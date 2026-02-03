বুড়িগঙ্গার পানি খান, তবুও মাদক সেবন করবেন না

top3
বুড়িগঙ্গার পানি খান, তবুও মাদক সেবন করবেন না
ইলেকশনের টাইম আসলে কারও হাতে অস্ত্র দেয়, কারও হাতে মাদক দেয়। যদি বেশি খাইতে ইচ্ছা করে, তাহলে বুড়িগঙ্গার পানি খান। কিন্তু মাদক সেবন করবেন না ঢাকা-৮ এ। যদি আরও খাইতে ইচ্ছা করে তাহলে ময়লা খান-এমনটাই মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচনে এনসিপি ও ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর দৈনিক বাংলা মোড়ে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আশা করি বাংলাদেশে সব জায়গায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। হকার্স সমিতির সঙ্গে জড়িত হকার্সদের পাশে থাকবো।’
অর্থ ও পেশি শক্তির নির্বাচন না চাইলেও এখন মাদক ও সন্ত্রাস সবই ঢুকে গেছে অভিযোগ করে এনসিপির আই নেতা বলেন, যারা মাদকসম্রাট আছেন তাদেরকে বুড়িগঙ্গার পানিতে চুবানো হবে।
তিনি বলেন, ‘আশাবাদী যে ১১ দলীয় জোট সরকার গঠন করবে। কারণ আমরা চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও মাদকের সঙ্গে নাই, আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ চাই। আমাদের কেউ নির্বাচন বানচাল করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’
নির্বাচনী এলাকায় পোস্টার ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ তুলে পাটওয়ারী বলেন, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ২০টি বিলবোর্ড দিতে পারেন। অথচ একজন মাদকসম্রাট শত শত বিলবোর্ড লাগিয়েছে। এই টাকার উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন আছে- মাদক বিক্রির টাকা নাকি চাঁদাবাজির?
নারীদের ওপর হামলার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ধরনের আক্রমণ সহ্য করা হবে না। ১২ ফেব্রুয়ারি যারা নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং বা কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই।
top3
তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, তীব্র যানজট-ভোগান্তি
তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা মোড়ে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে সংশ্লিষ্ট সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ফলে ওই সড়ক দিয়ে চলাচলরত সব ধরনের যানবাহন বন্ধ হয়ে পড়ে। তীব্র যানজটে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও চালকরা।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টার দিকে এ সড়ক অবরোধ শুরু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রাফিক তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. রফিকুল ইসলাম।
তিনি বলেন, সাতরাস্তা মোড় একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। ওই সড়ক অবরোধের ফলে বিজয়নগরসহ আশপাশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আশপাশের সড়কেও প্রভাব আছে। আর মহাখালীর দিক থেকে আসা যানবাহন ডাইভারশন দিয়ে পাস করা হচ্ছে।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, দশম গ্রেডের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পাশাপাশি বিএসসি প্রকৌশলীদের নিয়োগের বিধান করার সুপারিশের প্রতিবাদে তারা সড়ক অবরোধ করেছেন। সরকারকে এ সুপারিশ বাতিল করতে হবে।
কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের সদস্য আরিফ বিল্লাহ বলেন, সহকারী প্রকৌশলী পদে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীরা আবেদন করার সুযোগ পান। তবে বর্তমান সরকার উপসহকারী প্রকৌশলী পদে বিএসসি ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করেছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। এমন সুপারিশ বাতিল না করলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
top3
বাংলাদেশ ক্রান্তিলগ্নে রয়েছে : আলী রীয়াজ
বাংলাদেশ বর্তমানে এক ধরনের ক্রান্তিলগ্নে রয়েছে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য গণভোট ও জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রীয়াজ। তিনি আরও বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ দেশের জনগণ রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এটি মানুষের স্বীকৃত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আলী রীয়াজ বলেন, সরকারি চাকরিতে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে প্রবেশ নিশ্চিত করতে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। ন্যূনতম ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে জুলাই জাতীয় সনদ বিকল্পহীন। স্বাধীন বিচার বিভাগ এতদিন কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ ছিল। এটি সত্যিকারের স্বাধীন করতে সংবিধান সংশোধন অপরিহার্য।
তিনি আরও স্পষ্ট করেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়। যারা এটিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে মন্তব্য করছেন, তারা ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।
দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায়িত্ব জনগণের ওপর উল্লেখ করে আলী রীয়াজ বলেন, জনগণকে দেশের পথরেখা দেখাতে হবে। এক ব্যক্তির ইচ্ছায় যেন দেশের মৌলিক অধিকার আর কখনো ধ্বংস না হয়, সেই কারণেই জুলাই জাতীয় সনদ অপরিহার্য।
top3
ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ
উপসহকারী প্রকৌশলী পদে বিএসসি ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে নরসিংদী সরকারি পলিটেকনিক ও বেসরকারি ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। শিক্ষার্থীদের দাবি, পদটি বরাবরই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নির্ধারিত ছিল।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অবরোধ চলেছে।
এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, ফলে সাধারণ যাত্রী এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা দুর্ভোগে পড়ে।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, দশম গ্রেডের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পাশাপাশি বিএসসি প্রকৌশলীদের নিয়োগের সুপারিশ করেছে সরকার। তাদের দাবি, এই সুপারিশ বাতিল করা হোক।
শিক্ষার্থীরা আরও জানান, সহকারী প্রকৌশলী পদে বরাবর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারেন। তবে গত বছর এই পদে বিএসসি ডিগ্রিধারীদের নিয়োগের সুযোগ চেয়ে বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালান। তাদের দাবির প্রতিবাদে কারিগরি শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলন শুরু করেছেন।
তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, তীব্র যানজট-ভোগান্তি
বুড়িগঙ্গার পানি খান, তবুও মাদক সেবন করবেন না
বাংলাদেশ ক্রান্তিলগ্নে রয়েছে : আলী রীয়াজ
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
ক্যাম্পাস2 days ago
জামায়াত আমিরের ‘নারীবিদ্বেষী’ পোস্ট: রাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
-
আন্তর্জাতিক2 days ago
ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ভূমিকম্প
-
ক্যাম্পাস18 hours ago
বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম রাবি শাখার নবীন বরণ অনুষ্ঠিত
-
আন্তর্জাতিক1 day ago
তুরস্কে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৬
-
top12 days ago
বিএনপির ’সুস্থতা’ কামনা জামায়াতের
-
top17 hours ago
জিয়া নন, স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক ড. অলি আহমদ
-
top22 days ago
ফেব্রুয়ারিতে এলপি গ্যাসের দাম বাড়বে না কমবে, জানা যাবে সোমবার
-
top120 hours ago
শিশু নির্যাতনের অভিযোগে স্ত্রীসহ বিমান বাংলাদেশের এমডি কারাগারে