েছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৫২ হাজার ৭৭টি ব্যালট গ্রহণ করেছেন।

‘ছুটি চেয়েও পেলাম না, ছেলেটা মারা গেলো, ধন্যবাদ বাংলাদেশ পুলিশ’

Published

1 day ago

on

ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৬

By

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দায়িত্ব পালনের কথা বলে ছুটি না পাওয়ার অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য মেহেদি হাসান। তিনি দাবি করেন, সন্তানের মৃত্যুর মতো ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের মধ্যেও তাকে ছুটি দেওয়া হয়নি।

শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে মেহেদি হাসান লেখেন, ‘ছুটি চাইছিলাম, পাইলাম না; আমার ছেলেটা মারা গেল!!!’

একই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ধন্যবাদ বাংলাদেশ পুলিশ, আমি না থাকলে নির্বাচন আটকে যেতো!! কী জবাব দিবো বউকে?? ‘

এর প্রায় এক ঘণ্টা পর দেওয়া আরেকটি পোস্টে তিনি জানান, তার স্ত্রী তখনো সন্তানের মৃত্যুর খবর জানেন না। চিকিৎসকদের পরামর্শে বিষয়টি জানানো হয়নি বলে উল্লেখ করেন তিনি। একই সঙ্গে রাতের ডিউটি ও সন্তানের মরদেহ তার কাছে পৌঁছানোর বিষয়েও সহায়তা চান।

পোস্টে তিনি নিজের আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থার কথাও তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, চাকরিটি তার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও এই পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বিকল্প কাজের সন্ধান করছেন বলেও জানান।

পরে আরেকটি পোস্টে সন্তান হারানোর শোক প্রকাশ করেন মেহেদি হাসান। সেখানে তিনি লেখেন, তার সন্তান আর পৃথিবীতে নেই এবং সেই শোক তিনি বহন করতে পারছেন না।

উল্লেখ্য, মেহেদি হাসান ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পুলিশ-এ যোগ দেন। বর্তমানে তিনি পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশে কর্মরত রয়েছেন। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়

