আন্তর্জাতিক

বিয়ের পর প্রেমিকের সঙ্গে পালালেন স্ত্রী, লজ্জায় প্রাণ দিলেন স্বামী ও ঘটক

Published

1 hour ago

on

বিয়ের মাত্র দুই মাস পরই স্বামীর ঘর ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন সরস্বতী নামের এক তরুণী। এ ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন স্বামী হরিশ। এমন ঘটনায় মানসিক আঘাত সইতে না পেরে হরিশের বিয়ের ঘটক এবং সরস্বতীর চাচা রুদ্রেশও আত্মহত্যা করেন।

ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। হৃদয়বিদারক এ ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কর্ণাটকের দাভানগেরে।

জানা গেছে, গত ২৩ জানুয়ারি মন্দিরে যাওয়ার কথা বলে স্বামীর বাড়ি থেকে বের হন সরস্বতী। এরপর দীর্ঘ সময় বাড়ি না ফেরায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, তিনি শিবকুমার নামে তার পূর্ব-পরিচিত প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন।

খবর পেয়ে ৩০ বছর বয়সী হরিশ একটি সুইসাইড নোট লিখে আত্মহত্যা করেন। তার মৃত্যুর পর পরই ঘটক রুদ্রেশও (৩৬) আত্মহত্যা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, সরস্বতীর সঙ্গে শিবকুমারের সম্পর্কের কথা হরিশ বিয়ের আগেই জানতেন। তবুও তিনি পরিবারের সদস্যদের রাজি করিয়ে সরস্বতীকে বিয়ে করেন। রুদ্রেশই এ বিয়ের ঘটক ছিলেন।

দাভানগেরে জেলার পুলিশ সুপার উমা প্রাশান্ত জানান, দু’পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে এসসি/এসটি অ্যাট্রোসিটি আইনে দুটি মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মানসিক আঘাতের কারণেই দুই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন।

Related Topics:
সামরিক ঘাঁটিতে হামলা নিহত ২০ জন, গ্রেপ্তার ১১

Published

5 hours ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

নাইজারের রাজধানী নিয়ামের দিওরি হামানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার ঘটনায় ২০ হামলাকারী নিহত হওয়ার দাবি করেছে দেশটির সরকার। একইসঙ্গে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এই ঘটনায় ফ্রান্স, বেনিন এবং আইভরি কোস্টকে দায়ী করা হয়েছে। পাশাপাশি হামলা প্রতিরোধের জন্য রুশ সেনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে দেশটি।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) পরিদর্শন করার পর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এই দাবি করেন জেনারেল আবদুরাহমানে তিয়ানি। ফ্রান্স, বেনিন ও আইভরি কোস্ট এখনও এ দাবির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। এছাড়া হামলার জন্য কোন সশস্ত্র গোষ্ঠী এখন পর্যন্ত দায় স্বীকার করেনি।

নাইজারের প্রেসিডেন্টের মহল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দিওরি হামানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গত বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিস্ফোরণ এবং গুলির ঘটনা ঘটেছিল।

নাইজারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সালিফু মোডি জানান, হামলা প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়, তার পর আকাশ ও স্থল অভিযান চালানো হয়। এতে চারজন সামরিক সদস্য আহত হয়েছে এবং ২০ জন হামলাকারী নিহত হয়েছে। রাষ্ট্র টেলিভিশন জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন ফরাসি নাগরিকও ছিল। ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিয়ানি বলেন, আমরা তাদের ঘেউ ঘেউ শুনেছি, তারা আমাদের গর্জন শুনতে প্রস্তুত থাকুক।

ঘাঁটির সেনা রক্ষা করার জন্য তিনি রুশ সেনাদের ধন্যবাদ জানান। রাশিয়া সামরিক সহায়তা প্রদান করছে দেশটিতে আল-কায়েদা এবং আইএসআইএস-সংক্রান্ত বিদ্রোহ মোকাবিলায়।

জুলাই ২০২৩-এ নির্বাচিত নাগরিক প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাযুমকে উৎখাত করার পর থেকে নাইজার জেনারেল তিয়ানির নেতৃত্বে রয়েছে। নাইজার, মালি ও বুরকিনা ফাসোর সঙ্গে মিলে ‘আলায়েন্স অব সাহেল স্টেটস’ গঠন করেছে। পাশাপাশি দেশটি বিদ্রোহ দমন করতে দেশটি সংগ্রাম করছে। এই বিদ্রোহ তিন দেশে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং লাখ লাখকে বাস্তুচ্যুত করেছে।

‘ভারতীয় প্রক্সি বাহিনীর’ সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষে নিহত ৪১

Published

5 hours ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

বেলুচিস্তানে পৃথক দুটি অভিযানে ভারত-সমর্থিত মোট ৪১ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম শাখা ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর)। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) জিও নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে আইএসপিআর জানায়, ফিতনা আল-খারিজ ও ফিতনা আল-হিন্দুস্তান নামের ভারতীয় প্রক্সি গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব সন্ত্রাসীকে ২৯ জানুয়ারি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হত্যা করা হয়। প্রথমে হরনাই জেলার উপকণ্ঠে ফিতনা আল-খারিজ-এর উপস্থিতির খবর পেয়ে অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসীদের আস্তানায় কার্যকর আঘাত হানে এবং তীব্র গোলাগুলির পর ৩০ ভারত-সমর্থিত খারিজিকে হত্যা করে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নিহত সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে, যা ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়।

এরপর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পাঞ্জগুর জেলায় পৃথক আরেকটি অভিযান পরিচালিত হয়, যেখানে একটি সন্ত্রাসী আস্তানা ধ্বংস করা হয় এবং ফিতনা আল-হিন্দুস্তান-এর ১১ ভারত-সমর্থিত সন্ত্রাসীকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

অস্ত্র ও গোলাবারুদের পাশাপাশি, ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর পাঞ্জগুরে সংঘটিত ব্যাংক ডাকাতির লুট করা অর্থও নিহত সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আইএসপিআর জানায়, এসব সন্ত্রাসী অতীতে বহু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এই দুই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলমান রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, নিরাপত্তা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আজম-ই-ইস্তেহকাম ভিশনের অধীনে নিরবচ্ছিন্ন বিদেশি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পূর্ণ গতিতে অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে পাকিস্তান সীমান্তে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা বেড়েছে। আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখাওয়া (কেপি) ও বেলুচিস্তান প্রদেশ এসব হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গত ৬ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে আইএসপিআরের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী জানান, ২০২৫ সালে দেশজুড়ে মোট ৭৫ হাজার ১৭৫টি গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে খাইবার পাখতুনখোয়ায় ১৪ হাজার ৬৫৮টি, বেলুচিস্তানে ৫৮ হাজার ৭৭৮টি এবং দেশের অন্যান্য এলাকায় ১ হাজার ৭৩৯টি অভিযান পরিচালিত হয়।

তিনি আরও জানান, গত বছর দেশে মোট ৫ হাজার ৩৯৭টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৮১১টি খাইবার পাখতুনখোয়ায়, ১ হাজার ৫৫৭টি বেলুচিস্তানে এবং অন্যান্য এলাকায় ২৯টি ঘটনা ঘটেছে। এসব অভিযানে মোট ২ হাজার ৫৯৭ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

জাতিসংঘ শান্তি কমিশনের ভাইসচেয়ার নির্বাচিত হলো বাংলাদেশ

Published

11 hours ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

২০২৬ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের (পিবিসি) ভাইসচেয়ার নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পিবিসির পাঁচ সদস্যের ব্যুরোর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।শুক্রবার ( ৩০ জানুয়ারি) নিউইয়র্কে বাংলাদেশের জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন জানায়, কমিশনের ২০তম অধিবেশনের প্রথম সভায় কমিশনের সদস্যরা মরক্কোকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ, জার্মানি, ব্রাজিল এবং ক্রোয়েশিয়া ভাইসচেয়ার নির্বাচিত হয়েছে।শান্তি বিনির্মাণ কমিশন একটি আন্তঃসরকারি উপদেষ্টা সংস্থা, যা সংঘাত-আক্রান্ত দেশগুলোতে শান্তি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। কমিশন ৩১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত, যারা সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় সৈন্য এবং আর্থিক অবদানকারী দেশগুলো থেকে নির্বাচিত।২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ কমিশনের সদস্য। এর আগে ২০১২ সালে ও ২০২২ সালে সভাপতি এবং ২০১৩ ও ২০২৩ সালে সহ সভাপতি হিসেবে কমিশনের দায়িত্ব পালন করেছে।এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর বাংলাদেশ ২০তম পিবিসি অধিবেশনের প্রথম সভায় ভাইসচেয়ার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি এবং মহাসচিবের পক্ষে শেফ ডি ক্যাবিনেট উপস্থিত ছিলেন এবং পিবিসির নিয়মের ওপর জোর দিয়ে বক্তব্য দেন।এক বিবৃতিতে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য বাংলাদেশের ওপর আস্থা ও আস্থা রাখার জন্য কমিশনের সদস্যদের ধন্যবাদ জানায়। জাতিসংঘের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং কার্যক্রমের পাশাপাশি এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

