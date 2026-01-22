top2
বিএনপির আরেক নেতাকে গুলি
কেরানীগঞ্জে বিএনপির এক নেতাকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলার হজরতপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ ওই নেতার নাম হাসান মোল্লা। তিনি কেরানীগঞ্জের হজরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে হঠাৎ মোটরসাইকেলযোগে আসা একদল দুর্বৃত্ত হাসান মোল্লাকে লক্ষ্য করে তিন থেকে চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এ সময় একটি গুলি তার বুকে লাগে। গুলিবর্ষণের পর দুর্বৃত্তরা দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এতে ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসান মোল্লাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে নেন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
ঘটনার বিষয়ে নিশ্চিত করে বিএনপির ঢাকা-২ আসনের প্রার্থী আমান উল্লাহ আমানের এপিএস উজ্জ্বল হোসেন কালবেলাকে বলেন, হাসান মোল্লা দলের একজন সক্রিয় নেতা। রাতের দিকে কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি চালানো হয়েছে। এটি একটি কাপুরুষোচিত হামলা। আমরা এর সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।
এদিকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম কালবেলাকে বলেন, হাসান মোল্লা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি, তিনি ওয়াজ মাহফিল থেকে ফেরার পথে ঢালিকান্দি এলাকায় পৌঁছালে কে বা কারা তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, ঘটনার কারণ উদঘাটন ও হামলাকারীদের শনাক্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
এ ঘটনায় হজরতপুর ইউনিয়নসহ আশপাশের এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
এর আগে গত ৩ জানুয়ারি যশোর শহরে দুর্বৃত্তদের গুলিতে আলমগীর হোসেন নামে এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। সেদিন রাত পৌনে ৭টার দিকে যশোরের শংকরপুরের নয়ন কাউন্সিলরের অফিসের সামনে তাকে গুলি করা হয়।
নিহত আলমগীর হোসেন (৩৫) যশোর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি শংকরপুর ইসাহাক সড়ক এলাকার মৃত ইন্তাজ চৌধুরীর ছেলে।
top2
অজানা ভাইরাসের আতঙ্কে গাজা, বেড়েছে মৃতের সংখ্যা
ফিলিস্তিনের গাজায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সর্দি-জ্বরেই মৃত্যু হচ্ছে বাসিন্দাদের। আর এ সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে।
মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদনে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়। তাতে বলা হয়, ফ্লুয়ের উপসর্গ নিয়ে মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন মারওয়া কালুব। সাধারণ সর্দি-জ্বরের চিকিৎসা শেষে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন—এটাই ছিল তার বিশ্বাস। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বের হতে হয়েছে আট বছরের মরিয়মের নিথর দেহ নিয়ে।
৩৮ বছর বয়সী এই মা ভেবেছিলেন, প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধক্ষমতা আর সাধারণ ওষুধেই মেয়ের সেরে ওঠা সম্ভব। বাস্তবে তা হয়নি। দীর্ঘ যুদ্ধ, অনাহার ও চিকিৎসাসেবার সংকটে বিপর্যস্ত গাজায় একটি সাধারণ অসুস্থতাই হয়ে উঠেছে প্রাণঘাতী।
প্রায় দুই বছর ধরে চলা ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্যত ধ্বংস হয়ে গেছে। গত বছর অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও হামলা ও অবরোধ অব্যাহত রয়েছে। ত্রাণ প্রবেশে বাধার কারণে মাসের পর মাস অপুষ্টিতে ভুগছে সাধারণ মানুষ, যার ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।
মরিয়মের খালা ইমান কালুব মিডলইস্ট আইকে বলেন, মেয়েটির আগে কোনো জটিল রোগ ছিল না। মৃত্যুর আগে তার তীব্র কাশি, বমি ভাব ও উচ্চ জ্বর দেখা দেয়। ধীরে ধীরে সে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। পরিবারের ধারণা ছিল, ভাইরাসজনিত অসুস্থতা—সময় লাগলেও সেরে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
কয়েক সপ্তাহ ধরে গাজাজুড়ে একটি রূপান্তরিত ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এখনো ভাইরাসটি শনাক্ত করতে পারেনি। সীমিত পরীক্ষার সুযোগ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
১১ জানুয়ারি মরিয়মকে গাজার রানতিসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একসময় এটি কিডনি ও ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল। ধারাবাহিক হামলায় হাসপাতালটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখন সেখানে মূলত শ্বাসনালি ও অন্ত্রসংক্রান্ত সংক্রমণের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হাসপাতালটির সেবা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালালেও রোগীর চাপ সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।
ইমান কালুব জানান, হাসপাতালে অসুস্থ শিশুর সংখ্যা এত বেশি ছিল যে একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের দেখা পেতে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। পরীক্ষা শেষে চিকিৎসকেরা জানান, মরিয়মের ফুসফুসের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। কার্যকর চিকিৎসা দেওয়ার মতো অবস্থা তখন আর ছিল না।
তিনি বলেন, মরিয়মকে শুধু অক্সিজেন দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। স্যালাইন দেওয়ার মতো সুযোগও ছিল না। পরিবারের ধারণা, তখন চিকিৎসকেরা বুঝে গিয়েছিলেন—এই শিশুটিকে আর বাঁচানো যাবে না।
গাজার বর্তমান বাস্তবতায় মরিয়মের মৃত্যু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অবরোধ, অনাহার ও ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ রোগই প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে শিশুদের প্রাণ
top2
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটির তালিকা থেকে শুক্র-শনিবার বাদ দেওয়ার দাবি
পবিত্র রমজান মাসে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছুটি বহাল রাখার পাশাপাশি সাপ্তাহিক শুক্রবার ও শনিবারকে বার্ষিক ছুটির হিসাব থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা। তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, নতুনভাবে বার্ষিক ছুটির তালিকা সমন্বয় করা হোক।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের (মাউশি) মহাপরিচালক বরাবর এ সংক্রান্ত আবেদন জমা দেওয়া হয়। আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন জোটের সদস্য সচিব দেলাওয়ার হোসেন আজিজী।
আবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, তার অনুযায়ী ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক ছুটির তালিকায় রমজান মাসে আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রায় ১৫ দিন খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেছেন, রমজানের সময় রোজা রাখার সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের শ্রেণিকর্ম এবং তারাবিহ নামাজের চাপ শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্তিকর। তাই রমজানের পবিত্রতা রক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ লাঘবে পুরো রমজান মাসের ছুটি বহাল রাখা প্রয়োজন।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক ছুটির তালিকায় মোট ৮টি সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্রবার ও শনিবার) সাধারণ ছুটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে মার্চ মাসের ১৩, ১৪, ২০ ও ২১ মে মাসের ২৯ ও ৩০ এবং ডিসেম্বর মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখ অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষকরা দাবি করেছেন, সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোকে বার্ষিক ছুটির হিসাবের মধ্যে গণনা করা অযৌক্তিক।
শিক্ষকরা সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন, রমজান মাসে স্কুল খোলা রাখার সীমিত সময়ের কারণে শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। তাই সাপ্তাহিক ছুটি তালিকায় গণনা থেকে বাদ দেওয়া এবং রমজানের সময় পুরো মাস ছুটি বহাল রাখার মাধ্যমে নতুনভাবে বার্ষিক ছুটির তালিকা সমন্বয় করা হোক।
এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা রমজান মাসের পবিত্রতা বজায় রেখে ছুটি ও বিশ্রামের সুযোগ পাবেন এবং দীর্ঘ সময়ের ক্লান্তি কমানো সম্ভব হবে।
top2
ঢাকায় বাসে তল্লাশি করে মিলল দুটি বিদেশি পিস্তল ও ২১ রাউন্ড গুলি
রাজধানীর শ্যামপুরে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে সোহাগ পরিবহনের একটি গাড়িতে তল্লাশি করে আজগর আলী ওরফে ভোলাকে(৫৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তার শরীর তল্লাশি করে দুটি বিদেশি পিস্তল ও ২১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান লালবাগ গোয়েন্দা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার।
তিনি জানান, লালবাগ বিভাগের একটি টিম বিশেষ অভিযানের জন্য চাঁনখারপুল এলাকায় অবস্থান করছিল। ওই সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, সোহাগ পরিবহনের একটি বাসে করে এক অস্ত্র ব্যবসায়ী ঢাকায় প্রবেশ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দুপুর দেড়টার দিকে শ্যামপুর পশ্চিম ধোলাইপাড় এলাকার ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের ‘বনফুল’ মিষ্টির দোকানের সামনে ডিবি লালবাগ টিম অবস্থান নেয়।
দুপুর ১টা ৪০ মিনিটের দিকে বেনাপোল থেকে আসা সোহাগ পরিবহনের বাসটিকে থামার সংকেত দেওয়া হয়। এরপর বাসের সুপারভাইজার ও হেলপারের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হয়। একপর্যায়ে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত সেই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। আটককৃত ব্যক্তির নাম আজগর আলী ওরফে ভোলা।
এরপর আজগর আলীর দেহ তল্লাশি করে তার কোমরের একপাশ থেকে একটি রুপালি রঙের বিদেশি পিস্তল এবং কালো স্কচটেপে মোড়ানো দুটি রুপালি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। তাঁর কোমরের অপর পাশ থেকে একটি কালো রঙের পিস্তল এবং প্লাস্টিকের স্কচটেপে মোড়ানো আরও দুটি কালো ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও জানান, আজগর আলীর হাতে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে কিছু পাওয়া না গেলেও, পরে তার প্যান্টের পকেট থেকে স্কচটেপে মোড়ানো অবস্থায় ২১ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।
আটক ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে এ পুলিশ কর্মকর্তা জানান, তার বাড়ি যশোর জেলার বেনাপোল থানা এলাকায়। এর আগে ২০২১ সালে তার বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় একটি অস্ত্র মামলা রয়েছে এবং ২০২৪ সালে সাভার থানায় বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিলসহ গ্রেপ্তার হন। ধারণা করছি তিনি অস্ত্র ব্যবসায়ী। তবে সে এই অস্ত্র কোথা থেকে নিয়ে এলো এবং কার কাছে ঢাকায় বিক্রি করত সেই বিষয়টি প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি।
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকায় এসব অস্ত্র ঢোকানোর পরিকল্পনা ছিল কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এগুলো আনা হয়েছে কি না, তা এই মুহূর্তে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে এসব অবৈধ অস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো।
তিনি আরও জানান, তাকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এসব অস্ত্র কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং কার কাছে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।
অজানা ভাইরাসের আতঙ্কে গাজা, বেড়েছে মৃতের সংখ্যা
বিএনপির আরেক নেতাকে গুলি
প্রচারের প্রথম দিনেই সহিংসতা, স্বতন্ত্র প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top32 days ago
বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে খেলতে ঢাকায় কেইন উইলিয়ামসন
-
top317 hours ago
প্রশান্ত মহাসাগরে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প
-
রাজনীতি2 days ago
প্রতীক পেয়ে সরে দাঁড়ালেন প্রার্থী, কান্নায় ভেঙে পড়লেন কর্মী-সমর্থক
-
top12 days ago
শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার পরবর্তী শুনানি ৯ ফেব্রুয়ারি
-
top12 days ago
বিএনপির ৭৯ আসনে ৯২ বিদ্রোহী প্রার্থী
-
সর্বশেষ2 days ago
ঘুষ নিয়ে সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে মারামারি
-
জাতীয়23 hours ago
রাজধানীর স্কুলে শিশুশিক্ষার্থীকে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল
-
top11 day ago
বিএনপির ৫৯ নেতা বহিষ্কার