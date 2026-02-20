ভারতের এআই সম্মেলন থেকে সরে দাঁড়ালেন বিল গেটস

top2
ভারতের এআই সম্মেলন থেকে সরে দাঁড়ালেন বিল গেটস
প্রয়াত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টাইনের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্কের জেরে নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়ে ভারতের ‘এআই ইমপ্যাক্ট সামিট’ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে তার মূল বক্তব্য দেওয়ার কথা থাকলেও, অনুষ্ঠান শুরুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি এই সিদ্ধান্ত জানান।
গেটস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু থেকে যেন মনোযোগ সরে না যায়, সেজন্য গভীর বিবেচনার পর বিল গেটস তার বক্তব্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’ অথচ এর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেও ফাউন্ডেশন নিশ্চিত করেছিল, গেটস নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।
সম্প্রতি জানুয়ারি মাসে এপস্টাইন সংক্রান্ত নতুন কিছু ফাইল বা নথি জনসমক্ষে আসার পর বিল গেটসের সঙ্গে তার পুরোনো যোগাযোগ নিয়ে বিতর্ক নতুন করে চাঙ্গা হয়েছে। ওই নথিতে দাবি করা হয়েছে, এপস্টাইন একটি ড্রাফট ইমেইলে গেটসের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু আপত্তিকর তথ্য উল্লেখ করেছিলেন। যদিও বিল গেটস এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং এপস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তার (এপস্টাইন) সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমি অনুতপ্ত।
বিল গেটসের সাবেক স্ত্রী মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটসও এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানান, এই নতুন নথিগুলো তার জীবনের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কিছু স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে এবং এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর বিল গেটসকেই দিতে হবে।
বিল গেটস সরে দাঁড়ালেও গেটস ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি হিসেবে অঙ্কুর ভোরা সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং মুকেশ আম্বানির মতো ব্যক্তিত্বরা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া এআই জগতের শীর্ষ নেতা স্যাম অল্টম্যান (ওপেন এআই), সুন্দর পিচাই (গুগল) এবং ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকও এই আয়োজনে যোগ দিয়েছেন।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিল গেটস বর্তমানে ভারতেই আছেন। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) তিনি ভারতের অঙ্গরাজ্য অন্ধ প্রদেশে সফর করেন এবং সেখানে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন
top2
তারেক রহমানকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তিনি বাংলাদেশ–যুক্তরাজ্য অংশীদারত্ব আরো জোরদার করা এবং অভিন্ন অগ্রাধিকারগুলো এগিয়ে নিতে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
বৃহস্পতিবার কিয়ার স্টারমারেরর শুভেচ্ছাবার্তা–সংবলিত চিঠিটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করেছে।
চিঠিতে কিয়ার স্টারমার লিখেছেন, ‘আমি বাংলাদেশের নির্বাচনে আপনার বিজয় এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চিত হওয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে লিখছি।’
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আপনার নেতৃত্বে আমাদের সহযোগিতা কেবলই বৃদ্ধি পাবে, যা আমাদের অভিন্ন মূল্যবোধ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।
স্টারমার লিখেছেন, আমি আমাদের অংশীদারত্ব শক্তিশালী করতে এবং অভিন্ন অগ্রাধিকারগুলো এগিয়ে নিতে আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশা করছি। বাংলাদেশে অন্যতম বৃহত্তম বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে আমরা আমাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণের আশা করছি।
চিঠিতে কিয়ার স্টারমার বলেন, আমি অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আমাদের দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য আরও সহযোগিতার সুযোগকে স্বাগত জানাই।
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদারভাবে গ্রহণ করায় যুক্তরাজ্যও আপনার পাশে থেকে সমর্থন জারি রাখবে। আমি আমাদের দুই দেশের অংশীদারত্বের এই পরবর্তী অধ্যায়ের অপেক্ষায় রয়েছি।
top2
চাঁদাবাজিসহ যেকোনো অপরাধের তথ্য জানতে ওয়েবসাইট চালু করেছেন মির্জা ফখরুল
নিজ আসনের বাসিন্দাদের যেকোনো অভিযোগ কিংবা সমস্যা জানতে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।
ওই ওয়েবসাইটে সরাসরি তাকে সমস্যার কথা জানানোর আহ্বান জানিয়ে পোস্টে মির্জা ফখরুল লিখেন, ঠাকুরগাঁও-১ এর যেকোনো এলাকায় যেকোনো ধরনের চাঁদাবাজি, দখলবাজি, অন্যায়/অপরাধ বা যেকোনো সমস্যার কথা সরাসরি আমাকে আমার ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে জানান।
পোস্টে আরও জানানো হয়, ‘৭ জানুয়ারি ওয়েবসাইট উদ্বোধন হবার পর থেকে আমরা ইতোমধ্যে অনেক মেসেজ পেয়েছি জানিয়ে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের এমপি বলেন, আমার টিম মেসেজ কম্পাইল করছে। শীঘ্রই রেস্পন্ড করবো।’
top2
ঈদের আগে পাঁচ কোটি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেব: তথ্যমন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, দেশের হতদরিদ্র, প্রতিবন্ধী, বিধবা এবং পশ্চাৎপদ প্রায় পাঁচ কোটি পরিবারকে আমরা ঈদের আগেই ফ্যামিলি কার্ড দেব। তিনি বলেন, গতকাল ও আজ মিলিয়ে ইতোমধ্যেই প্রতিশ্রুতির বেশ কিছু কাজে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা হাত দিতে পেরেছি।
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় এক সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কর্মব্যস্ত দিন অতিবাহিত করছেন।
আমরা মন্ত্রিপরিষদের সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাসহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে চূড়ান্তভাবে নির্দেশ পেয়েছি। আপনারা জানেন যে আমাদের বহুল প্রচারিত প্রতিশ্রুতি ফ্যামিলি কার্ড, আমরা ইনশাআল্লাহ এই মাস থেকেই ঈদের আগেই ফ্যামিলি কার্ড বন্টনের কাজ বাস্তবায়ন শুরু করব। ফলে গতকাল ও আজ মিলিয়ে প্রতিশ্রুতির বেশ কিছু কাজে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা হাত দিতে পেরেছি।জাতির কাছে আমরা এই কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে দোয়া চাই এবং আপনাদেরও সহযোগিতা চাই।
তিনি বলেন, এটি আমাদের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের নারী সদস্য পর্যায়ক্রমে এই ফ্যামিলি কার্ড পাবেন। এছাড়াও আজ আমরা অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।
প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন বাহিনীর প্রধানও দেখা করেছেন। তিনি গতকাল সচিবদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আজ দুপুর ২টার সময় বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হবে।
কোন কোন এলাকায় অগ্রাধিকার দিয়ে কার্ডগুলো দেওয়া হবে-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই বিষয়গুলো চূড়ান্ত করার জন্য একটি ছোট কমিটি গঠন করা হবে, অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে। তারা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা এবং দিকনির্দেশনা দেবেন।
প্রাথমিকভাবে কত টাকা দেওয়া হবে এই ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে-এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা টাকার পরিমাণ এই মুহূর্তে নির্ধারণ করিনি।
তবে যেহেতু আমরা পর্যায়ক্রমে দেশের প্রায় পাঁচ কোটি ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি কার্ড দেব, তাই সেটাকে মাথায় রেখে বাস্তবায়নযোগ্যভাবে শুরু করব। মূলত টাকার পরিমাণের চাইতেও সমস্ত নারীকে ফ্যামিলি কার্ডের নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পর্যায়ক্রমে এটিকে আরও উন্নত করা যাবে।
কুষ্টিয়ায় হাসপাতাল পরিষ্কার কাজে মুফতি আমির হামজা
ভারতের এআই সম্মেলন থেকে সরে দাঁড়ালেন বিল গেটস
আন্দোলনের নামে জনদুর্ভোগ বরদাশত করা হবে না: র্যাব মহাপরিচালক
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
আন্তর্জাতিক2 days ago
জুলাইযোদ্ধা মাহদী ভারতীয় ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে আটক
-
আইন-শৃঙ্খলা2 days ago
চট্টগ্রামে আন্ডারওয়ার্ল্ডের আলোচিত ইকরাম ২টি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার
-
top12 days ago
টানা ৩৫ দিনের ছুটিতে দেশের সকল স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা
-
top12 days ago
থানার ওসি যেন মন্ত্রীকে ফোন না করে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
-
top12 days ago
রমজানে ব্যাংক লেনদেনের নতুন সময় নির্ধারণ
-
top12 days ago
জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী
-
রাজনীতি2 days ago
মব নিয়ন্ত্রণ করা হবে: মির্জা ফখরুল
-
ক্যাম্পাস2 days ago
রমজানকে স্বাগত জানিয়ে ইবিতে ‘বরকতের বারিধারা’: চাইলেন হাদির বিচার