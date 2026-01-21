বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে খেলতে ঢাকায় কেইন উইলিয়ামসন

top3
বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে খেলতে ঢাকায় কেইন উইলিয়ামসন
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে নতুন করে যোগ হলো বৈশ্বিক তারকাখচিত রং। বিপিএলের শেষ দিকে আসর মাঁতাতে ঢাকায় পা রেখেছেন অভিজ্ঞ কিউই ব্যাটার কেইন উইলিয়ামসন। চলতি আসরে তিনি মাঠে নামবেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীতে পা রাখেন উইলিয়ামসন। এর আগে থেকেই গুঞ্জন ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ–২০ লিগ শেষ করেই তিনি বিপিএলে যোগ দেবেন। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে তার আলোচনা আগেই চূড়ান্ত হয়েছিল, আর সেটির বাস্তব রূপ মিলল আজ।
রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত আগের দিনই জানিয়েছিলেন, আজ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন উইলিয়ামসন। প্রথমবারের মতো বিপিএলে খেলতে আসা এই কিউই তারকা বিশ্বের নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন, যা নিঃসন্দেহে রাজশাহীর ব্যাটিং লাইনআপকে আরও গভীরতা দেবে।
চলতি আসরে রাজশাহীর স্কোয়াডে আছেন উইলিয়ামসনের স্বদেশি অলরাউন্ডার জিমি নিশামও। আগেই নিশাম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সুযোগ পেলে বাংলাদেশে উইলিয়ামসনকে আনার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত সেই ইচ্ছাই বাস্তব হলো।
বিপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আজ সিলেট টাইটান্সের মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। এই ম্যাচের জয়ী দল ফাইনালে খেলবে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে। এর আগে প্রথম কোয়ালিফায়ারে চট্টগ্রামের কাছে ছয় উইকেটে হেরে যায় রাজশাহী। ১৩৩ রানের লক্ষ্য দিয়েও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ধরে রাখতে পারেনি তারা।
এমন প্রেক্ষাপটে উইলিয়ামসনের অন্তর্ভুক্তি রাজশাহীর জন্য সময়োপযোগী সংযোজন। বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতা আর চাপ সামলানোর দক্ষতা নিয়ে তিনি দলের জন্য কী করতে পারেন—সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।
শপিং মলে ভয়াবহ আগুনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৮
পাকিস্তানের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত করাচি শহরের অন্যতম ব্যস্ত শপিং কমপ্লেক্স গুল প্লাজায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ২৮ জন এবং এখনও নিখোঁজ আছেন ৮১ জন। সেই সঙ্গে আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ।
গুল প্লাজা করাচির সবচেয়ে বড় শপিং মলগুলোর মধ্যে একটি। ১৯৮০ সালে তৈরি হওয়া এই ৪ তলা মার্কেট ভবনটির আয়তন একটি ফুটবল মাঠের চেয়েও বড় এবং ১ হাজার ২ শতাধিক দোকান আছে এখানে। আগুনে এসব দোকানের অধিকাংশই ভস্মীভূত হয়েছে।
গত ১৭ জানুয়ারি শনিবার আগুন লাগে গুল প্লাজায়। শুকনো আবহাওয়ার কারণে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পুরো শপিং কমপ্লেক্সে ছড়িয়ে পড়া সেই আগুনের মাত্রা এত বেশি ছিল যে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের ২৪ ঘণ্টা সময় লেগেছে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে।
ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে সূত্রপাত হয়েছে আগুনের। তবে হতাহত এবং নিখোঁজের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে গুল প্লাজা কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ।
করাচি ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজকে জানিয়েছেন, গুল প্লাজায় মোট ফটক বা গেইটের সংখ্যা ২৬টি, কিন্তু চলাচলের জন্য ২টি বাদে বাকি সবগুলো গেইট সবসময় বন্ধ থাকতো। আগুন লাগার সময়েও ফটকগুলো আর খোলা হয়নি। ফলে শত শত মানুষ শপিং কম্পেক্সটিতে আটকা পড়েছিলেন। এছাড়া মার্কেটের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলোও নষ্ট ছিল বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী, ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এর আগে করাচিতে এত বড় আকারের অগ্নিকাণ্ড দেখা যায়নি। করাচি পুলিশের কর্মকর্তা ও চিকিৎসক ডা. সুমাইয়া সাঈদ জিও নিউজকে জানিয়েছেন, নিহত এবং আহতদের সবাইকে করাচির সিভিক হাসপাতালে আনা হয়েছে এবং নিহতদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৮ জননের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওেয়া গেছে।
করাচি পাকিস্তানের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সিন্ধের রাজধানী। এটি পাকিস্তানের প্রধান বন্দরশহর এবং দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্যের ৮০ শতাংশই হয় এই বন্দরের মাধ্যমে। করাচির গভর্নর কামরান তেসোরি আগুনে নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।
গাজায় ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী ভাইরাস
গাজায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের ভয়াবহ শ্বাসতন্ত্রের ভাইরাস। এতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ভেঙে পড়েছে অঞ্চলটির নাজুক স্বাস্থ্যব্যবস্থা। খবর টিআরটি ওয়ার্ল্ডের।
গাজা সিটির আল-শিফা মেডিকেল কমপ্লেক্সের মেডিকেল পরিচালক মোহাম্মদ আবু সালমিয়া জানান, শিশু, বয়স্ক ও দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা নজিরবিহীন এক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মধ্যে আছি।’
স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, ভাইরাসটি ফ্লু বা করোনাভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। অপুষ্টি, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ এবং টিকাদানের অভাবের কারণে সব বয়সী মানুষের মধ্যে সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে।
রোগীদের মধ্যে দীর্ঘদিন জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা ও বমির মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, যা অনেক ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ায় রূপ নিচ্ছে। শীত, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ ও তাঁবুতে গাদাগাদি করে থাকা বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জন্য পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।
এদিকে গাজার হাসপাতালগুলোতে তীব্র ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট চলছে। অ্যান্টিবায়োটিক, ক্যানসারের ওষুধ, কিডনি ডায়ালাইসিস ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসাসামগ্রী প্রায় নেই বললেই চলে। মানসিক স্বাস্থ্যসেবাও চরম সংকটে রয়েছে।
আবু সালমিয়া অভিযোগ করেন, ইসরায়েল গাজায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। তার দাবি, জীবনরক্ষাকারী সামগ্রী আটকে দেওয়া হলেও অপ্রয়োজনীয় কিছু পণ্য ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।
তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধ ও পরীক্ষাগার সামগ্রী গাজায় প্রবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পরও ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি ও আহতের সংখ্যা বাড়ছে, যা গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করে তুলছে।
বাংলাদেশ না খেললে সরে যেতে পারে পাকিস্তানও
বাংলাদেশ যদি আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ না খেলতে পারে, তাহলে পাকিস্তানও আসর থেকে নিজেদের নাম তুলে নিতে পারে। পাকিস্তানের জিও উর্দু টিভি গতকাল এমনই একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
যেখানে পাকিস্তান সরকারের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে চ্যানেলটি জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে; যেখানে বাংলাদেশ সরকারের ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। পাকিস্তান সরকার এ সিদ্ধান্তের পক্ষে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশের উদ্বেগ ও কারণগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং কোনো দেশকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়। এমন অবস্থানই জানিয়েছে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ।
পাশাপাশি জানানো হয়েছে, যদি বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান না হয়, তাহলে পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপে নিজেদের অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন করে ভাববে।
কয়েক দিন আগে জিও টিভির একটি প্রতিবেদনে পিসিবির একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল, শ্রীলঙ্কা যদি কোনো কারণে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে না পারে, তাহলে পাকিস্তান তা আয়োজন করতে প্রস্তুত। পাকিস্তানের সব ভেন্যু বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের জন্য তৈরি। যদিও এ ব্যাপারে পিসিবির পক্ষ থেকে আইসিসির কাছে কোনো অফিসিয়াল বার্তা দেওয়া হয়নি।
একইভাবে পিসিবির পক্ষ থেকেও এমন কোনো ঘোষণা আসেনি, যেখানে তারা বলেছে যে বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপে না খেলতে পারলে তারাও খেলবে না। তার পরও জিও টিভির এ খবরে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে ভারতীয় গণমাধ্যমে খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানের এই অবস্থান ক্রিকেট অঙনে আলোচনা তৈরি করেছে।
বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে আইসিসির বোর্ড সভায় পাকিস্তান যে পাশে থাকবে, সেটা স্পস্ট। তবে অতীতে পাকিস্তান কখনই বিশ্বকাপ বয়কট করেনি। এমনকি ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ বন্ধ হওয়ার পরও ২০১৬ টি২০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে পাকিস্তান ভারতে গেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত পাকিস্তানে না যাওয়ায় দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে দুই দেশ এমওইউ করেছে এই বলে যে পরবর্তী তিন বছরে কেউ কারও দেশে খেলবে না। সে কারণেই এবার টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কাকেও সহ-আয়োজক রাখা হয়েছে। সুতরাং এবার বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপ না খেলতে পারে, তাহলে পাকিস্তান নিজেদের নাম উঠিয়ে নেয় কিনা, সেটা বড় ধরনের প্রশ্ন।
