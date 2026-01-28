Connect with us

বিএনপির নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় বিএনপির একটি নির্বাচনী অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার গড়াডোবা ইউনিয়নের পাথারিয়া নতুন বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় প্রতিপক্ষ স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার রাতেও নেতাকর্মীরা প্রচার শেষে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যান। বুধবার ভোরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখতে পান, অফিসঘরসহ চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে।

গড়াডোবা ইউনিয়ন বিএনপির সমন্বয়কারী মাহাবুব আলম খান মহসিন কালবেলাকে বলেন, আমাদের নেতাকর্মীরা রাতে প্রচার শেষে বাড়ি চলে যাওয়ার পর গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা এ ভাঙচুর চালায়। এতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এ বিষয়ে সহকারী পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তফা কালবেলাকে জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে

সংঘর্ষে জামায়াত নেতা রেজাউল করিম নিহত

জানুয়ারি ২৮, ২০২৬

শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে নির্বাচনী ইশতেহার অনুষ্ঠান মঞ্চে চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহত হয়েছেন।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

শেরপুর-৩ আসনের জামায়াতের এমপি প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদল বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মাওলানা রেজাউল করিমকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা

‘আমার কষ্ট একটাই, ঢাকা-৮ আসনের ভোটার আমি’

জানুয়ারি ২৮, ২০২৬

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজ ভোট এলাকা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। ভোটের দিন এলাকার পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে স্যোশাল মিডিয়ায় নিজের মতামত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন অভিনেত্রী।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ভেরিফায়েড ফেসবুকে ফারিয়া নিজ ভোট এলাকা ঢাকা-৮ আসনের ভোটার হওয়ার কষ্ট প্রকাশ করেন।

প্রথমে মজা করে লেখেন, শান্তিনগরের ২৪/৭ জ্যাম এইটা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নাই। কিংবা আমার এলাকার কোনো এক মেয়ে জায়েদ খানের ছবি এমবুশ করা বালিশে ঘুমায় এইটা নিয়েও আমার কোনো কষ্ট নাই।

এরপরই ফারিয়া লেখেন, আমার কষ্ট একটাই। শান্তিনগর ঢাকা-৮ আসনে পড়ে আর আমি সেই আসনের ভোটার!

ব্যঙ্গ-রসের আড়ালে এলাকার রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করায় অভিনেত্রীর মন্তব্যে সহমত জানিয়েছেন নেটিজেনরা।

মন্তব্যের ঘরে কেউ কেউ বিষয়টিকে কৌতুকের ছলে দেখলেও বেশিরভাগ নেটিজেনই এলাকার রাজনৈতিক উত্তাপ ও নির্বাচনী সহিংসতার আশঙ্কার কথা মন্তব্যের ঘরে প্রকাশ করছেন।

মতিঝিল, শাহবাগ, রমনা, পল্টন ও শাহজাহানপুর থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৮ আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বিএনপির মির্জা আব্বাস, এনসিপির নাসিরউদ্দিন পাটওয়ারী এবং আলোচিত মডেল মেঘনা আলম।

বগুড়ায় জার্মান পিস্তলসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার

জানুয়ারি ২৮, ২০২৬

বগুড়ার শাজাহানপুরে জার্মানির তৈরি একটি পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন এবং স্ত্রী জান্নাত আক্তারকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী।  

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল ও রাতে দুই দফা অভিযানে উপজেলার আশেকপুর ইউনিয়নের বয়রাদীঘি এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সাজ্জাদ হোসেন বয়রাদীঘি গ্রামের বাসিন্দা। 

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাপ্টেন সাদিফ ও লেফটেন্যান্ট ফাহাদের নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের একটি দল সাজ্জাদকে প্রথমে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জার্মানির তৈরি একটি ৯ মিলিমিটার পিস্তল নিজের কাছে থাকার কথা স্বীকার করেন।

এরপর সাজ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে জান্নাত আক্তার পিস্তলটি বাড়ির পাশের একটি নর্দমায় ফেলে দেন।

পরে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানভীরের নেতৃত্বে তল্লাশি চালিয়ে নর্দমা থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া বাড়িটি থেকে বেশ কয়েকটি দেশীয় ধারালো অস্ত্রও জব্দ করা হয়েছে।

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সাজ্জাদের অন্যান্য সহযোগীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনাবাহিনী।

