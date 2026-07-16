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বেরোবিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় জুলাই শহিদ দিবস ২০২৬ পালিত

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2 hours ago

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বেরোবি প্রতিনিধি

জুলাই শহিদ দিবস-২০২৬ উপলক্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শহিদ আবু সাঈদের দ্বিতীয় শাহাদাৎবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। দিনব্যাপী আয়োজনে কবর জিয়ারত, শোক র‌্যালি, পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সকালে পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়ার বাবনপুর গ্রামে শহিদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী। এ সময় শহিদের পরিবারের সদস্য, জুলাই আন্দোলনের সহযোদ্ধা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কবর জিয়ারত শেষে উপাচার্যের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে শোক র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিটি শহিদ আবু সাঈদ চত্বরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে শহিদ আবু সাঈদ চত্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী।

এরপর স্বাধীনতা স্মারক মাঠে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান বলেন, জুলাই শহিদদের আত্মত্যাগের চেতনা বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে বেরোবির অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে নতুন আবাসিক হল, আধুনিক অডিটোরিয়াম, জিমনেশিয়াম, ‘শহিদ আবু সাঈদ গেট’ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের আশ্বাস দেন তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, রংপুর অঞ্চলের শিক্ষা ও উন্নয়নে অঞ্চলভিত্তিক বাজেটের মাধ্যমে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হবে। এছাড়া আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ীদের বিচার সম্পন্ন করে রায় কার্যকরে সরকার বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গবেষণা, উদ্ভাবন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জাতীয় উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি জানান, বেরোবি উদ্যোগ নিলে সেখানে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার প্রতিষ্ঠায় ইউজিসি সহযোগিতা করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলীর সভাপতিত্বে স্মরণসভায় শহিদ আবু সাঈদের বাবা মো. মকবুল হোসেন, রংপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান বেলাল, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট রেজেকা সুলতানা ফেন্সী, রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজ উন নবী ডন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমান, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিন এবং জুলাই আন্দোলনের সহযোদ্ধারা বক্তব্য দেন।

স্মরণসভার শুরুতে শহিদ আবু সাঈদের জীবন ও অবদান নিয়ে দুটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা বৃক্ষরোপণ করেন। এছাড়া জুলাই শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বাদ আসর দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

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ইবি আইইইই স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের নেতৃত্বে সাজ্জাদ-সাকিফ

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14 minutes ago

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জুলাই ১৬, ২০২৬

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ইবি প্রতিনিধি,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আইইইই (ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স) স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের ২০২৬-২৭ মেয়াদের উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করা হয়েছে। এতে চেয়ারপারসন হিসেবে এস এম সাজ্জাদ হোসাইন সৈকত এবং সাধারণ সম্পাদক সাকিফ মাহমুদ ফয়সালকে নির্বাচিত করা হয়।

গতকাল বুধবার (১৫ জুলাই) ব্রাঞ্চের কাউন্সেলর অধ্যাপক ড. মো. জাহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, সংগঠনের আওতায় আইইইই ইবি স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ, আইইইই কম্পিউটার সোসাইটি ইবি স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ চ্যাপ্টার এবং আইইইই ইঞ্জিনিয়ারিং ইন মেডিসিন অ্যান্ড বায়োলজি সোসাইটি (ইএমবিএস) ইবি স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ চ্যাপ্টার রয়েছে।

নবগঠিত কমিটিতে মো. শাহজাদা সাজিদ ভাইস-চেয়ার, মো. তৌহিদ হাসান নিরব ভাইস-চেয়ার (টেকনিক্যাল), মো. নাঈমুল ইসলাম মজুমদার ভাইস-চেয়ার (অ্যাক্টিভিটি), মো. আসিফ সিদ্দিক জিম জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং মো. নাসির উদ্দিন এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়া মো. ফজলে রাব্বি রওনক ট্রেজারার, মুবাশশির আমিন পাবলিকেশন কো-অরডিনেটর, আবু উবায়দা ওয়েব মাস্টার, জাকিয়া তাবাসসুম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোঅরডিনেটর, সামিয়া সুলতানা উইমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোঅরডিনেটর, মো. আব্দুল মুহাইমিন মেম্বারশিপ ডেভেলপমেন্ট কো-অরডিনেটর, মো. রাফিউল রেজা পাবলিসিটি কো-অরডিনেটর এবং হুমায়ুন রশিদ হিমু লজিস্টিকস কোঅরডিনেটর হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। একই সাথে সুনভির নিশান ও ঐশী রায় কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

অন্যদিকে আইইইই কম্পিউটার সোসাইটি ইবি স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ চ্যাপ্টারের চেয়ারপারসন হিসেবে মো. জুলফিকার আলী দায়িত্ব পালন করবেন। একই সাথে সরকার তুহাসসিনুল আরনব ভাইস-চেয়ার, রাফি আয়ান সেক্রেটারি এবং সামিউল কুরেশি সৌরভ ট্রেজারার,শরিফুল ইসলাম শিহাব স্টুডেন্ট এক্টিভিটি কো-অরডিনেটর, আদিল মোহাম্মদ তাসিফ পাবলিসিটি কো-অরডিনেটর, নুর ফারহান শাহরিয়ার প্রান্ত মেম্বারশিপ ডেভেলপমেন্ট কো-অরডিনেটর এবং নুসরাত জাহান নিতু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কো-অরডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়াও আইইইই (ইএমবিএস) ইবি স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ চ্যাপ্টারের চেয়ারপারসন হয়েছেন মো. ইয়াকুব আলী। মোস্তাফিজুর রহমান মহিম সম্পাদক এবং মো. মবিনুল হক কোষাধ্যক্ষ, সাকিব আল হাসান স্টুডেন্ট এক্টিভিটি কোঅরডিনেটর, মোছা. আফরিন মুস্তারি পাবলিসিটি কোঅরডিনেটর এবং নিশাদ আল হাসান ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোঅরডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নবগঠিত আইইইই স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের কাউন্সেলর হিসেবে আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জাহিদুল ইসলাম এবং উপদেষ্টা হিসেবে ইইই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মমতাজুল ইসলাম দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া অধ্যাপক ড. তারেক হাসান আল মাহমুদ আইইইই কম্পিউটার সোসাইটি চ্যাপ্টারের এবং অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান আইইইই ইএমবিএস চ্যাপ্টারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন সাজ্জাদ হোসেন সৈকত বলেন, “আমাদের শাখার হাত ধরে ইতো:পূর্বে ইবিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্স হয়েছে। আমরা গতবছর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সফলভাবে আয়োজন করেছিলাম। আমরা সামনে আরও ভালো কিছু দেশীয়-আন্তর্জাতিক কোলাবরেশনের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে চাই। এজন্য আমি আমাদের নবগঠিত কমিটির জন্য সকলের সর্বাত্বক সহযোগিতা কামনা করছি।”

উল্লেখ্য, কমিটিগুলো ইবি’র ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত।

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রাবিতে পরিবেশ, জীববিজ্ঞান, কৃষি ও জনসংখ্যা ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার

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3 hours ago

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জুলাই ১৬, ২০২৬

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রাবি প্রতিনিধি:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পরিবেশ, জীববিজ্ঞান, কৃষি এবং জনসংখ্যা-সংক্রান্ত সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও টেকসই সমাধান নিয়ে ‘International Seminar on Ecology, Biological Sciences, Agriculture and Population Issues-2026’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে দুই দিনব্যাপী সেমিনারটি উদ্বোধন করা হয়। ক্যারিয়ার কাউন্সিল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (সিসিডিসি) উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়। আগামীকাল শুক্রবার (১৭ জুলাই) সিসিডিসি গ্যালারি ট্রেইনিং প্রোগ্ৰামের মাধ্যমে শেষ হবে।

উদ্বোধনকালে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফরিদুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মো. মামুনুর রশীদ, উপ উপাচার্য (প্রশাসন) ড. মো. আব্দুল আলিম, আয়োজক অধ্যাপক ড. জেএএম শকিলুর রহমান ও সিসিডিসির পরিচালক ড. মো. নুরুল মোমেন।

সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব উটাহ-এর পুষ্টি ও সমন্বিত শারীরবিদ্যা বিভাগের ড. মনোয়ারুল মবিন সিদ্দিকী ‘ক্যানসার ও হৃদ্‌রোগ গবেষণায় স্ফিংগোলিপিড-অতিরিক্ত প্রকাশকারী ট্রান্সজেনিক ইঁদুর মডেল’ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

ইন্দোনেশিয়ার ইউনিভার্সিটাস সুমাত্রা উতারার কৃষি অনুষদের কৃষি প্রযুক্তি বিভাগের আমেলিয়া জুলিয়ান্তি সিরেগার ‘ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রায় পরাগায়নকারী প্রাণীর বৈচিত্র্য, বিস্তার, পরিবেশগত গুরুত্ব ও কৃষি-সহায়ক সংরক্ষণ’ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ওমানের সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ড. মো. ইসমাইল তারেক ‘যুক্তরাষ্ট্রের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাকীত্ব ও বিষণ্নতার লক্ষণের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক’ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনার বিষয়ে সিসিডিসির পরিচালক ড. মো. নুরুল মোমেন বলেন, যারা গবেষণার বিষয়ে আগ্রহী তাদেরকে নিয়ে আমাদের এই আয়োজন। এখানে তিন দেশ থেকে বক্তা এসেছেন। আজকের সেমিনারে ২৪টি সাইন্টিফিক পেপার উপস্থাপন করা হবে। সেখানে বিভিন্ন গবেষণার ফাইন্ডিংস, ইমপেরিক্যাল রেজাল্ট ইত্যাদি উপস্থাপন করা হবে। এসব গবেষণায় কি রেজাল্ট আসলো বা নতুন কিছু আসলো কিনা সেটা জানা যাবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের যদি আরো জানার কিছু থাকে তাহলে তারা যারা স্পিকার আছেন তাদের থেকে জেনে নিতে পারবে।
আজকে মূলত আমাদের টেকনিক্যাল সেশন এবং আগামীকাল একটি ট্রেনিং সেশন আছে। যেখানে গবেষণা সম্পর্কে সরাসরি নানা বিষয় শিখতে পারবে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা।

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শাবিপ্রবিতে জুলাই শহিদ দিবসে শহিদ রুদ্র সেনের ছবি না থাকায় ক্ষোভ

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10 hours ago

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জুলাই ১৬, ২০২৬

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শাবিপ্রবি প্রতিনিধি

জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র শহিদ রুদ্র সেনের ছবি ক্যাম্পাসে না থাকায় অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় ছাত্রশক্তির শাবিপ্রবি শাখার আহ্বায়ক রাশিদ আবরার।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এ সময় তিনি বলেন, জুলাই শহিদ দিবসে ক্যাম্পাসে অন্যান্য শহিদদের ছবি টাঙানো হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র শহিদ রুদ্র সেনের ছবি টাঙানো হয়নি। কেন তা টাঙানো হয়নি, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কাছে সুষ্ঠু জবাব দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, শহিদ রুদ্র সেনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি লেকের নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই লেকের একটি অংশ ভরাট করে গ্যারেজ নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া তিনি প্রশ্ন তোলেন, এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র শহিদের নামে কেন স্থায়ী স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়নি। আলোচনা সভায় কেন রুদ্র সেনের নামে করা লেক ভরাট করা হচ্ছে এর সুষ্ঠু জবাব চেয়েছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের শাবিপ্রবির সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকারও।

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