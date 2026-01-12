top2
ভারতে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলার মতো পরিবেশ নেই : আসিফ নজরুল
ভারতে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার মতো পরিবেশ নেই বলে মন্তব্য করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) পরিদর্শনে গিয়ে গণমাধ্যমের সামনে এ কথা বলেন তিনি।
আসিফ নজরুল বলেন, আইসিসির পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে ভারতে বিশ্বকাপ খেলার নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে। তাই তাদের অন্য কোনো ভেন্যুতে বাংলাদেশের খেলার সুযোগ নেই।
জানা গেল এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময়
এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আগামী এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হতে যাচ্ছে। আর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে জুনের শেষ সপ্তাহে।
এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে আগামী ১ মার্চ থেকে। পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে শিক্ষা বোর্ড।
স্বাভাবিক শিক্ষাসূচি অনুযায়ী প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি এবং এপ্রিলে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও করোনা মহামারির প্রভাব ও পরবর্তী বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে গত কয়েক বছর ধরে এ সূচি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।
চলতি বছর জাতীয় নির্বাচন এবং পবিত্র রমজান মাসের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এসএসসি পরীক্ষা এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনি (টেস্ট) পরীক্ষা ও ফরম পূরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে।
আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দকার এহসানুল কবির সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। টেস্ট পরীক্ষা ও ফরম পূরণসহ প্রাথমিক কাজগুলো শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তবে মাঠ পর্যায় থেকে বিশেষ কোনো অনুরোধ এলে ফরম পূরণের সময় দু-এক দিন বাড়ানো হতে পারে।
এইচএসসি পরীক্ষার বিষয়ে তিনি আরো বলেন, আগামী ১ মার্চ থেকে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ শুরু হবে।
আশা করছি, এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে।
সড়ক দূর্ঘটনায় গোবিপ্রবির সহকারী অধ্যাপক আহত
গোবিপ্রবি প্রতিনিধি:
সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবির) বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জয়নাব বিনতে হোসেন।
গতকাল শনিবার (১০ জানুয়ারি) আনুমানিক রাত ১১.৩০ এর দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।বর্তমানে তিনি ঢাকার পপুলার হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
জানা যায়, ঢাকার ধানমন্ডির দিকে রিকশায় যাতায়াতের সময় পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিনি আহত হন।সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক তিনি আশঙ্কামুক্ত আছেন।
এ বিষয়ে বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সানজিদা হক মিশু বলেন,আহত শিক্ষকের মা জানিয়েছেন,রিকশায় যাতায়াতের সময় পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিনি আহত হন। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত। জয়নব বিনতে ম্যাম সুস্থ হলে বিস্তারিত জানা যাবে।
তার দ্রুত সুস্থতা কামনায় বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।
জাবিতে যাচ্ছেন মিজানুর রহমান আজহারি
আগামী ১৪ জানুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) যাচ্ছেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও জনপ্রিয় বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারি।
রোববার (১১ জানুয়ারি) জাকসুর জিএস মাজহারুল ইসলাম বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ড. মিজানুর রহমান আগামী ১৪ জানুয়ারি (বুধবার) সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ‘আধুনিক যুগে ইসলামিক লাইফস্টাইল’ শীর্ষক একটি সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে অংশ নেবেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রারসহ অনেকেই উপস্থিত থাকবেন।
শীতের তীব্রতার কারণ নিয়ে হাদিসের ব্যাখ্যা
জাকসুর জিএস মাজহারুল ইসলাম জানান, মিজানুর রহমান আজহারি বাংলাদেশের একজন খ্যাতিনামা ইসলামিক স্কলার এবং তিনি বাংলাদেশের তরুণ সমাজের কাছে একটি জনপ্রিয় মুখ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনা করে বুদ্ধিভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম—পাঠাশালার উদ্যোগে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তিনি আসবেন বলে নিশ্চিত করেছেন।
সেমিনারটিতে অংশগ্রহণের জন্য আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় শিগগিরই গুগল ফরমের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করা হবে।
‘দেশে রাজনৈতিক জোট দুটির একটি আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতে বিশ্বাসী, আরেকটি না’
একজন ক্রিকেটারকে অপমান করা মানে বাংলাদেশকে অপমান করা: ফখরুল
ছাত্রদল রাজনীতি করতে না পারলে মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেব : বিএনপি নেতা
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
