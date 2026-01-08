top2
বিপিএলের ধারাভাষ্য প্যানেলে নিক কম্পটন
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের সংস্করণের সম্প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছে ট্রান্স প্রোডাকশন টেকনোলজিস (টিপিটি)। তাদের আয়োজনে এবার মোট ১১ জন দেশি-বিদেশি ধারাভাষ্যকার দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে চারজন দেশি ধারাভাষ্যকার রয়েছেন।
ধারাভাষ্য প্যানেলে এবার যুক্ত হলো নতুন তারা।
বিদেশী কণ্ঠে যুক্ত হচ্ছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার নিক কম্পটন। ৪২ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটার ও বর্তমানে বিশ্লেষক ও ধারাভাষ্যকার কম্পটন স্কাই স্পোর্টস, বিবিসি এবং ইএসপিএনের মতো প্লাটফর্মে কাজ করছেন।
কিংবদন্তি ইংলিশ অলরাউন্ডার ডেনিস কম্পটন-এর নাতি নিক কম্পটন। ক্রিকেট পরিবারে জন্ম নেওয়া এই ব্যাটার ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
কম্পটন ইংল্যান্ডের হয়ে ২০১২ থেকে ২০১৩ সালে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন। ১৬ টেস্টে ৭৭৫ রান করেছেন তিনি।
অবশ্য ক্রিকেটীয় ক্যারিয়ার খুব একটা দীর্ঘ হয়নি কম্পটনের। ২০১৮ সালের শেষে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলেন তিনি।
বর্তমানে ক্রিকেটে ধারাভাষ্যকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ক্রিকেটে তার বিশ্লেষণী দক্ষতা টেলিভিশন ও অনলাইন মিডিয়ায় বেশ পরিচিত।
এবারের বিপিএলে দেশি ধারাভাষ্যকারদের তালিকায় আছেন ‘ভয়েস অব বাংলাদেশ’ খ্যাত আতহার আলী খান। তার সঙ্গে ধারাভাষ্য আছেন শামীম চৌধুরী, সমন্বয় ঘোষ ও মাজহার উদ্দিন অমি।
বিদেশীদের মধ্যে আছেন পাকিস্তানের দুই কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনুস ও রমিজ রাজা।
রমিজ রাজা এর আগেও বিপিএলে ধারাভাষ্য দিলেও ওয়াকার ইউনিসের জন্য এটি প্রথম। এছাড়া ধারাভাষ্য প্যানেলে আছেন সাবেক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার ফারভেজ মাহরুফ। মাঝে ওয়াকার ইউনুস বাংলাদেশ ছাড়লে জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার ও সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার ড্যারেন গফ যোগ দেন
জামালপুরে স্বামীকে বেঁধে গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩
জামালপুর সদর উপজেলার মেষ্টা ইউনিয়নের চান্দেরহাওড়া গ্রামে স্বামীকে বেঁধে রেখে এক গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- চান্দেরহাওড়া গ্রামের মৃত বাদশা মিয়ার ছেলে মো. ফরহাদ মিয়া (৩২), একই গ্রামের মো. আজম (২৫) এবং মৃত রেজাউল ইসলামের ছেলে রাহাত আলী রৌদ্র (২৫)।
মামলার অন্য আসামি হিসেবে রয়েছে পশ্চিম আড়ংহাটি গ্রামের মো. সুমন উরফে পঁচা (২৪) ও গগণপুর গ্রামের মো. পলাশ।
ভুক্তভোগী নারী ৬ জানুয়ারি নিজেই জামালপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত রাহাত আলীকে কাজের কথা বলে ডেকে নিয়ে যায়।
স্ত্রী বিষয়টি টের পেয়ে পিছু নিলে ঝিনাই নদীর তীরে গিয়ে দেখেন, তার স্বামীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এরপর পাঁচজনের মধ্যে কয়েকজন গৃহবধূকে জোরপূর্বক নিকটস্থ একটি ভুট্টাক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।
মামলায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীকে আটক রেখে মোবাইল সিম খুলে টাকা দাবি করা হয় এবং ঘটনার কথা কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়।
স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে মাদকসেবন ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত ছিল। তাদের ভয়ে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন আতঙ্কে ছিলেন। তারা দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।
জামালপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মো: মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াহিয়া আল মামুন জানান, বিস্তারিত তদন্ত চলছে, ফরেনসিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা হবে এবং বাকি পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।
এবার কলকাতা উপ-হাইকমিশনে ভিসা সেবা বন্ধ করেছে বাংলাদেশ
দিল্লি-আগরতলার পর এবার কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে কনস্যুলার সেবা ও ভিসা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) থেকে কলকাতা উপ-হাইকমিশনে ভিসা সেবা বন্ধ করা হয়।
রাতে কলকাতার একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, আজ থেকে উপ-হাইকমিশনে কনস্যুলার সেবা ও ভিসা বন্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক ও ওয়ার্ক ভিসা ছাড়া ভারতীয়দের জন্য পর্যটক ও অন্যান্য ভিসা সেবা বন্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ভারতীয়দের নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
কলকাতা উপ-হাইকমিশনের একজন কর্মকর্তা বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ব্যবসায়িক ও ওয়ার্ক ভিসা ছাড়া সব ধরনের ভিসা সেবা বন্ধ করা হয়েছে।
গত ২২ ডিসেম্বর দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের পাশাপাশি ত্রিপুরার আগরতলায় সহকারী হাইকমিশন এবং শিলিগুড়ির ভিসা সেন্টার থেকেও ভিসা প্রদান ও কনস্যুলার সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করে বাংলাদেশ। এরপর থেকে এখন অবদি ভিসা প্রদান ও কনস্যুলার সেবা বন্ধ রয়েছে।
পর্নোগ্রাফি মামলা আসামি গ্রেপ্তার
ময়মনসিংহে র্যাব-১৪ এর দুটি সফল অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন আন্তঃজেলা ডাকাত দলের এক সক্রিয় সদস্য এবং পর্নোগ্রাফি আইনের অধীনে করা মামলার এক আসামি। মঙ্গলবার দিবাগত রাত এবং বুধবার ভোরে কোতোয়ালী ও ত্রিশাল থানা এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।
র্যাব জানায়, গত ৬ ডিসেম্বর গাজীপুর সদর থানায় একটি ডাকাতির মামলা দায়ের করা হয়। মামলার এজাহার অনুযায়ী, ব্যবসায়ী মো. ফুল মিয়া ঢাকাগামী বাসে ৮ লাখ টাকা ও মালামালসহ যাত্রাকালে ডাকাত দলের কবলে পড়েন। চাপাতির ভয় দেখিয়ে হাত-পা বেঁধে তাকে মারধর করা হয়। টাকা ও মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে ডাকাতরা তাকে জয়দেবপুর এলাকায় ফেলে যায় ।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল মঙ্গলবার রাতে কোতোয়ালী থানার চরপাড়া এলাকা থেকে ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য মো. মোখলেছ মিয়াকে গ্রেপ্তার করে।
অন্য অভিযানে, বুধবার ভোরে র্যাব-১৪ এর আরেকটি দল ত্রিশাল থানার বালিপাড়া ছোটপুল এলাকা থেকে মুনীর হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে যশোরের শার্শা থানায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে।
এজাহার সূত্রে জানা যায়, মুনীর হোসেন ভিকটিমের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং কৌশলে তার আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করেন। পরে সেই ভিডিও টিকটকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে ১০ লাখ টাকা দাবি করেন। উপায় না পেয়ে ভিকটিম আদালতের শরণাপন্ন হলে মামলা দায়ের করেন।
মধ্যরাতে ইবিতে নারায়ে তাকবির স্লোগান
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
