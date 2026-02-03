Connect with us

বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত অন্তত ১৩

Published

2 hours ago

on

ভোলার দৌলতখানে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় বিএনপি ও জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার মেদুয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সিরহাট এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মেদুয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালানোর সময় জামায়াত-বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে তর্কাতর্কি ও হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

দৌলতখান উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সাজু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জামায়াতের নেতা-কর্মীরা অতর্কিতভাবে আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করেছে। তাদের সমাবেশ বিকেলে অথচ তারা সকাল থেকেই আচরণবিধি লঙ্ঘন করে লাঠির মাথায় পতাকা বেঁধে মিছিল করে। আমাদের হাতে কিছু ছিল না, কিন্তু তারা ওই লাঠি দিয়ে আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করেছে। এতে আমাদের ৬ থেকে ৭ জন আহত হয়েছে। তারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।’

দৌলতখান উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. হাসান তারেক বলেন, ‘নির্বাচনী প্রচারণার সময় কোনো কারণ ছাড়াই অতর্কিতভাবে ওই এলাকার বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা জামায়াত-শিবির কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। তাদের জন্য আমরা প্রচারণা চালাতে পারছি না। আমরা আইনের কাছে সুশাসন চাই।’ তিনি জানান, হামলার ঘটনায় তাঁদের অন্তত ৭-৮ জন আহত হয়েছেন। সবাই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম শিকদার বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ, নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে, তদন্ত চলছে, তদন্ত শেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৯ ফেব্রুয়ারি বিটিভিতে ভাষণ দেবেন তারেক রহমান

Published

4 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬

By

আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) ভাষণ দেবেন। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে (বিটিভি) নির্দেশ দিয়েছে সংস্থাটি।

মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিকের পাঠানো এ সংক্রান্ত চিঠি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ নির্বাচনি পরিবশে সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে দলীয় প্রধানের নির্বাচনি প্রচারের জন্যে স্লট বরাদ্দের বিষয়ে কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ৬ (জনসভা, পথসভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠান)-এর উপবিধি (গ)- এর অনুসরণে লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে স্লট নির্ধারণ করতে হবে; বিটিভি কর্তৃক প্রতি রাজনৈতিক দলের প্রধানের জন্য স্লট বরাদ্দ এবং স্লটের মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে; প্রচারণা রেকর্ডিং-এর তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে বিটিভি নিষ্পত্তি করবে।

এছাড়া যে সকল রাজনৈতিক দল বিটিভি-তে প্রচারণার সুযোগ চাইবে তাদেরকে তাদের আবেদনের সময়ের ক্রমানুয়ায়ী বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দিতে হবে। তবে যেহেতু বিএনপি ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল হতে আবেদন পাওয়া যায়নি তাই বিএনপির দলীয় প্রধানকে তাদের চাহিত ৯ ফেব্রুয়ারি শেষ স্লটে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেছে কমিশন।

এবার ৫১টি দল ভোটে প্রার্থী দিয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটে তারা ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রচার চালাতে পারবে।

বাংলাদেশকে সুখবর দিল আইসিসি

Published

4 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬

By

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) থেকে আবারও সুখবর পেলেন বাংলাদেশ নারী দলের একাধিক ক্রিকেটার। ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩ ধাপ এগিয়ে ১৯ নম্বরে রয়েছেন টাইগ্রেস অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। বাংলাদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন তিনিই। আইসিসি নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে শীর্ষে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে বাংলাদেশ। বাছাইপর্বে দারুণ পারফরম্যান্সের সুবাদে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন একাধিক টাইগ্রেস ক্রিকেটার।

ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩ ধাপ এগিয়ে ১৯ নম্বরে রয়েছেন টাইগ্রেস অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। বাংলাদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন তিনিই। এছাড়া বড় লাফ দিয়েছেন বাছাইপর্ব জুড়ে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে একের পর এক ক্যামিও ইনিংস খেলা সোবহানা মোস্তারী। ১৬ ধাপ এগিয়ে বর্তমানে ৩৬ নম্বরে রয়েছেন তিনি।

বাছাইপর্বে শুরুর দিকে ভালো করে শেষ দিকে চুপসে যাওয়া শারমিন আক্তার সুপ্তা কিছুটা পিছিয়ে গেছেন। ১৩ ধাপ পিছিয়ে ৪৮ নম্বরে আছেন তিনি। ৫ ধাপ উন্নতি করেছেন ওপেনার দিলারা আক্তার, রয়েছেন ৬৫ নম্বরে

বোলারদের মধ্যে যথারীতি বাংলাদেশিদের মধ্যে সেরা রাবেয়া খান, রয়েছেন নিজের আগের ১৪তম অবস্থানেই। ৮ ধাপ এগিয়ে ২৮তম স্থানে উঠে এসেছেন নাহিদা আক্তার। শুরুর দিকে ভালো করলেও শেষ দিকে কিছুটা পড়তির দিকে থাকায় ৩ ধাপ পিছিয়ে ফাহিমা খাতুন নেমে গেছেন ৩৩ নম্বরে।

বিশাল লাফ দিয়েছেন স্বর্ণা আক্তার। ৪৩ ধাপ এগিয়ে ১০০ এর বাইরে থাকা স্বর্ণা এখন রয়েছেন ৭৪ নম্বরে। এছাড়া বোলারদের মধ্যে বিশাল লাফ দিয়েছেন মারুফা আক্তারও। ২০৬ ধাপ উন্নতি করে সেরা ১০০তে ঢুকেছেন মারুফা। বর্তমানে ৯২ নম্বরে রয়েছেন তিনি।

ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বেথ মুনি এবং বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন, দুজনই অস্ট্রেলিয়ান।

‘আমার ভোট আমি দেবো, তোমারটাও আমি দেবো- এই দিন শেষ’

Published

6 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬

By

ছলে-বলে কৌশলে আমাদের জিততেই হবে-এমন ধারণা থেকে বের হয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি কলেজ মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, ‘আমার ভোট আমি দেবো, তোমারটাও আমি দেবো এই দিন শেষ। ব্বিশের যুবকেরা ঘুমিয়ে পড়েনি, জেগে আছে। তারা নিজ ভোটের পাহারা যেমন দিবে, অন্যের ভোটের পাহারাও দিবে। কোন দুর্বৃত্ত আর কারো ভোটে হাত দিতে পারবে না।’

সে সময় জনগণের কিসমতকে যারা হাইজ্যাক করেছে তাদের আর সুযোগ না দেয়ার আহ্বান জানান জামায়াতের এই শীর্ষ নেতা। তিনি বলেন, ‘চব্বিশের তরুণরা পরিবর্তন চেয়েছে। ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ থেকে এই পরিবর্তনের সূচনা হবে। আমরা সকল ধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে দেশটাকে ফুলের বাগানের মতো করে সাজাতে চাই।’

ভোট প্রার্থনা করে জামায়াত আমীর বলেন, ‘চাঁদাবাজ, মামলাবাজ এবং বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আপনাদের পবিত্র আমানত ভোট আমাদের দিন। আমরা কথা দিচ্ছি সবকিছু দিয়ে আপনাদের আস্থার প্রতিদান দেবো। যুবকদের হাতকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী করবো। সকলের যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মানের কাজ তুলে দেওয়া হবে। বেকার ভাতা নয়, মর্যাদার সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।’

প্রশাসনের উদ্দেশ্যে জামায়াতের আমির বলেন,‘আপনারা দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতি আপনাদের জন্য দোয়া করবে। আঠারো কোটি মানুষ আপানাদের পাশে থাকবে। আপনারা কারও কোনো ডান-বাম কথা শুনবেন না। আমরা কারও কাছে কোনো আনুকূল্য চাইনা। কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসলে আমরা ছেড়ে দেব না।’

