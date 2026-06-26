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বিশ্বকাপের শিরোপা জিতবে কারা? অপটার নতুন ভবিষ্যদ্বাণী
২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই শিরোপার লড়াইয়ে নতুন সমীকরণ তুলে ধরেছে পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অপটা।
তাদের সুপার কম্পিউটারের সর্বশেষ বিশ্লেষণে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাই এখন সবচেয়ে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উঠে এসেছে।
অপটার হালনাগাদ পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনায় সবার শীর্ষে রয়েছে আর্জেন্টিনা। দলটির শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ধরা হয়েছে ১৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ।
খুব কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্স, যাদের সম্ভাবনা ১৫ দশমিক ০৬ শতাংশ। আর ১২ দশমিক ৪৮ শতাংশ সম্ভাবনা নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে স্পেন।
বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনার তালিকায় এরপর রয়েছে ইংল্যান্ড (৯.৪৮%), পর্তুগাল (৬.৭১%), জার্মানি (৬.৬০%), নরওয়ে (৫.৪২%), ব্রাজিল (৪.৫৬%), নেদারল্যান্ডস (৪.২৬%) এবং স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র (৪.০৭%)।
এর আগে টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে, ১০ জুন প্রকাশিত পূর্বাভাসে স্পেনকে সবচেয়ে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখিয়েছিল অপটা।
তবে গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনার ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, আক্রমণভাগের কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্য নকআউট পথ বিশ্লেষণ করে এবার তাদেরই শিরোপার প্রধান দাবিদার হিসেবে মূল্যায়ন করেছে সুপার কম্পিউটার
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ভিনিসিয়ুসের গোল বাতিলে ক্ষুব্ধ ব্রাজিল, অভিযোগ গেল ফিফায়
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই ২০২৬ বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। স্কটল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষস্থানও ধরে রেখেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। তবে বড় জয়ের পরও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বাতিল হওয়া একটি গোলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)।
ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম এস্তাদাও- এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফিফার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে সিবিএফ। নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ম্যাচের একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছে।
স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথমার্ধের ২৪ মিনিটে বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটে। প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার জ্যাক হেনড্রিকে চাপে ফেলে বলের দখল নেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এরপর গোলরক্ষককে পরাস্ত করে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। মাঠে উপস্থিত সমর্থকেরা গোল উদযাপন শুরু করলেও খেলা তখনও শেষ হয়নি।
ভিডিও সহকারী রেফারির (ভিএআর) পরামর্শে মেক্সিকান রেফারি সিজার রামোস সাইডলাইনের মনিটরে গিয়ে ঘটনাটি আবার দেখেন। রিপ্লে পর্যবেক্ষণের পর তিনি সিদ্ধান্ত দেন, বল দখলের মুহূর্তে ভিনিসিয়ুস প্রতিপক্ষের ওপর ফাউল করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গোলটি বাতিল করা হয়।
রেফারির এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ভিনিসিয়ুস। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘এটা লজ্জাজনক।’
ভিনিসিয়ুসের গোল বাতিল হওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয় ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। অভিযোগপত্রে তারা আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ম্যাচের একটি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে। সেই ম্যাচে আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার অস্ট্রিয়ার জাভের শ্লাগারের কাছ থেকে বল কেড়ে নেন। এরপর সেই আক্রমণ থেকেই বল পৌঁছে যায় লিওনেল মেসির কাছে এবং আর্জেন্টাইন অধিনায়ক দলকে এগিয়ে নেওয়ার গোল করেন।
ব্রাজিলের দাবি, ম্যাক অ্যালিস্টারের ওই ট্যাকলটিও ফাউল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারত। তবে ম্যাচের দায়িত্বে থাকা মিশরের রেফারি আমিন ওমর খেলা থামাননি; বরং আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সিবিএফের অভিযোগ, পরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েও ব্যাপক সমালোচনার জন্ম হয়।
তবে বিতর্কের বিষয়টি সামনে এলেও বিশ্বকাপে নিজেদের মূল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে চায় না ব্রাজিল। নকআউট পর্ব সামনে রেখে এখন পুরো মনোযোগ পরবর্তী ম্যাচেই রাখছে আনচেলত্তির দল।
নকআউট পর্বের শেষ ৩২-এর লড়াইয়ে আগামী সোমবার (২৯ জুন) জাপানের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। ‘এফ’ গ্রুপে সুইডেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে রানার্সআপ হিসেবে শেষ ৩২ নিশ্চিত করেছে জাপান। সেই ম্যাচ দিয়েই এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের নকআউট অভিযান শুরু হবে। হবে
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পিছিয়ে পড়েও জার্মানিকে হারিয়ে ইকুয়েডরের চমক
জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচের ২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে ইকুয়েডর। তবে খুব দ্রুতই সমতায় ফেরে তারা। শেষ দিকে দুর্দান্ত ক্যামব্যাকে অসাধারণ জয় তুলে নিয়েছে ইকুয়েডর। জার্মানিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা। এই জয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে উঠলো দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি।
হারলেও ‘ই’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে নকআউটে উঠলো জার্মানি। ৩ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। ৩ ম্যাচে ইকুয়েডরের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। ১২টি গ্রুপে তৃতীয় সেরা দলগুলোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ইকুয়েডর। এতে ২০০৬ বিশ্বকাপের পর এবারই প্রথম নকআউটে উঠল তারা।
ম্যাচ শুরুর মাত্র ২ মিনিটেই গোলের দেখা পায় জার্মানি। বক্সের ভেতর থেকে বাঁকানো শটে গোল করেন জার্মান ফরোয়ার্ড লিরয় সানে।
শুরুতেই গোল হজম করে কিছুটা চমকে যায় ইকুয়েডর। তবে ম্যাচে ফিরতেও বেশি সময় নেয়নি তারা। ৯ মিনিটে দারুণ গোল ইকুয়েডর ফরোয়ার্ড নিলসন আনহুলোর। বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া শটে পরাস্ত করেন জার্মান গোলকিপার নয়্যারকে।
এতেই ম্যাচে সমতায় ফেরে ইকুয়েডর। এবার বিশ্বকাপে এটাই তাদের প্রথম গোল। এরপর একাধিক আক্রমণ করেও গোলের দেখা পায়নি কোনো দল। এতে ১-১ গোলে সমতায় থেকে বিরতি যায় দু’দল।
বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৭৭ মিনিটে আবারও গোলের দেখা পায় ইকুয়েডর। কর্নার থেকে বলে পা ছুইঁয়ে জালে জড়ান ইকুয়েডর ফরোয়ার্ড গঞ্জালো প্লাতা। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলে ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইকুয়েডর।
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আলজেরিয়ার কাছে ২–১ গোলে হেরে বিদায় জর্ডানের
বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে জর্ডানের। মঙ্গলবার (২৩ জুন) সান ফ্রান্সিসকো বে স্টেডিয়ামে ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচে আলজেরিয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে দলটি।
ম্যাচে প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিল জর্ডানই। ৩৬তম মিনিটে নিজার আল-রাশদানের গোলে লিড নেয় এশিয়ার প্রতিনিধিরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় তুলে নেয় আলজেরিয়া।
৬৯তম মিনিটে নাদির বেনবুয়ালির গোলে সমতায় ফেরে আলজেরিয়া। এরপর ৮২তম মিনিটে আমিনে গুইরির গোল দলটিকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানই ধরে রাখে তারা।
টানা দুই ম্যাচে হেরে জর্ডানের বিদায় নিশ্চিত হলেও এই জয়ে নকআউট পর্বে ওঠার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে আলজেরিয়া। দুই ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট। সমান ৩ পয়েন্ট রয়েছে অস্ট্রিয়ারও। ফলে গ্রুপের শেষ ম্যাচে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করতে লড়বে দল দুটি।
অন্যদিকে, দুই ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘জে’ গ্রুপের শীর্ষস্থান আগেই নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। শেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারালেও হেড-টু-হেড ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় জর্ডানের পক্ষে আর নকআউট পর্বে ওঠা সম্ভব নয়। প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হলো দলটিকে
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