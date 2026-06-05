বিএনপি-জামায়াত ও আওয়ামী লীগের ত্রিমুখী সংঘর্ষ, আহত অনেকেই

top3
বিএনপি-জামায়াত ও আওয়ামী লীগের ত্রিমুখী সংঘর্ষ, আহত অনেকেই
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে সরকারি খালের দখল ও মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের ত্রিমুখী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারী-পুরুষসহ অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (৫ জুন) সকালে উপজেলার খুঁটিকাটা-কাঠালবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সংঘর্ষে আহতরা হলেন- আওয়ামী লীগ নেতা আজহারুল ইসলাম (৩৩), বিএনপি নেতা আশরাফ হোসেন (৬০), বিএনপি কর্মী কবির হোসেন (২৬), জামায়াত-শিবির কর্মী আব্দুল্লাহ মামুন সাদ (৩২), আরাফাত হোসেন (২৭), আক্তার হোসেন (২৬), নাজমা খাতুন (২২), মোমিন মোড়ল (৬৫) ও লায়লা বেগম (৬৫)।
স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, খালটি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আজহারুল ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সকালে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা ওই খালে মাছ ধরতে গেলে দুইপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে জামায়াত নেতা শাহিন হোসেনের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক কর্মী খালে জাল ফেলে মাছ ধরতে শুরু করেন। পরে স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা আজহারুল ইসলামের অনুসারীরা বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও মারধরের ঘটনা ঘটে।
top3
মাদক ব্যবসা না ছাড়লে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে: এমপি জাহিদুর রহমান
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান বলেছেন, “মাদক ব্যবসায়ীরা যদি মাদক ব্যবসা না ছাড়ে, তাহলে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন করা হয়েছিল। দেশের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে গেলে মাদক ব্যবসায়ীদের দেশ থেকেই তাড়িয়ে দেবে।”
বৃহস্পতিবার (৪ জুন) রাতে পীরগঞ্জ উপজেলার ফুটানী টাউন বাজারে আয়োজিত এক জনসচেতনতামূলক সভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মাদক, অনলাইন জুয়া, সাইবার অপরাধ, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে পীরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ এই সভার আয়োজন করে।
মাদক ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার আহ্বান জানিয়ে এমপি জাহিদুর রহমান বলেন, “এখনো সুযোগ আছে, মাদক ব্যবসা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন। সমাজের অন্য দশজন মানুষের মতো সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করুন। মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থেকে সমাজ ও দেশের ক্ষতি করবেন না।”
অনলাইন জুয়া ও সাইবার অপরাধের ভয়াবহতা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, “এসব অপরাধ সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অপরাধ প্রতিরোধে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সাধারণ জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে।” একই সঙ্গে তিনি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান জানান।
সভায় বক্তারা মাদক, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, অনলাইন জুয়া এবং সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা বলেন, সামাজিক অপরাধ নির্মূলে প্রশাসনের পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
৬ নম্বর পীরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অপস) আলমগীর রহমান, সহকারী পুলিশ সুপার (পীরগঞ্জ সার্কেল) মোহাম্মদ আবদুল হাই সরকার, পীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো. জিয়াউল ইসলাম জিয়া এবং পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইকবাল হোসেন প্রামাণিক।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জুয়েল, হাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুল ইসলাম, পীরগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ, সহ-সভাপতি সমির উদ্দিন, শিক্ষক ওমর ফারুক, হাজীপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাহবুব আলম, কাজী ওবায়দুর রহমান এবং গণঅধিকার পরিষদের নেতা রফিকুল ইসলাম।
মতবিনিময় সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন
j
top3
কুমিল্লায় বশির হত্যা মামলার আসামি আবু তাহের আটক
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মাদক বিরোধের জেরে নিহত রাজমিস্ত্রী বশির উদ্দিন হত্যা মামলার আসামি আবু তাহেরকে (৪৫) আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (১ জুন) রাতে চৌদ্দগ্রাম পৌর সদরের রামরায়গ্রাম এলাকা থেকে তাকে আটক করে। মঙ্গলবার (২ জুন) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফ হোসাইন।
আবু তাহের চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার রামরায়গ্রামের মৃত আবদুল বারেক মিয়ার ছেলে। তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা ছাড়াও মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে। নিহত বশির পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের বৈদ্দেরখিল গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে।
জানা যায়, গত ২১ এপ্রিল রাতে পৌর এলাকার বৈদ্দেরখিল গ্রামে মাদক বিরোধকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আব্দুল বারেকের ছেলে আবু রশিদ ও একই এলাকার মানিক মিয়ার ছেলে নাদিরের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় নাদিরের পক্ষের লোকজন আবু রশিদকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে এবং আবু রশিদের লোকজন বশিরকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় বশির ও আবু রশিদকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটলে তাদের দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।
দীর্ঘ চিকিৎসা শেষে (২৭ এপ্রিল) রাতে বশির ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। বশিরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভোর রাতে বিক্ষুব্ধ জনতা আবু রশিদ, আবু তাহের, সোহেলসহ তিনজনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে তাদের দুটি বসতঘর পুড়ে যায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে এগিয়ে গেলে বিক্ষুব্ধরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে ৬ পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনার নিহত বশিরের স্ত্রী বাদী হয়ে আবু তাহেরসহ ৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা করে।
চৌদ্দগ্রাম মডেল অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ আরিফ হোছাইন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চৌদ্দগ্রাম থানার এসআই আবুল কালাম অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। আটক আসামির বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।
top3
ধর্ষণচেষ্টা ঠেকাতে অভিযুক্তের গোপনাঙ্গ কেটে দিলেন গৃহবধূ
চরফ্যাশনে স্বামীকে বেঁধে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের করতে গিয়ে ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়েছেন এক ব্যক্তি। আত্মরক্ষার্থে ওই নারী ব্লেড দিয়ে অভিযুক্তের গোপনাঙ্গে আঘাত করলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আত্নগোপনে চলে যান তিনি। পরে পুলিশ তাকে আটক করে হাসপাতালে ভর্তি করে।
শুক্রবার (২৯ মে) রাতে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলা দক্ষিণ আইচা থানার নজরুল নগর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের চর কলমি গ্রামে নলুয়া স্লুইজ সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত ইমাম সর্দার (৩৫) একই এলাকার মজিদ সর্দারের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান বলে জানা গেছে।
ভুক্তভোগী নারীর দক্ষিণ আইচা থানায় করা অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আমি একজন গৃহিনী, আনিছুল হক বেপারী আমার স্বামী, আমার দুই ছেলে ইমাম হোসেন (১২) এবং আঃ রহমান (৯) বছর। বিবাদী আমার প্রতিবেশী। বিগত ২ বছর যাবত বিবাদী আমাকে সরাসরি এবং মোবাইলে প্রায় সময় বিরক্ত করিত এবং আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিত। আমি বিবাদীর প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়াতে বিবাদী সারা গ্রামে বিভিন্ন মানুষের কাছে আমার নামে প্রায় সময় অশ্লীল কথাবার্তা বলতো। গত ২৯ রাত অনুমান ৯: ৪৫ ঘটিকার সময় আমি আমার স্বামী সন্তানদের নিয়ে রাতের খাবার সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত অনুমানিক ২টায় বিবাদী আমাকে ফোন করে আমার ঘরে আসতে চায়। আমি বিবাদীর বিরক্ত সহ্য করতে না পেরে বিবাদীকে আমার ঘরে আসতে বলি।
বিবাদী আমার ঘরে এসে আমাকে আমার রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে রান্না ঘরে থাকা পাটি মাটিতে বিছাইয়া আমাকে পাটিতে শোয়াইয়া আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। তখন আমি ধর্ষণ প্রতিরোধ করার জন্য আত্মরক্ষার্থে রান্না ঘরে থাকা ধারালো ব্লেইড দিয়ে বিবাদীর পুরুষ লিঙ্গে পোচ দিই। তারপর বিবাদী রক্তাক্ত অবস্থায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে তারাতারি আমার ঘর থেকে পালিয়ে যায়।
এব্যাপারে দক্ষিণ আইচা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসান কবীর জানান, ভুক্তভোগী নারী থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আহত অবস্থায় অভিযুক্ত ইমাম সর্দারকে আটক করে পুলিশ হেফাজতে চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
বিএনপি-জামায়াত ও আওয়ামী লীগের ত্রিমুখী সংঘর্ষ, আহত অনেকেই
কার অনুমতিতে জাবের হাদি হত্যা মামলার বাদী?: ওসমান হাদির বোন
মার্কিন ভিসার জন্য যোগ হলো নতুন নির্দেশনা
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top15 hours ago
বাংলাদেশের যে তিন চ্যানেলে সরাসরি দেখা যাবে বিশ্বকাপ
-
top22 days ago
‘হাদি হত্যায় তার বড় ভাইয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে’
-
top12 days ago
নেপালকে হারিয়ে সাফের ফাইনালে বাংলাদেশ
-
top12 days ago
২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশকে রাজাকার মুক্ত করা সম্ভব: ইশরাক
-
top12 days ago
বেতন দ্বিগুণের পথে, নতুন পে-স্কেল নিয়ে জোর প্রস্তুতি
-
খেলাধুলা1 day ago
ফিফার বিরুদ্ধে মার্কিন শিল্পীর মামলা
-
আন্তর্জাতিক2 days ago
জুলাইয়ে নিহতের সংখ্যা নিয়ে আ.লীগের প্রশ্ন, জবাব দিল জাতিসংঘ
-
top11 day ago
ইরানের জনগণকে বিভক্তের ষড়যন্ত্র করছে শত্রুরা: খামেনি