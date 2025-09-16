ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে গ্যাং সদস্য পাঠানোর অভিযোগ ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক
ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে গ্যাং সদস্য পাঠানোর অভিযোগ ট্রাম্পের
ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাং সদস্য ও মাদক পাচারের অভিযোগ পুনরায় তুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ বিষয়ে কঠোর অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এটি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।’
রোববার নিউ জার্সিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প এসব কথা বলেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। তিনি ভেনেজুয়েলায় সামরিক হামলার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেননি।
ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, ক্যারিবীয় অঞ্চলে মাদক চক্র দমনে বড় ধরনের সামরিক তৎপরতা চলছে। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এরইমধ্যে ক্যারিবীয় সাগরে তিনটি যুদ্ধজাহাজ এবং চার হাজার সেনা মোতায়েন করেছে।তবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘মাদকবিরোধী অভিযানের আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে নজর দিচ্ছে।’
এদিকে ভেনেজুয়েলাকে কেন্দ্র করে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া সতর্ক করে বলেছে, ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে এই উত্তেজনা শুধু আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্যও মারাত্মক হুমকি তৈরি করতে পারে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র-ভেনেজুয়েলা সম্পর্কের আরও অবনতি হলে তা গোটা লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। একই সঙ্গে এতে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির নতুন সংকটও দেখা দিতে পারে।