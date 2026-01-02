Connect with us

আন্তর্জাতিক

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

Published

5 hours ago

on

বিশ্বে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্র হিসেবে সোমালিল্যান্ডকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে ইসরায়েল। চলতি বছরের মার্চে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল, গাজা উপত্যকা থেকে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তরের জন্য পূর্ব আফ্রিকার তিনটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

সম্ভাব্য ওই তিনটি দেশের নাম হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল সুদান, সোমালিয়া এবং সোমালিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চল সোমালিল্যান্ডের কথা। গত শুক্রবার ইসরায়েল সোমালিল্যান্ডকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে।

সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দিয়ে সেখানে ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সম্ভাবনা আছে। সোমালিল্যান্ডে ইসরায়েলের উপস্থিতি ক্রমশ ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে। কারণ, অঞ্চলটির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি ছোট সাগরের ওপারে ইয়েমেন। ইয়েমেনের ভূখণ্ডের একটি বড় অংশ হুতিরা নিয়ন্ত্রণ করে। হুতিরা এমন একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী যারা ‘ইসরায়েলের ধ্বংস’ কামনা করে।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top1

ঢাকায় পৌঁছেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর

Published

2 days ago

on

ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫

By

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ঢাকায় পৌঁছেছেন।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুর ১১টা ৫৫ মি‌নি‌টে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় আসেন জয়শঙ্কর।ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের এক কর্মকর্তা ঢাকা পোস্ট‌কে এ তথ্য নি‌শ্চিত ক‌রে‌ছেন।

এই কর্মকর্তা জানান, ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান দুপুর ১১টা ৫৫ মি‌নি‌টে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ ক‌রে।

Continue Reading

আন্তর্জাতিক

বিশ্ব গণমাধ্যমে বেগম জিয়ার মৃত্যুর খবর

Published

3 days ago

on

ডিসেম্বর ৩০, ২০২৫

By

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর আলোড়ন তুলেছে বিশ্ব গণমাধ্যমে। সিএনএন, বিবিসি, আল-জাজিরা, নিউইয়র্ক টাইমসের মতো প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমের শীর্ষে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবর। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় ৬টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। দেশের ছাপিয়ে মুহূর্তেই তার মৃত্যুর খবর সাড়া ফেলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। সংবাদ প্রকাশ করে বিভিন্ন গণমাধ্যম। এছাড়া, এএফপি, আনাদোলু’র মতো প্রভাবশালী সংবাদ সংস্থাগুলোয় উঠে আসে বিষয়টি।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘ সময়কাল ধরে অসুস্থ থাকার পর ৮০ বছর বয়সে মারা গেছেন। চলতি মাসের শুরুতে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একজন সাধারণ কর্মী টিপু সুলতান রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে দাঁড়িয়ে একটি প্ল্যাকার্ড ধরেছিলেন, যাতে লেখা ছিল, ‘আমি আমার কিডনি দিতে চাই বেগম খালেদা জিয়ার জন্য’।এরপর থেকে টিপু হাসপাতালের গেটের বিপরীত পাশের ফুটপাথে দিন কাটাচ্ছেন, এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি সেখানে থাকতে থাকবেন যতক্ষণ না খালেদা জিয়ার সুস্থতার খবর পান। এদিকে, খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদে সরব ভারতীয় মিডিয়া। দেশটির সরকারি বার্তাসংস্থা পিটিআই, এএনআইসহ মূলধারার গণমাধ্যম এনডিটিভি, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও দ্য হিন্দুতেও জায়গা পায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবর।

গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।খালেদা জিয়া ১৯৪৬ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ইস্কান্দার মজুমদার ও মা তৈয়বা মজুমদার। শৈশবে তিনি দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৬০ সালে তিনি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তিনি ফার্স্ট লেডি হিসেবে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন।

৮০’র দশকে তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক এইচ এম এরশাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। আপসহীন সংগ্রামের কারণে তিনি ‘আপসহীন নেত্রী’ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তার সময়েই দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

Continue Reading

top3

খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে যা বলছে ভারতের মিডিয়া

Published

3 days ago

on

ডিসেম্বর ৩০, ২০২৫

By

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে ভারতের গণমাধ্যমগুলো।

এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দীর্ঘদিনের অসুস্থতার পর মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

নভেম্বরের ২৩ তারিখে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তিনি ৩৬ দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করেন, যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। তিনি রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি বিদেশি বিনিয়োগের ওপর থাকা বিধিনিষেধ তুলে নেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে চালু করেন।

খালেদা জিয়ার জন্ম ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের জলপাইগুড়িতে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তার পরিবার পূর্ববঙ্গের দিনাজপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে আসে। তার বাবা ইস্কান্দার মজুমদার ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং মা তাইয়েবা মজুমদার ছিলেন গৃহিণী।

দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিনের অসুস্থতার পর মারা গেছেন বলে তার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জানিয়েছে।

দলটি এক বিবৃতিতে বলেছে, বিএনপির চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় ইন্তেকাল করেছেন।

দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মঙ্গলবার ভোরে ৮০ বছর বয়সে মারা গেছেন।

খালেদা জিয়া কয়েক মাস ধরেই সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিলেন এবং ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

Continue Reading

Trending